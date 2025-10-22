Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.0 комментариев
Специалисты по патриотическому воспитанию собрались в Ливадии для обмена опытом
В Ливадийском дворце-музее стартовала первая программа для специалистов по патриотическому воспитанию молодежи, где участники обсуждают ключевые ценности и будущее России.
В Ливадийском дворце-музее проходит первая духовно-просветительская программа для молодежи «Ливадия: главные слова о России» до 24 октября.
На площадке собрались лучшие специалисты в сфере патриотического воспитания со всей страны. Мероприятие организовано Роспатриотцентром Росмолодежи при поддержке Крымской митрополии, Музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», Российского общества «Знание» и Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь».
Участники погружаются в атмосферу истории и культуры, чтобы найти ответы на ключевые вопросы о ценностях и будущем России, а также обменяться опытом. По словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, «патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи – это вопрос национальной безопасности».
«Хочу сказать самые искренние слова благодарности организаторам этого замечательного, очень важного и нужного мероприятия. Желаю всем участникам плодотворных дискуссий, новых открытий и знакомств, ярких впечатлений и всего самого доброго», – заявил Аксенов.
Первый заезд «Ливадия: смыслы и ценности» ориентирован на специалистов, ответственных за патриотическое воспитание в регионах и образовательных организациях. Программа включает сессии по актуальным вопросам государственной политики, мастер-классы, образовательные лекции, стратегические сессии, экскурсии по значимым историческим объектам.
Руководитель Роспатриотцентра Елена Беликова отметила, что главная задача мероприятия – научить молодежь извлекать уроки из истории и укреплять единство. Среди спикеров программы – представители профильных органов власти, Русской Православной церкви и общественные деятели.
По итогам программы участники смогут повысить уровень знаний о культурно-историческом наследии, а также развить навыки критического мышления и анализа исторических фактов. Следующие тематические заезды назначены на конец октября и начало ноября.