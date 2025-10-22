Беженец Гасанов сообщил о присутствии французских наемников в Славянске

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, французские наемники были замечены среди иностранных бойцов в Славянске, передает РИА «Новости». Гасанов рассказал: «В Славянске видел недавно, может, месяц назад. Похожие на колумбийцев. Не раз видел – четыре человека и пятая с ними идет, переводчик. Большинство – женщины». Он отметил, что слышал иностранную речь, а среди встреченных были и французы.

По словам Гасанова, французских наемников он также заметил в районе Райгородка. Там, как утверждает беженец, у бойцов на правой руке была украинская нашивка, а на левой – французский флаг. Среди переводчиков, по его словам, преобладают женщины.

