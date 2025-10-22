  • Новость часаТрамп: Решение о встрече с Путиным пока не принято
    Талибан-сан встала во главе Японии
    Путин наградил Михалкова высшим орденом России
    Блогера Варламова внесли в перечень террористов и экстремистов
    Актер «Улицы разбитых фонарей» Безбородов умер в возрасте 39 лет
    Захарова назвала слухи о срыве встречи Путина и Трампа инфобалаганом
    Минфин и ЦБ договорились разрешить криптовалюту для внешней торговли
    ЕК раскрыла сумму потраченных на Украину денег с 2022 года
    Министерство науки определило минимальные баллы для поступления в вузы в будущем году
    Названа сумма ущерба от ограбления Лувра
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    3 комментария
    Сергей Чижов Сергей Чижов Процветание Курильских островов однажды приведет к миру с Японией

    С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Томагавки» сделаны из нефти

    Трампа не интересуют пиар-удары по городам России, как хочет Зеленский. Другое дело – нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, газопроводы, узлы экспортной инфраструктуры. Это бизнес-приемы на грани войны, когда крылатые ракеты становятся инструментом коммерческой конкуренции.

    8 комментариев
    22 октября 2025, 06:29 • Новости дня

    Беженец Гасанов сообщил о присутствии французских наемников в Славянске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Ямполя Руслан Гасанов рассказал, что заметил группу иностранных наемников, среди которых были французы с характерными нашивками, на территории Славянска.

    По его словам, французские наемники были замечены среди иностранных бойцов в Славянске, передает РИА «Новости». Гасанов рассказал: «В Славянске видел недавно, может, месяц назад. Похожие на колумбийцев. Не раз видел – четыре человека и пятая с ними идет, переводчик. Большинство – женщины». Он отметил, что слышал иностранную речь, а среди встреченных были и французы.

    По словам Гасанова, французских наемников он также заметил в районе Райгородка. Там, как утверждает беженец, у бойцов на правой руке была украинская нашивка, а на левой – французский флаг. Среди переводчиков, по его словам, преобладают женщины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский полковник принимал участие в планировании операций ВСУ в Киеве. Бывший разведчик назвал число французских наемников на Украине. Российские бойцы встретили наемников из Франции и Испании в Часовом Яре.

    21 октября 2025, 14:47 • Новости дня
    Лавров выразил уверенность в успехе спецоперации на Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что специальная военная операция на Украине завершится успешно и поставленные задачи будут выполнены.

    Успешное завершение специальной военной операции на Украине путем достижения поставленных целей не вызывает сомнений, передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Эфиопии Гедионом Тимотевосом.

    «СВО достигает своих целей», – заявил Лавров, подчеркнув, что «несомненно, этот процесс завершится успешно».

    Глава российского дипломатического ведомства отметил, что выполнение задач, поставленных перед российскими вооруженными силами, идет по плану и не вызывает вопросов относительно итогового результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция России по остановке войск на текущих позициях остается неизменной.

    Россия рассматривает возможность мирного решения по Украине, однако продолжает спецоперацию из-за отсутствия альтернатив.

    Москва надеется, что Вашингтон побудит Киев к активным шагам в направлении мирного процесса.

    21 октября 2025, 07:59 • Новости дня
    ВС России начали применять новый тяжелый дрон «Воган»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый тяжеловесный дрон «Воган», способный поднимать до девяти килограммов, уже начали использовать на Украине для сброса грузов и поражения целей, рассказал старший оператор подразделения БПЛА 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Круглый».

    По его словам, российские военные начали применять новый тяжеловесный дрон «Воган», передает РИА «Новости». «Это вот наша разработка новейшая, применять начали недавно. Этот дрон применяется в двух целях: способен как делать сбросы, так и просто поражать цели в один конец. Поднимает до девяти килограммов», – заявил Круглый.

    Он уточнил, что благодаря увеличенному весу и размерам устройство отличается устойчивостью к погодным условиям и способно преодолевать большие расстояния. Дрон используется для различных задач, в том числе для доставки боеприпасов и поражения целей на значительном удалении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы батальона «Восток» начали использовать специальные средства подавления для борьбы с FPV-дронами. В России происходит революция в области применения беспилотников на поле боя. Дрон «Кощей» начал использоваться в зоне спецоперации на Украине.

    20 октября 2025, 11:00 • Видео
    Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

    XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    21 октября 2025, 09:33 • Новости дня
    Комбриг Верещагин сообщил об изменении тактики ВСУ из-за потерь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ начали использовать небольшие диверсионно-разведывательные группы из-за серьезных потерь и невозможности проводить контратаки на новых позициях, заявил командир добровольческой разведывательной штурмовой бригады имени Святого Благоверного Великого князя Александра Невского Алексей Верещагин.

    По его словам, украинские вооружённые силы изменили тактику из-за высоких потерь и теперь действуют малыми диверсионно-разведывательными группами, передает ТАСС.

    «У противника огромные потери в живой силе в первую очередь и недостаток живой силы, [он показывает] свою неспособность контратаковать и отбивать те позиции, которые мы занимаем. Противник изменил тактику и действует теперь малыми диверсионно-разведывательными группами, которые пытаются зайти на вновь занятые нами позиции и таким образом нанести ущерб нашим штурмовым группам», – заявил Верещагин.

    Он отметил, что российская армия эффективно отражает такие попытки за счет постоянной воздушной разведки и высокой боеготовности. По словам командира, на прошлой неделе одна из таких украинских групп численностью четыре человека была обнаружена и уничтожена в бою, а оставшиеся боевики были ликвидированы с помощью FPV-дронов.

    Верещагин подчеркнул, что новая тактика ВСУ не приносит им успеха и только увеличивает их потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бригада «Невский» разработала специальный патрон для борьбы с дронами. В подразделение поступила партия танков Т-90 «Прорыв». Экипажи бригады Александра Невского начали осваивать новые танки Т-90М «Прорыв».

    21 октября 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России поразили обеспечивающую действия ВСУ энергетическую инфраструктуру
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам хранения ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба и 137 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 91 466 беспилотников, 633 ЗРК, 25 602 танка и других бронемашин, 1 605 боевых машин РСЗО, 30 683 орудия полевой артиллерии и минометов,  44 481 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили обеспечивающие ВПК Украины объекты энергетики.

    За прошлую неделю ВС России нанесли массированный и семь групповых ударов возмездия по Украине. В частности, они нанесли удар по газовой энергетике Украины.

    22 октября 2025, 03:02 • Новости дня
    В одесском подполье заявили о росте числа участников

    Tекст: Денис Тельманов

    Число последователей одесского пророссийского подполья стало увеличиваться, несмотря на попытки СБУ внедрить своих агентов в организацию.

    Представитель одесского и николаевского пророссийского подполья сообщил об увеличении числа участников, передает ТАСС. Он отметил, что «работа подполья продолжается» и каждый день становится все больше последователей.

    По словам представителя, несмотря на рост поддержки, организация сталкивается с действиями украинских спецслужб. Сотрудники Службы безопасности Украины пытаются внедрить в подполье своих людей, однако пока эти попытки оказываются безуспешными.

    Прямая речь представителя: «Работа подполья продолжается. Работы много, последователей становится с каждым днем больше. Хотя нам известны и случаи, когда сотрудники СБУ пытаются подослать к нам своих людей, но пока не выходит».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской области удары ВС России пришлись по ангару с бронетехникой и пункту штурмовиков, а также детонировал один из складов в восточном пригороде Сум.

    Под Запорожьем российские войска уничтожили цех по сборке дронов, склад и группу операторов БПЛА, среди которых были иностранцы. На нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве ночной взрыв привел к тяжелым ранениям десятков иностранных военных, находившихся на объекте.

    21 октября 2025, 12:40 • Новости дня
    ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1460 военнослужащих

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе боевых действий на Украине российские войска нанесли удары по подразделениям ВСУ сразу на нескольких направлениях, уничтожив более 1460 военнослужащих противника и более 60 единиц техники и вооружения, включая американские бронетранспортеры и гаубицы.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Храповщины, Корчаковки, Перше Травни, Садков, Варачино и Андреевки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Волчанском и Волчанскими Хуторами.

    При этом ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, боевую машину пехоты, артиллерийское орудие и восемь складов с материальными средствами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Купянска, Куриловки, Грушевки, Богуславки Харьковской области, Красного Лимана и Новоселовки Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили свыше 220 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, включая два американских бронетранспортера М113, и орудие полевой артиллерии. Уничтожены боевая машина РСЗО «Град», девять станций РЭБ, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и семь складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Северска, Платоновки, Пазено, Дроновки, Звановки, Николаевки, Иванополья и Константиновки ДНР.

    Противник потерял более 215 военнослужащих, бронемашину и три артиллерийских орудия. Уничтожены три склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Красноармейска, Гришино, Василевки, Родинского, Кучерова Яра, Торецкого, Артемовки, Димитрова, Проминя ДНР и Новогригоровка Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили свыше 480 военнослужащих, танк, американские бронетранспортер М113 и пять бронеавтомобилей HMMWV, 33 орудия полевой артиллерии, включая четыре 155-мм гаубицы М777.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Егоровки, Новониколаевки, Даниловки, Алексеевки Днепропетровской области, Успеновки и Павловки Запорожской области.

    Противник потерял до 310 военнослужащих, бронемашину, артиллерийское орудие, станцию РЭБ и станцию контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

    Кроме того ВС России поразили обеспечивающую действия ВСУ энергетическую инфраструктуру.

    21 октября 2025, 08:26 • Новости дня
    Марочко сообщил о взятии ВСУ в окружение под Новоселовкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие России заняли новые позиции юго-западнее Шандриголово и Дерилово, что привело к окружению украинской группировки в Новоселовке, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, военные России взяли в тактическое окружение группировку ВСУ в населенном пункте Новоселовка в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что российские войска после длительных боев заняли новые рубежи и позиции юго-западнее Шандриголово и продвинулись в том же направлении от Дерилово.

    «Таким образом, ВС РФ взяли в тактическое окружение вооруженные формирования Украины в населенном пункте Новоселовка в ДНР, лишив украинских боевиков безопасного снабжения и проведения ротационных мероприятий», – заявил Марочко.

    Эксперт подчеркнул, что если командование ВСУ не примет решения о выводе личного состава, то до ста украинских военнослужащих могут попасть в полноценное окружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил о потере ВСУ контроля над Шандриголово в ДНР. ВСУ перебросили подкрепления к Дерилово. Армия России закрепилась на севере Дробышева.

    22 октября 2025, 05:48 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали предприятие в Мордовии

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ночной атаки беспилотников в Мордовии зафиксированы повреждения на одном из местных предприятий, экстренные службы уже работают на месте.

    Как передает ТАСС, ночью на территорию Мордовии была совершена массированная атака украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов.

    Губернатор заявил: «Сегодня ночью совершена массированная атака вражеских беспилотников на территорию Мордовии. В результате одно из наших предприятий получило повреждения. На месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства».

    По словам Здунова, в ликвидации последствий участвуют все необходимые службы. Других подробностей о характере повреждений и о пострадавших не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки на промышленный объект в Оренбургской области, в результате частично пострадала инфраструктура газзавода.

    В Свердловской области ряд предприятий перевели в упреждающий режим реагирования на угрозу атак беспилотников и эвакуировали работников. Украинский беспилотник атаковал градирню Нововоронежской АЭС в ночь с шестого на седьмое октября.

    22 октября 2025, 02:04 • Новости дня
    Минэконом и Минтруд поддержали проект об исключении астрологов из ОКВЭД

    Tекст: Денис Тельманов

    Ведомства заявили о готовности изучить инициативу по исключению деятельности астрологов и медиумов из классификатора ОКВЭД при поступлении проекта от Минкультуры.

    Как передает РИА «Новости», Минэкономразвития России и Минтруд России выразили готовность рассмотреть проект об исключении деятельности астрологов и медиумов из общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Документы с соответствующими ответами имеются в распоряжении агентства.

    Ранее депутат Госдумы Нина Останина направила премьер-министру Михаилу Мишустину предложение исключить деятельность астрологов и медиумов из ОКВЭД, указав на рост популярности оккультных, магических и эзотерических услуг в стране. По ее мнению, такие услуги оказывают значительное влияние на психологическое и материальное состояние граждан, а также способствуют распространению деструктивной идеологии.

    В ответе замминистра экономического развития Михаила Каминского отмечается, что Минэкономразвития готово рассмотреть проект изменений, если он будет разработан Минкультуры России и поступит в установленном порядке. Ведомство также обеспечит согласование проекта с федеральными органами власти и подготовит его к утверждению Росстандартом.

    Минтруд России, в свою очередь, сообщил, что не видит негативных правовых последствий от исключения деятельности астрологов и медиумов из ОКВЭД и также готов рассмотреть соответствующий проект изменений, говорится в ответе замминистра труда Дмитрия Платыгина. При этом в классификаторах занятостей и профессий астрологи и медиумы сейчас не значатся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Государственной думы внесли законопроект о запрете рекламы услуг астрологов, магов и тарологов. В РАН отметили, что гадание на картах таро не имеет научных оснований и представляет собой мошенничество, угрожающее здоровью и жизни людей.

    22 октября 2025, 00:24 • Новости дня
    ВСУ атаковали ДНР дважды за сутки, ранены четыре человека

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение суток на территории ДНР произошли два вооруженных нападения, в результате которых ранены четыре мирных жителя и повреждены жилые дома.

    Как передает ТАСС, за последние сутки военнослужащие Вооруженных сил Украины дважды атаковали территорию Донецкой Народной Республики. В управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР сообщили: «Два факта вооруженных атак зафиксировано. Поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц».

    В результате обстрелов были повреждены семь жилых домов и один автомобиль. По информации ведомства, украинская сторона использовала две единицы различных боеприпасов при обстрелах. Подчеркивается, что все пострадавшие – гражданское население, а обстрелы были зафиксированы и задокументированы соответствующими службами ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли удары по территориям ДНР, в результате чего пострадали четыре мирных жителя, а также повреждены жилые дома и автомобиль.

    Российские войска нанесли удары по подразделениям ВСУ на нескольких направлениях, уничтожив более 1460 украинских военнослужащих и более 60 единиц техники, включая бронетранспортеры и гаубицы производства США. Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Ленино в ДНР.


    22 октября 2025, 02:52 • Новости дня
    Российский дрон уничтожил в ДНР наемников с оружием НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    В ДНР была ликвидирована группа иностранных наемников, вооруженных натовскими винтовками, которые общались между собой на польском языке.

    Российские военнослужащие с помощью беспилотного летательного аппарата уничтожили в ДНР группу иностранных наемников, передает РИА «Новости». Старший оператор FPV-дронов с позывным «Турист» рассказал, что слышал польскую речь у противников, после чего дроном была ликвидирована группа из трех военнослужащих.

    По его словам, у уничтоженных были при себе винтовки М4 производства американской компании Colt, используемые в армиях стран НАТО. Военные особо отметили, что подобное вооружение характерно для западных наемников, действующих на стороне ВСУ.

    Операция по уничтожению наемников прошла в районе боевых действий в ДНР, где продолжаются столкновения между российскими войсками и украинскими формированиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие обнаружили среди погибших в Приволье солдат документы, подтверждающие участие наемников из разных стран на стороне ВСУ. Иностранные формирования, включая грузинских боевиков, были задействованы на запорожском и херсонском направлениях.

    Командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным Джокер рассказал об успешной операции, в результате которой уничтожили 600 иностранных наемников ВСУ на Харьковском направлении.

    22 октября 2025, 06:39 • Новости дня
    Силовики сообщили о разгроме лагеря наемников ВСУ в Чернигове

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате комбинированного удара по лагерю подготовки иностранных наемников в Черниговской области ВСУ лишились значительных сил и техники.

    Российские силовые структуры сообщили, что в Черниговской области по лагерю подготовки иностранных наемников был нанесен комбинированный удар, передает ТАСС.

    Удар осуществлялся расчетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и беспилотными летательными аппаратами «Герань-2» по полигону Гончаровский.

    По словам собеседника агентства, потери украинской стороны составили около 200 человек живой силы и до десяти единиц военной техники.

    Собеседник уточнил: «В Черниговской области расчетами ОТРК «Искандер-М» и БПЛА «Герань-2» нанесен комбинированный удар по лагерю подготовки иностранных наемников на полигоне Гончаровский. Потери противника составили около 200 человек живой силы и до 10 единиц техники».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДНР была ликвидирована группа иностранных наемников, вооруженных натовскими винтовками и разговаривающих на польском языке.

    Житель Ямполя Руслан Гасанов рассказал, что заметил группу иностранцев с французскими нашивками на территории Славянска.

    Иностранные формирования, включая грузинских боевиков, были задействованы на запорожском и херсонском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои.

    22 октября 2025, 06:58 • Новости дня
    Экипаж танка ВС России пережил 15-часовой обстрел под Донецком

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие Южного военного округа более 15 часов находились под горящим танком, отражая атаки противника и дожидаясь спасения.

    Экипаж танка батальона Южного военного округа более 15 часов находился под обстрелом Вооружённых сил Украины после того, как их машина была подбита противотанковой ракетой, передаёт РИА «Новости». Старший механик-водитель с позывным «Колючий» рассказал, что после попадания ПТУР в башню танк загорелся, а командир получил ранение.

    «Мы 15 часов с ним пролежали под танком, потом только смогли выйти оттуда», – сообщил военный. Все это время по их позиции продолжался обстрел с применением FPV-дронов и сбросов боеприпасов на поврежденную технику.

    Выбраться с поля боя и покинуть опасную зону экипажу удалось только ближе к вечеру. За проявленное мужество механик-водитель был награжден медалью «За отвагу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Уралвагонзавода заявили о мировой уникальности танка Т-90М. Уралвагонзавод принял решение представить новые разработки на выставке MILEX 2025 в Минске. Танки Т-80БВМ сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.

    22 октября 2025, 05:25 • Новости дня
    Бойцы «Востока» и «Запада» уничтожили станции Starlink и украинские пункты БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения группировок «Восток» и «Запад» за сутки уничтожили несколько станций спутниковой связи Starlink и десятки пунктов управления БПЛА ВСУ.

    Как передает ТАСС, начальник пресс-центра группировки «Восток» Алексей Яковлев сообщил об уничтожении за прошедшие сутки четырех станций спутниковой связи Starlink и семи пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ. По словам Яковлева, противник также лишился пункта боепитания.

    В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма заявил, что их подразделения за сутки уничтожили 38 пунктов управления беспилотниками ВСУ и два терминала спутниковой связи Starlink.

    Бигма уточнил: «Расчетами ПВО сбиты в воздухе девятнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и сорок семь тяжелых боевых квадрокоптеров. Кроме того, вскрыты и уничтожены тридцать восемь пунктов управления беспилотной авиацией, два терминала спутниковой связи Starlink».

    Обе группировки продолжают наносить ощутимый урон инфраструктуре управления беспилотниками и средствам связи ВСУ, что существенно осложняет координацию и применение беспилотной авиации противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки «Запад» уничтожили за сутки десятки дронов, пунктов управления и военной техники ВСУ.

    Ракетный удар оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» разрушил пусковую установку HIMARS и до 15 военных киевского режима в Черниговской области.

    Расчеты FPV-дронов «Южной» группировки нанесли удары по позициям ВСУ на Константиновском направлении, ликвидировав два пункта управления беспилотниками и американский бронеавтомобиль.

    22 октября 2025, 06:05 • Новости дня
    Российские силы уничтожили украинскую ДРГ на территории ЛНР

    В ЛНР ликвидировали украинских диверсантов с российской форме

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие России уничтожили украинскую диверсионную группу возле населенного пункта Надия, у которой обнаружили форму армии РФ и поддельные документы.

    Российские военнослужащие в районе населенного пункта Надия в Луганской Народной Республике обнаружили и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, передает ТАСС.

    По словам военного эксперта Андрея Марочко, украинские солдаты пытались скрытно пересечь линию боевого соприкосновения, однако были выявлены на замаскированном наблюдательном пункте российских сил.

    Марочко сообщил: «Российские бойцы в районе населенного пункта Надия в ЛНР выявили диверсионную группу противника, которая пыталась скрытно пройти через линию боевого соприкосновения. Замысел противника не был реализован, поскольку диверсанты вышли на замаскированный наблюдательный пункт ВС РФ».

    Он уточнил, что часть диверсантов была ликвидирована, однако точное число уничтоженных не назвал. При осмотре личных вещей ликвидированных украинских солдат были обнаружены гражданские вещи, форменная одежда армии РФ и поддельные документы.

    По мнению эксперта, вероятно, противник планировал провести очередную провокацию в прифронтовой зоне с целью дискредитации российских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделение ФСБ уничтожило пять украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Дзержинска. Российские военные ликвидировали украинскую ДРГ при попытке десанта на острова Днепра. В ДНР задержанный агент украинской разведки признался в причастности к подрыву автомобиля, в результате которого погиб мужчина.

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации