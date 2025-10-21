Якушев обозначил задачи «Единой России» по технологическому суверенитету России

Tекст: Валерия Городецкая

Якушев отметил, что поставленная президентом цель по обеспечению технологического суверенитета страны стала одним из приоритетов народной программы «Единой России», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По мнению Якушева, интеграция системы образования и промышленности способствует росту числа абитуриентов, выбирающих инженерные и технические специальности. «Число абитуриентов, выбирающих инженерные специальности, растет, и это – важный шаг на пути к обеспечению технологического суверенитета и будущему лидерству нашей страны», – заявил он.

Якушев назвал три основные задачи партии в этой сфере. Первая – обсуждение параметров федерального бюджета, предусматривающего значительные средства для образования, включая строительство кампусов и оснащение колледжей. Вторая – принятие законопроекта о расширении перечня заказчиков целевого обучения, который, как ожидается, решит ряд актуальных вопросов в осеннюю сессию. Третья задача касается регулирования платного приема на обучение в вузах: соответствующий закон вступил в силу с 1 сентября 2025 года, а с 1 декабря 2025 года начнут действовать подзаконные акты, регулирующие этот процесс.

Якушев также отметил значимость работы «Молодой Гвардии», члены которой проявляют интерес к трудоустройству на промышленных предприятиях.