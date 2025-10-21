Американские СМИ назвали нового возможного владельца CNN

Tекст: Валерия Городецкая

Руководство ранее объявило о планах разделения бизнеса на две структуры: одна объединит развлекательные проекты, включая киностудию Warner Bros. и стриминг HBO Max, вторая – спортивные и новостные направления, такие как CNN и TNT Sports, сообщает The Detroit News. Однако, по заявлению руководства, после получения нескольких предложений о покупке было решено изучить возможность полной продажи.

Как сообщается, интерес к покупке Warner Bros. Discovery проявил Дэвид Эллисон, чья компания Skydance недавно получила контроль над Paramount. Ранее Эллисон потратил 150 млн долларов на покупку сайта The Free Press, принадлежащего журналистке Бари Вайс, и назначил ее, известную своими консервативными взглядами, главным редактором CBS News.

Возможное приобретение объединит под одной крышей два крупнейших новостных бренда – CNN и CBS. Представитель Paramount отказался комментировать, подавала ли компания заявку на покупку.

«Неудивительно, что значительная ценность нашего портфеля активов получает все большее признание на рынке, – говорится в заявлении Дэвида Заслава, президента и генерального директора Warner Bros. Discovery. – Получив интерес от нескольких сторон, мы начали всесторонний пересмотр стратегических альтернатив, чтобы определить лучший путь для раскрытия полной стоимости наших активов».

Хотя Заслав не назвал конкретных покупателей, он подтвердил, что компания получила «незапрошенные» предложения как о покупке всей компании целиком, так и отдельно ее стриминговых и развлекательных активов. Представитель CNN отказался комментировать, что это заявление означает для новостного канала.

Согласно текущему плану разделения, который должен был завершиться в 2026 году, телевизионные и стриминговые бренды – HBO, HBO Max, а также теле- и киностудии – должны были войти в состав компании под названием Warner Bros. Другая компания, Discovery, должна была объединить CNN, TNT Sports и другие телевизионные активы Discovery.

Ранее стало известно о планах Paramount Skydance купить Warner Bros. Discovery.

В июне Warner Bros. Discovery объявила о разделении бизнеса на две отдельные компании.