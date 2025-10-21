Песков сообщил о пристальном внимании к учениям НАТО военными России

Песков: Военные России тщательно анализируют замыслы и сценарии учений НАТО

Tекст: Дарья Григоренко

Песков, отвечая на вопрос журналистов о реакции Москвы на новые учения НАТО, отметил: «Подобные учения всегда находятся в центре внимания наших военных, они внимательно отслеживают ход таких учений. Разумеется, тщательно анализируются сюжеты и замыслы таких учений. И, конечно, в плане подготовки нашего потенциала принимаются соответствующие меры», передает ТАСС.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что члены Североатлантического альянса из Европы готовятся к войне с Россией, они пытаются как можно скорее обеспечить всем необходимым Союзные силы реагирования военного блока.

Напомним, в понедельник крупные маневры Dacian Fall 2025 стартовали на полигонах Румынии и Болгарии с участием более 5 тыс. военных и 1,2 тыс. единиц техники из 10 стран.