С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.2 комментария
Песков сообщил о пристальном внимании к учениям НАТО военными России
Песков: Военные России тщательно анализируют замыслы и сценарии учений НАТО
Учения НАТО всегда внимательно отслеживаются российскими военными, их сценарии и замыслы тщательно анализируются, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков, отвечая на вопрос журналистов о реакции Москвы на новые учения НАТО, отметил: «Подобные учения всегда находятся в центре внимания наших военных, они внимательно отслеживают ход таких учений. Разумеется, тщательно анализируются сюжеты и замыслы таких учений. И, конечно, в плане подготовки нашего потенциала принимаются соответствующие меры», передает ТАСС.
Ранее директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что члены Североатлантического альянса из Европы готовятся к войне с Россией, они пытаются как можно скорее обеспечить всем необходимым Союзные силы реагирования военного блока.
Напомним, в понедельник крупные маневры Dacian Fall 2025 стартовали на полигонах Румынии и Болгарии с участием более 5 тыс. военных и 1,2 тыс. единиц техники из 10 стран.