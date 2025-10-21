Песков заявил о подстрекательстве Европы к продолжению конфликта на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Европейские страны не поддерживают идею мира и не способствуют его установлению, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, европейские лидеры, напротив, подстрекают Киев продолжать боевые действия против России.

Песков подчеркнул: «Сейчас европейцы не являются сторонниками мира и не являются силой, которая осуществляет вклад в дело установления мира». Такое заявление пресс-секретарь сделал, комментируя сообщения СВР о подготовке стран НАТО к возможному вооруженному конфликту с Россией.

Он также отметил, что европейские государства «всячески подстрекают киевский режим на продолжение войны», что, по его мнению, лишь усугубляет ситуацию в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что страны Евросоюза и НАТО являются наиболее деструктивной силой на международной арене.

Песков отметил, что разногласия в заявлениях украинских властей мешают достижению мира и затрудняют переговоры.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для урегулирования ситуации на Украине необходима фундаментальная развязка, гарантирующая долгосрочный мир.