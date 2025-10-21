С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.2 комментария
Песков заявил о подстрекательстве Европой Киева к войне
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что европейские страны не поддерживают мирные инициативы и способствуют продолжению конфликта на Украине.
Европейские страны не поддерживают идею мира и не способствуют его установлению, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По словам представителя Кремля, европейские лидеры, напротив, подстрекают Киев продолжать боевые действия против России.
Песков подчеркнул: «Сейчас европейцы не являются сторонниками мира и не являются силой, которая осуществляет вклад в дело установления мира». Такое заявление пресс-секретарь сделал, комментируя сообщения СВР о подготовке стран НАТО к возможному вооруженному конфликту с Россией.
Он также отметил, что европейские государства «всячески подстрекают киевский режим на продолжение войны», что, по его мнению, лишь усугубляет ситуацию в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что страны Евросоюза и НАТО являются наиболее деструктивной силой на международной арене.
Песков отметил, что разногласия в заявлениях украинских властей мешают достижению мира и затрудняют переговоры.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для урегулирования ситуации на Украине необходима фундаментальная развязка, гарантирующая долгосрочный мир.