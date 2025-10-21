  • Новость часаБолгария пообещала открыть небо для Путина
    Сергей Чижов Сергей Чижов Процветание Курильских островов однажды приведет к миру с Японией

    С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно

    Глеб Простаков Глеб Простаков «Томагавки» сделаны из нефти

    Трампа не интересуют пиар-удары по городам России, как хочет Зеленский. Другое дело – нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, газопроводы, узлы экспортной инфраструктуры. Это бизнес-приемы на грани войны, когда крылатые ракеты становятся инструментом коммерческой конкуренции.

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Что привело Трампа в Будапешт

    Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.

    21 октября 2025, 11:28 • Новости дня

    Рябков: ЕС и НАТО работают на срыв всего

    Tекст: Дарья Григоренко

    Страны Евросоюза и НАТО представляют собой наиболее деструктивную силу на международной арене, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Он подчеркнул, что эти государства, по его мнению, работают исключительно на подрыв позиций России и стремятся осложнить выполнение стоящих перед страной задач, передает ТАСС.

    Рябков отметил: «Страны, входящие в ЕС и НАТО, работают на срыв всего. То есть нет ни одного сюжета, который для них представлял бы интерес, кроме как интерес нанести ущерб России, урон, подорвать наши позиции, сделать сложнее решение задач, которые стоят перед нами. Это вот единственная цель всей политики Евросоюза. На сегодня это наиболее деструктивная сила на международной арене».

    Он добавил, что российская сторона осознает эти риски и знает, как им противостоять. Комментарий Рябкова прозвучал в ответ на вопросы о возможном срыве встречи президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа в Будапеште. По его словам, Москва готова к любым попыткам дестабилизации и имеет все необходимые инструменты, чтобы соответствующе реагировать.

    Ранее Politico сообщило, что некоторые лидеры стран Евросоюза активно лоббируют свое участие во встрече между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

    Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подготовка встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште официально еще не стартовала.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил, что большинство политиков Евросоюза попытаются сорвать саммит лидеров России и США, намеченный в Будапеште.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    Сийярто назвал «абсурдной суммой» финансовый запрос Киева к ЕС на оружие
    Сийярто назвал «абсурдной суммой» финансовый запрос Киева к ЕС на оружие
    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина требует от Евросоюза выделить новые 60 млрд евро на вооружение, это абсурдная сумма, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    На пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС он назвал эту сумму невообразимой и заявил: «Украина требует 60 млрд евро на дальнейшее вооружение, не так ли? Абсурдная сумма», пишут «Известия».

    Сийярто отметил, что Евросоюз собирается потратить эти средства на поддержку Киева, вместо того чтобы инвестировать их в собственную оборону. По его словам, идея выделения таких средств Украине приобретает все большую популярность в Брюсселе.

    Как писала газетаВЗГЛЯД, высокопоставленный генерал ФРГ Александр Зольфранк призвал увеличить военную поддержку Украины ради Европы. Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал страны Запада перейти в «режим войны» для сохранения мира.

    Ранее сообщалось, что Украина недополучила 5 млрд евро вследствие того, что не выполнила или не успела выполнить обязательства перед Международным валютным фондом и по программе Ukraine Facility.

    Венгрия и Словакия отказались участвовать в «трибунале» ЕС против России
    Венгрия и Словакия отказались участвовать в «трибунале» ЕС против России
    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия и Словакия официально отказались принимать участие в инициативе Брюсселя по созданию так называемого трибунала против России.

    Европейский дипломатический источник сообщил, что представители Будапешта и Братиславы проинформировали внешнеполитическую службу ЕС о своем решении, передает ТАСС.

    «Будапешт и Братислава проинформировали внешнеполитическую службу ЕС о намерении не участвовать в создании трибунала в отношении России», – заявил дипломат.

    В мае агентство Reuters писало, что лидеры 20 из 27 стран Евросоюза на встрече во Львове поддержали инициативу создания специального трибунала под эгидой Совета Европы для «судебного разбирательства» в отношении руководства России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о нежелании реагировать на идею «трибунала» против России.

    Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

    XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    Спикер парламента Сербии: Запрет ЕС на транзит российского газа стал катастрофой

    Tекст: Вера Басилая

    Запрет Евросоюза на транзит российского газа через свою территорию стал «катастрофической новостью» для Сербии, заявила председатель парламента Сербии Ана Брнабич.

    Запрет Евросоюза на транзит российского газа может стать катастрофой для Сербии, заявила председатель Скупщины Сербии Ана Брнабич, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что такое решение Евросоюза стало для страны крайне серьезной и негативной новостью, которой Сербия не получала ранее. Брнабич подчеркнула, что газопроводы строились именно для обеспечения бесперебойных и безопасных поставок газа.

    По словам спикера, Сербия уже занималась диверсификацией поставок: помимо российского газа через «Турецкий поток» и газотранспортную систему Болгарии, страна получает голубое топливо и из Азербайджана. Действующий договор о поставках российского газа продлен до конца года и покрывает свыше 80% внутренних потребностей.

    Брнабич добавила, что страна провела значительную работу по развитию инфраструктуры, которая раньше не велась, пока главой правительства не стал Александр Вучич. Она также считает, что ситуация с газом вкупе с проблемами по поставкам нефти и американскими санкциями против компании NIS является крайне тяжелой.

    Спикер призналась, что пока не видит выхода и ждет возвращения Вучича после его встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил опасения по поводу планов Еврокомиссии полностью отказаться от российских энергоносителей с 2028 года.

    Совет Евросоюза поддержал предложение о запрете импорта российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, начиная с 2028 года.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза прекратить закупки энергоресурсов из России к 2027 году.

    Глава Газпрома Алексей Миллер отметил, что закрываются многие промышленные предприятия Европы, нуждающиеся в крупных объемах газа.

    Politico: Евросоюз согласовал план по активам России для Украины
    Politico: Евросоюз согласовал план по активам России для Украины
    @ Danny Gys/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянные представители стран Евросоюза достигли предварительной договоренности по вопросу использования замороженных российских активов для предоставления Украине так называемых «репарационных кредитов», сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, ожидается, что окончательное решение будет принято на саммите лидеров ЕС, который пройдет в четверг, передает ТАСС.

    Отмечается, что постпреды Евросоюза «неофициально согласовали» черновик итогового документа, который станет основой для дальнейших действий. Представитель Бельгии, выступавшей ранее против этой инициативы, отметил, что нынешний текст является «политическим сигналом к действию» для Еврокомиссии.

    Разработка детального юридического механизма ляжет на Еврокомиссию, однако процесс начнется только после одобрения инициативы лидерами стран ЕС.

    Ранее сообщалось, что Бельгия не планирует препятствовать утверждению плана Евросоюза по использованию замороженных российских активов в интересах Украины.

    Напомним, большую часть иностранной финансовой помощи киевскому режиму в 2025 году составили поступления за счет доходов от замороженных российских активов.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что предоставление Киеву нового кредита под замороженные российские активы остается открытым, несмотря на прогресс в переговорах между странами ЕС.

    Бельгия решила не блокировать план ЕС по российским активам

    Politico: Бельгия не будет блокировать план ЕС по использованию российских активов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бельгия не планирует препятствовать утверждению плана Евросоюза по использованию замороженных российских активов в интересах Украины, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, позицию Бельгии озвучил один из местных дипломатов. Бельгийские власти при этом выразили опасения относительно возможных правовых последствий реализации подобных мер. Тем не менее, по словам источника издания, страна не собирается возражать против обращения к Еврокомиссии с просьбой подготовить юридически выверенное предложение по использованию замороженных средств, передает ТАСС.

    Как отмечает Politico, после саммита Евросоюза в четверг Европейский совет должен дать «политическое добро» Еврокомиссии на дальнейшую работу по данному вопросу.

    Ранее сообщалось, что план Евросоюза по использованию замороженных российских активов может привести к финансовым потерям для простых европейцев, особенно для жителей Германии.

    Напомним, большую часть иностранной финансовой помощи киевскому режиму в 2025 году составили поступления за счет доходов от замороженных российских активов.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что предоставление Киеву нового кредита под замороженные российские активы остается открытым, несмотря на прогресс в переговорах между странами ЕС.

    Венгрия отказалась от блокировки очередного пакета санкций против России

    Сийярто заявил, что Венгрия не будет блокировать 19-й пакет санкций после уступок

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет блокировать новый пакет санкций Евросоюза против России, поскольку спорные меры были удалены.

    Венгрия не станет препятствовать принятию 19-го пакета санкций Евросоюза против России, передает РИА «Новости».

    Глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что Будапешт добился исключения из документа всех пунктов, противоречащих национальным интересам страны.

    В начале октября, как напоминало издание EUObserver, Венгрия отказалась от претензий к новому санкционному пакету. Сийярто также подчеркнул, что не считает нужным участвовать в обсуждениях блока по следующим санкциям, назвав их «безумием» и отметив провал санкционной политики Евросоюза.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил опасения по поводу планов Еврокомиссии полностью отказаться от российских энергоносителей с 2028 года.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о планах Еврокомиссии принять 19-й пакет санкций против России на саммите в Брюсселе 23–24 октября.

    Австрия подтвердила готовность одобрить новый пакет антироссийских санкций.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Россия стала абсолютным рекордсменом по числу и объему введенных против нее санкций, которые потерпели полный крах.

    FR: Жители ЕС пострадают из-за использования российских активов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    План Евросоюза по использованию замороженных российских активов может привести к финансовым потерям для простых европейцев, особенно для жителей Германии, пишет Frankfurter Rundschau.

    Инициатива Европейского союза с так называемыми «репарационными облигациями» сомнительна с точки зрения юриспруденции, и также несет финансовые угрозы для стран ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Rundschau.

    В материале подчеркивается: если Россия не выплатит Украине компенсации, вернуть долг Евросоюзу будет практически невозможно. Даже сторонники этой схемы считают вероятность дефолта по подобным кредитам почти стопроцентной.

    «За так называемыми «репарационными облигациями» скрывается сложная схема, которая в итоге может дорого обойтись немецким налогоплательщикам», – отметили авторы.

    Чтобы минимизировать риски, Евросоюз обязал страны-члены предоставить Киеву собственные гарантии по кредитам. На практике это означает, что в случае невозврата средств именно налогоплательщики, включая граждан Германии, будут вынуждены покрыть убытки.

    Напомним, большую часть иностранной финансовой помощи киевскому режиму в 2025 году составили поступления за счет доходов от замороженных российских активов.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что предоставление Киеву нового кредита под замороженные российские активы остается открытым, несмотря на прогресс в переговорах между странами ЕС.

    Сийярто заявил о риске для Венгрии из-за отказа ЕС от нефти и газа из России

    Сийярто: Отказ ЕС от нефти и газа из России опасен для Венгрии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил опасения по поводу планов Еврокомиссии полностью отказаться от российских энергоносителей с 2028 года.

    Сийярто на заседании Энергетического совета Евросоюза в Люксембурге заявил, что такой шаг поставит под угрозу энергетическую безопасность его страны, передает ТАСС.

    «Я от всего сердца прошу вас принять во внимание географическое положение Венгрии, отложить в сторону мировую политику и учесть наше физическое и географическое положение. В противном случае мы лишимся надежного энергоснабжения», – заявил Сийярто во время открытого выступления, показанного телеканалом М1.

    Перед заседанием он подчеркнул, что Венгрия будет выступать против инициативы Еврокомиссии, поскольку страна сильно зависит от российских энергоносителей. Тем не менее, итоговое решение было принято квалифицированным большинством голосов, что позволило проигнорировать позицию Венгрии и Словакии.

    В Евросоюзе этот документ рассматривался как элемент торговой политики, а не санкционной, что позволило упростить процедуру принятия и обойти необходимость единогласного согласия.

    Ранее США потребовали от Европы прекратить покупать российскую нефть.

    Издание Politico писало, что министры энергетики стран Евросоюза 20 октября могут одобрить законопроект о полном запрете импорта российского газа, даже несмотря на возражения Венгрии и Словакии.

    Портал EUObserver сообщал, что Венгрия согласилась на полный запрет поставок российского СПГ в Европу.

    Глава МИД Нидерландов призвал ЕС организовать переговоры России и Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил заявил, что Евросоюзу необходимо стремиться к организации переговоров между Россией и Украиной с участием США.

    Как заявил глава МИД Нидерландов ван Вил журналистам перед встречей министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, Евросоюз должен приложить усилия для организации переговоров между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    Ван Вил сказал: «Президент Трамп, вероятно, является ключевой фигурой в том, чтобы посадить всех за стол переговоров. И мы все должны к этому стремиться».

    По словам министра, Евросоюз нуждается в содействии США для привлечения России к переговорам. Он признал, что ЕС и Украина пока не смогли добиться этого самостоятельно.

    Ван Вил также отметил, что ЕС должен обеспечить Украине сильную стартовую позицию для участия в возможных переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европы ищут дополнительные людские ресурсы для нужд ВСУ.

    В Австрии отметили усиление противоречий в так называемой «коалиции желающих».

    Глава Еврокомиссии сообщила о подготовке 90 тыс. военных с Украины.

    Лондон заявил о готовности отправить войска на Украину в случае достижения мира

    Министр обороны Британии Хили допустил отправку войск на Украину после мира

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил о планах направить войска на Украину для обеспечения долгосрочного мира после возможного соглашения.

    Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о готовности Лондона направить военный контингент на Украину после достижения мирного соглашения, передает РИА «Новости».

    От отметил, что в случае, если «президент США Дональд Трамп сможет достичь мирного соглашения», то Британия готова «обеспечить мир на долгосрочной основе».

    По его словам, от Британии потребуются инвестиции и подготовка к развертыванию сил.

    «Кир Стармер заявлял, что готов направить британские войска на Украину», – подчеркнул Хили.

    Хили подчеркнул, что Лондон уже выделил миллионы фунтов стерлингов на подготовку к возможному развертыванию своих войск на Украину. По его оценке, общая стоимость размещения британского контингента превысит 100 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно 134 млн долларов.

    Заявление прозвучало в ответ на вопрос о готовности Лондона отправить войска на Украину в случае, если будет достигнуто урегулирование конфликта по итогам возможного саммита президентов России и США в Будапеште. Трансляцию лекции лорда-мэра по вопросам обороны и безопасности вел телеканал Sky.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о готовности 26 стран обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО.

    Напомним, президент США Дональд Трамп призвал стороны украинского конфликта прекратить боевые действия. Министр обороны Британии Джон Хили пообещал, что Россия не победит в конфликте. Британский спецназ воюет против России на Украине.

    Президент России Владимир Путину в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявил, что российские войска полностью владеют стратегической инициативой по всей линии соприкосновения.

    Politico: Несколько лидеров ЕС выразили желание попасть на встречу Путина и Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Некоторые лидеры стран Евросоюза активно лоббируют свое участие во встрече между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico со ссылкой на источники, главы государств Евросоюза намерены добиваться, чтобы в таких переговорах обязательно принимал участие Владимир Зеленский, передает ТАСС.

    Кроме того, источник Politico отметил, что европейские страны не желают, чтобы Украина уступала территории России, как этого ранее требовал Трамп. Если такой сценарий все же реализуется, собеседник издания убежден, что Эстония, Латвия и Литва «впадут в панику», а Европа столкнется с масштабной волной перевооружения.

    Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подготовка встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште официально еще не стартовала. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что подготовка к встрече Путина и Трампа начнется после беседы Сергея Лаврова и Марко Рубио.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил, что большинство политиков Евросоюза попытаются сорвать саммит лидеров России и США, намеченный в Будапеште.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    Суд Словакии назвал дату вынесения приговора стрелявшему в премьер-министра Фицо

    Tекст: Денис Тельманов

    Приговор по делу о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо огласят 22 октября в специализированном уголовном суде Банска-Бистрицы.

    Как передает ТАСС, суд в городе Банска-Бистрица должен вынести вердикт по делу 72-летнего писателя Юрая Цинтулы, обвиненного в покушении на главу правительства Словакии.

    Покушение произошло 15 мая 2024 года в городе Гандлова, когда Фицо получил несколько огнестрельных ранений и был госпитализирован.

    После серии операций премьер смог вернуться к работе только через два с половиной месяца, однако негативные последствия ранения он испытывает до сих пор, и врачи считают, что ему потребуется постоянное медицинское наблюдение.

    Юраю Цинтуле предъявлено обвинение по статье о терроризме, ему грозит пожизненное заключение. Процесс над обвиняемым начался 8 июля, Фицо не принимал участия в судебных заседаниях – его интересы представлял адвокат Давид Линдтнер, а исчерпывающие показания премьер дал еще в июле прошлого года.

    На последнем судебном заседании 8 октября обвиняемый расплакался и объяснил свой поступок несогласием с политикой Фицо и сильным психологическим стрессом, под которым находился в день нападения.

    Премьер Словакии заявил журналистам, что не испытывает ненависти к стрелявшему и фактически простил его. По мнению Фицо, Цинтула стал жертвой атмосферы ненависти, которую формируют оппозиционные либеральные партии и близкие им СМИ в словацком обществе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Словакии Роберт Калиняк показал фотографии одежды премьер-министра Роберта Фицо со следами от пуль и кровью.

    Суд Словакии постановил выписать писателя Юрая Цинтулу, обвиняемого в покушении на Фицо, из психиатрического отделения и разрешил привлекать его к уголовной ответственности.

    Роберт Фицо рассказал о новых попытках покушения на свою жизнь, последняя из которых произошла в начале октября.

    Нарышкин: НАТО в Европе готовится к войне с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Члены Североатлантического альянса из Европы готовятся к войне с Россией, они пытаются как можно скорее обеспечить всем необходимым Союзные силы реагирования военного блока, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

    СВР наблюдает приготовления европейских союзников по НАТО к войне с Россией, у них есть задача в сжатые сроки обеспечить ресурсами натовские Союзные силы реагирования, указал Нарышкин, передает РИА «Новости».

    «Запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК. На регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и зомбирование населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны Москвы», – указал он.

    Ранее Нарышкин отмечал, что российская сторона будет считать возможные поставки ракет Tomahawk киевскому режиму как враждебный шаг, который может существенно повысить риски для безопасности в мире.

    Также он указывал на значительные усилия Москвы по обеспечению безопасности Евразии.

    Фицо сообщил о единой позиции Словакии и ОАЭ по Украине

    Словакия и ОАЭ заявили об отсутствии военного решения конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что обе страны выступают за мирное урегулирование ситуации на Украине и надеются на будущий саммит.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении к согражданам заявил, что руководство Словакии и Объединенных арабских эмиратов убеждены в отсутствии военного решения конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, значительная часть переговоров с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном была посвящена ситуации на Украине.

    «Значительная часть нашей встречи была посвящена войне на Украине, которая, как мы убеждены, не имеет военного решения», – подчеркнул Фицо. Он также отметил, что стороны возлагают большие надежды на возможный саммит между Трампом и Путиным в Будапеште.

    В ходе визита Фицо обсудил с президентом ОАЭ широкий круг вопросов, включая сотрудничество в военно-промышленной сфере. Также сообщается, что шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян может в ближайшее время посетить Словакию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал бывшего главу правительства Британии Бориса Джонсона за политику по отношению к России. Дипломаты Евросоюза не смогли договориться о новом санкционном пакете против России.

    Роберт Фицо заявил, что обсуждение Украины в Евросоюзе используется для сокрытия неспособности решать внутренние кризисы. Словакия намерена оказать военную помощь киевскому режиму. Украина получит пять машин для разминирования Bozena и другую технику от Словакии.

    США обсудили с Австралией новые условия соглашения по AUKUS

    Стало известно о пересмотре соглашения по AUKUS между США и Австралией

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские и австралийские власти начали переговоры о возможных изменениях в условиях военного альянса AUKUS, включая совершенствование прежних договоренностей.

    Администрация США обсуждает с Австралией пересмотр условий трехстороннего соглашения по альянсу AUKUS, передает ТАСС. Министр ВМС США Джон Фелан заявил, что стороны плотно сотрудничают и стремятся усовершенствовать существующую структуру AUKUS на благо всех участников.

    По его словам, обсуждается устранение прежних неопределенностей и улучшение выгод для каждой стороны.

    Фелан отметил во время встречи в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе: «Мы очень плотно сотрудничаем.

    Я думаю, что на самом деле мы пытаемся взять исходную структуру AUKUS, усовершенствовать ее для всех трех сторон, сделать ее лучше и прояснить некоторые неопределенности, которые были в предыдущем соглашении. Так что это должно быть выгодно для всех».

    Пакт AUKUS был заключен в 2021 году при президенте Джо Байдене. Альянс предусматривает строительство для Австралии атомных подводных лодок, а также совместные военные разработки.

    При Байдене Белый дом допускал возможность расширения блока за счет новых партнеров из Европы и Азии. Россия и Китай ранее отмечали, что западные страны создают азиатский аналог НАТО.

    В июне действующая администрация Трампа уже объявляла о рассмотрении вопроса о целесообразности сохранения альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство проводит оценку партнерства AUKUS на соответствие приоритетам президента США.

    Пентагон пересматривает участие в альянсе с Австралией и Британией. Британия выделила 15 млрд фунтов стерлингов для строительства атомных подлодок в рамках программы ядерных боеголовок.

