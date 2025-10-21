Рябков: ЕС и НАТО работают на срыв всего

Tекст: Дарья Григоренко

Он подчеркнул, что эти государства, по его мнению, работают исключительно на подрыв позиций России и стремятся осложнить выполнение стоящих перед страной задач, передает ТАСС.

Рябков отметил: «Страны, входящие в ЕС и НАТО, работают на срыв всего. То есть нет ни одного сюжета, который для них представлял бы интерес, кроме как интерес нанести ущерб России, урон, подорвать наши позиции, сделать сложнее решение задач, которые стоят перед нами. Это вот единственная цель всей политики Евросоюза. На сегодня это наиболее деструктивная сила на международной арене».

Он добавил, что российская сторона осознает эти риски и знает, как им противостоять. Комментарий Рябкова прозвучал в ответ на вопросы о возможном срыве встречи президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа в Будапеште. По его словам, Москва готова к любым попыткам дестабилизации и имеет все необходимые инструменты, чтобы соответствующе реагировать.

Ранее Politico сообщило, что некоторые лидеры стран Евросоюза активно лоббируют свое участие во встрече между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подготовка встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште официально еще не стартовала.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил, что большинство политиков Евросоюза попытаются сорвать саммит лидеров России и США, намеченный в Будапеште.

