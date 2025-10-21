Politico: Несколько лидеров ЕС выразили желание попасть на встречу Путина и Трампа

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Politico со ссылкой на источники, главы государств Евросоюза намерены добиваться, чтобы в таких переговорах обязательно принимал участие Владимир Зеленский, передает ТАСС.

Кроме того, источник Politico отметил, что европейские страны не желают, чтобы Украина уступала территории России, как этого ранее требовал Трамп. Если такой сценарий все же реализуется, собеседник издания убежден, что Эстония, Латвия и Литва «впадут в панику», а Европа столкнется с масштабной волной перевооружения.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подготовка встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште официально еще не стартовала. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что подготовка к встрече Путина и Трампа начнется после беседы Сергея Лаврова и Марко Рубио.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил, что большинство политиков Евросоюза попытаются сорвать саммит лидеров России и США, намеченный в Будапеште.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил, что большинство политиков Евросоюза попытаются сорвать саммит лидеров России и США, намеченный в Будапеште.