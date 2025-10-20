Суд оставил в силе приговор Шляфману по делу об убийстве Талькова

Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.2 комментария
Городской суд Петербурга отклонил апелляцию защиты и подтвердил заочный приговор Валерию Шляфману по делу об убийстве Игоря Талькова в 1991 году.
Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе заочный обвинительный приговор Валерию Шляфману по делу об убийстве музыканта Игоря Талькова и покушении на убийство Игоря Малахова в октябре 1991 года, передает ТАСС.
Защита пыталась обжаловать решение, требуя оправдания Шляфмана, однако суд не удовлетворил апелляцию.
Председательствующая судья Ольга Азовцева при оглашении резолютивной части подчеркнула: «Судебная коллегия определила: приговор Петроградского районного суда Санкт-Петербурга в отношении Шляфмана Валерия Михайловича оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката Моргунова – без удовлетворения». Таким образом, первоначальный приговор остался в силе.
В апреле Шляфмана заочно признали виновным в убийстве артиста Игоря Талькова и покушении на убийство представителя певицы Азизы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Петроградский районный суд Петербурга приговорил Валерия Шляфмана к 13 годам колонии за убийство Игоря Талькова и покушение на Игоря Малахова в 1991 году
Прокурор ранее запрашивал для обвиняемого 14 лет лишения свободы.