Зеленский сообщил о скорой встрече с Макроном
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящей встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Зеленский сообщил о предстоящей встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает ТАСС. В Telegram-канале глава киевского режима отметил, что состоялся телефонный разговор с французским лидером.
По словам Зеленского, сейчас настал подходящий момент, чтобы «подтолкнуть ситуацию к окончанию войны, и главное – полностью воспользоваться всеми возможностями». Он подчеркнул, что речь идет о давлении на Россию. Кроме того, стороны обсудили актуальные аспекты дипломатии, а также недавние контакты с партнерами.
Зеленский заявил, что договорился с Макроном провести личную встречу в ближайшем будущем. Подробности предстоящих переговоров пока не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с угрозами в адрес России. Он предложил на недели задерживать танкеры с российской нефтью. Макрон также сообщил премьер-министру Индии Нарендре Моди о работе «коалиции желающих».