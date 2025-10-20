Трамп обвинил Сороса в финансировании протестов No Kings в США

Трамп заявил о причастности Сороса к организации протестов No Kings в США

Tекст: Мария Иванова

Дональд Трамп выразил сомнения в том, что прошедшие по всей стране протесты под лозунгом No Kings были организованы стихийно, сообщает ТАСС.

На встрече с журналистами он заявил: «Я видел этих [протестующих] людей, они не представляют нашу страну. И я посмотрел на все эти новенькие, оплаченные плакаты. Полагаю, что их оплатил Сорос и другие леворадикальные безумцы». По мнению Трампа, акции были немногочисленными и прошли без особого эффекта.

Президент также категорически отверг параллели между собой и королевской властью, подчеркнув: «Я не король. Я работаю до посинения, чтобы сделать нашу страну великой – вот и все. Я ни разу не король».

Организаторы движения No Kings сообщили, что 18 октября протесты против политики Трампа собрали не менее 7 млн человек. Участники несли плакаты с критикой президента, его администрации и иммиграционной политики, а также призывы к защите демократии и равенству перед законом. Среди лозунгов встречались надписи: «Ненависть не сделает нас великими», «Нет диктаторам», «Мы все иммигранты», «Свобода и правосудие для всех».

Предыдущая крупная акция No Kings прошла 14 июня, в день рождения Трампа и военного парада в Вашингтоне. Тогда, по оценкам, в более чем 2,1 тыс. протестных акций участвовали около 5 млн человек.

Как выяснило исследование Capital Research Center, крупные благотворительные фонды, включая Open Society Foundations Джорджа Сороса, направляют миллиарды долларов на поддержку экстремистских инициатив и протестных кампаний в разных странах.

Минюст США ранее поручил провести расследование в отношении фонда Сороса.

Дональд Трамп заявлял, что Сорос должен сидеть в тюрьме.