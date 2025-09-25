Минюст США поручил подготовить расследование против фонда Сороса

NYT: Минюст США поручил прокурорам подготовить расследование против фонда Сороса

Tекст: Валерия Городецкая

По информации NYT, высокопоставленный чиновник Минюста США распорядился, чтобы более шести окружных прокуратур разработали планы по расследованию деятельности группы, финансируемой Соросом, который известен как крупный донор Демократической партии.

Документ, оказавшийся в распоряжении издания, содержит перечень возможных обвинений против организации, среди которых значатся поджоги и оказание материальной поддержки терроризму.

Также в меморандуме отмечается, что руководство ведомства действует по указанию президента Дональда Трампа, который ранее потребовал привлечь Сороса к уголовной ответственности.

Ранее Трамп назвал Сороса «плохим парнем», который «должен сидеть в тюрьме».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что Белый дом хочет расправиться с Джорджем Соросом.

В прошлом году комитет Палаты представителей США начал расследование одобрения сделки по покупке Джорджем Соросом около 200 радиостанций, что вызвало подозрения в политизации Федеральной комиссии связи перед выборами.