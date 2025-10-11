Daily Mail: Фонд Сороса и правозащитники тратят миллиарды долларов на экстремизм

Tекст: Мария Иванова

Фонд Джорджа Сороса Open Society Foundations (признан нежелательным в России), а также другие крупные правозащитные и благотворительные организации расходуют миллиарды долларов из государственной казны США на поддержку экстремистских инициатив и противодействие американским властям, сообщает Daily Mail со ссылкой на доклад исследовательского центра Capital Research Center (CRC).

В публикации отмечается, что правозащитные организации, обладающие налоговыми льготами, направляют значительные средства на сопротивление действиям полиции и борьбе с наркотиками, а также продвигают экстремистскую политическую повестку. В докладе упомянуты Western Regional Advocacy Project (WRAP), National Homelessness Law Center, Southern Poverty Law Center и ряд других структур, которые вместо поддержки бездомных тратят полученные деньги на политический активизм, отмечает РИА «Новости».

Авторы документа также обвиняют фонды Форда, Хилтона, Тайдса и Open Society Foundations в финансировании судебных исков против федеральных властей, что, по их мнению, способствует продвижению экстремистской повестки. При этом, как подчеркивает издание, в докладе содержится мало прямых доказательств связи названных организаций с активистами движения «Антифа».

Конгрессмен-республиканец Бадди Картер накануне призвал министерство юстиции США расследовать роль Сороса в финансировании внутреннего терроризма. Ранее Дональд Трамп также пообещал провести расследование в отношении финансиста на предмет возможных нарушений закона RICO, отмечая, что в США действуют «профессиональные агитаторы», получающие деньги от Сороса.

Сам Джордж Сорос неоднократно признавал, что его финансовая поддержка способствовала проведению «оранжевой революции» в 2004 году и «евромайдана» в 2013 году на Украине. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела и попытках смены власти. В России фонды Сороса признаны нежелательными с 2015 года, а генпрокуратура считает их угрозой для основ конституционного строя.

Власти США ранее заявляли о намерении полностью уничтожить движение «Антифа», которое Трамп объявил террористическим. По данным New York Post, «Антифа» уже более ста дней блокирует центр содержания ICE. Недавно суд временно заблокировал отправку нацгвардии в Портленд для защиты федеральных объектов от действий активистов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Джордж Сорос должен сидеть в тюрьме.

Минюст США поручил подготовить расследование против фонда Сороса.

Белый дом рассматривает Сороса как угрозу национальной безопасности.