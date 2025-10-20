Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские военные уничтожили до семи опорных пунктов украинских формирований благодаря координатам, полученным с телефона ликвидированного бойца, передает РИА «Новости». «Нашёл у него телефон, где было множество отмеченных точек, где сидят их укрепления. Я передал информацию по радиостанции своему командиру, и они затем наблюдали и подтвердили, что противник действительно находился на этих позициях», – сообщил «Мгновенный».

В результате полученной информации российская артиллерия смогла нанести удары по шести–семи укреплённым позициям украинских сил, уничтожив их вместе с находившимися там бойцами. Операция проходила на донецком направлении в рамках спецоперации на Украине.

