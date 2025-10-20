Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Число заболевших кишечной инфекцией в Бурятии достигло 89 человек
В Бурятии зафиксировано 89 случаев острой кишечной инфекции после употребления готовой еды, а 55 человек остаются в больницах, сообщила заместитель председателя правительства региона, министр здравоохранения Евгения Лудупова.
По ее словам, число заболевших острой кишечной инфекцией и сальмонеллезом в Бурятии достигло 89 человек, передает РИА «Новости». Среди заболевших – 49 детей, 55 пациентов госпитализированы, в том числе 34 ребенка находятся в республиканской инфекционной больнице, где их состояние оценивается как стабильное. Один из пострадавших, как отметила Лудупова, находится в реанимации, но медики отмечают положительную динамику.
Вспышка инфекции была зафиксирована в Улан-Удэ после употребления готовой продукции от ООО «Восток», приобретенной в магазинах торговой сети «Николаевский». Как сообщили в Роспотребнадзоре, на предприятии выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
По факту массового заболевания возбуждено уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей (статья 238 УК РФ).
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления школьников в кафе Калининграда. В Улан-Удэ число отравившихся готовой едой выросло до 49 человек. Глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад о массовом отравлении в Бурятии.