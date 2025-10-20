Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, вооруженные силы Украины за прошедшую неделю понесли значительные потери в боях на рубежах Луганской Народной Республики, передает ТАСС. Марочко добавил, что общее число потерь среди украинских солдат и иностранных наемников составило около 4230 человек, что на 185 больше, чем за предыдущий аналогичный период.

Он отметил, что наибольший урон противнику был нанесен в зоне ответственности группировки войск «Запад», которая действует на купянском, боровском и краснолиманском направлениях, а также на участке ЛНР, который удерживают вооруженные формирования Украины. По его словам, именно на этих участках фиксируется наиболее интенсивное противостояние.

Эксперт добавил, что за тот же период российские силы уничтожили четыре танка, тридцать пять орудий полевой артиллерии, семьдесят три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, сто четыре склада боеприпасов, горючего и материальных средств, а также почти четыреста различных боевых машин противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны заявило об уничтожении группировки ВСУ под Клебан-Быком. Бригада ВСУ сбежала с позиций под Ямполем после артобстрела.