Шойгу указал на некорректность названия «новые регионы»
Секретарь Совета безопасности России и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу рассказал об интересе РГО к Новороссии и Донбассу, отметив, что не считает правильным называть их «новыми регионами».
«Потому что я считаю, что это не новые, а старые регионы. Старые наши регионы, которые исторически наши. Конечно, там интересно. Они все так или иначе связаны с нашей историей», – приводит его ответ «Российская газета».
Шойгу рассказал, что в Новороссии и в Донбассе открыты региональные отделения РГО, где работают «азартные, очень любящие нашу страну люди».
«В Севастополе отремонтировали и превратили в музей Константиновскую батарею, археологи работают по Азовскому и Крымскому побережьям. Ведутся подводные исследования – недавно был найден теплоход «Армения», – добавил он.
Напомним, 18 августа отмечали 180-летие Русского географического общества и День географа.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в поздравлении РГО президент России Владимир Путин указал, что именно РГО выступило в качестве «родоначальника отечественного заповедного дела и природоохраны», также оно дало возможность вести всеобщую перепись населения и системный сбор этнографических данных.