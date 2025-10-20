Шойгу указал на некорректность названия «новые регионы»

Tекст: Ирма Каплан

«Потому что я считаю, что это не новые, а старые регионы. Старые наши регионы, которые исторически наши. Конечно, там интересно. Они все так или иначе связаны с нашей историей», – приводит его ответ «Российская газета».

Шойгу рассказал, что в Новороссии и в Донбассе открыты региональные отделения РГО, где работают «азартные, очень любящие нашу страну люди».

«В Севастополе отремонтировали и превратили в музей Константиновскую батарею, археологи работают по Азовскому и Крымскому побережьям. Ведутся подводные исследования – недавно был найден теплоход «Армения», – добавил он.

Напомним, 18 августа отмечали 180-летие Русского географического общества и День географа.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в поздравлении РГО президент России Владимир Путин указал, что именно РГО выступило в качестве «родоначальника отечественного заповедного дела и природоохраны», также оно дало возможность вести всеобщую перепись населения и системный сбор этнографических данных.



