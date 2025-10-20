  • Новость часаЗахарова рассказала о «глубокой работе» по подготовке саммита в Венгрии
    Четверо грабителей унизили главный символ французской культуры
    Дробницкий разъяснил ультиматум Трампа Колумбии
    Венгрия заявила о попытках ЕС сорвать встречу Путина и Трампа
    Названа стоимость строительства тоннеля между Россией и США
    Губернатор Сальдо заявил о начале освобождения Херсона
    Эксперты: Требование Трампа о Донбассе неприемлемо для России
    Армия Израиля объявила о начале новых ударов по ХАМАС
    Глава МВД Франции раскрыл подробности ограбления Лувра
    Золотой запас России удвоился с 2023 года
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Как России поднять рождаемость до уровня Израиля

    Вопреки распространенному мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.

    48 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    29 комментариев
    20 октября 2025, 04:05 • Новости дня

    Шойгу указал на некорректность названия «новые регионы»

    Tекст: Ирма Каплан

    Секретарь Совета безопасности России и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу рассказал об интересе РГО к Новороссии и Донбассу, отметив, что не считает правильным называть их «новыми регионами».

    «Потому что я считаю, что это не новые, а старые регионы. Старые наши регионы, которые исторически наши. Конечно, там интересно. Они все так или иначе связаны с нашей историей», – приводит его ответ «Российская газета».

    Шойгу рассказал, что в Новороссии и в Донбассе открыты региональные отделения  РГО, где работают «азартные, очень любящие нашу страну люди».

    «В Севастополе отремонтировали и превратили в музей Константиновскую батарею, археологи работают по Азовскому и Крымскому побережьям. Ведутся подводные исследования – недавно был найден теплоход «Армения», – добавил он.

    Напомним, 18 августа отмечали 180-летие Русского географического общества и День географа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в поздравлении РГО президент России Владимир Путин указал, что именно РГО выступило в качестве «родоначальника отечественного заповедного дела и природоохраны», также оно дало возможность вести всеобщую перепись населения и системный сбор этнографических данных.


    20 октября 2025, 00:50 • Новости дня
    Захарова рассказала о «глубокой работе» по подготовке саммита в Венгрии

    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские дипломаты проводят интенсивные переговоры по организации встречи между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом в Венгрии, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в интервью ТАСС сообщила, что российские дипломаты ведут «очень глубокую и действительно серьезную» работу по подготовке встречи президентов России и США

    Она отметила, что контакт между двумя лидерами уже состоялся и был прокомментирован администрацией президента России. Помощник президента Юрий Ушаков подробно ознакомил с деталями данного контакта.

    Захарова добавила, что в развитие этого взаимодействия прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Венгрии, которые были направлены на подготовку соответствующего мероприятия.

    «По дипломатическим каналам работа также ведется. Вот это краткое содержание той очень глубокой и действительно серьезной работы, которую сейчас осуществляют российские дипломаты и те, кому поручено готовить этот визит, эту встречу», – сказала дипломат.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп анонсировал встречу с российским коллегой в Будапеште. В Кремле заявили, что встреча может пройти в ближайшие две недели. Трамп пояснил, что Венгрия – это безопасная площадка для переговоров политиков, а премьер-министр страны Виктор Орбан отметил, что Будапешт – единственная точка в Европе, где возможен прогресс по Украине. При этом Сийярто заявил о попытках ЕС сорвать встречу Путина и Трампа в Венгрии.

    19 октября 2025, 07:30 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за ночь 45 дронов ВСУ над 12 регионами России

    Tекст: Ирма Каплан

    Минобороны доложило в Telegram-канале, что силы ПВО уничтожили за ночь 45 дронов ВСУ над 12 регионами России.

    «В период с 23.00 18 октября до 07.00 19 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов», –  сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 12 дронов были ликвидированы над территорией Самарской области, 11 – сбиты над Саратовской областью, по пять БПЛА сбиты над Ростовской и Воронежской областями, еще три беспилотника нейтрализовали над территорией Республики Крым.

    По два БПЛА уничтожили над Брянской и Липецкой областями и по одному беспилотнику сбили над Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы, по данным Минобороны, силы ПВО за два часа уничтожили 20 дронов ВСУ над шестью регионами России.

    17 октября 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    19 октября 2025, 07:58 • Новости дня
    Эксперт Подольская рассказала о способах увеличить назначенную пенсию

    Tекст: Ирма Каплан

    Пожилым гражданам доступны дополнительные возможности повысить пенсию, например, при проживании на Крайнем Севере или появлении иждивенцев в семье, рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

    «Увеличение уже назначенной и выплачиваемой пенсионеру пенсии возможно в следующих случаях: при переезде в регион, где действует районный коэффициент. Так, при переезде в районы Крайнего Севера, Дальнего Востока и ряда других пенсия будет увеличена на размер районного коэффициента на весь период официального проживания там», – рассказала она ТАСС.

    Также фиксированная выплата к страховой пенсии по старости автоматически удваивается при достижении пенсионером 80 лет. Увеличение возможно и при изменении группы инвалидности на более тяжелую, а также при появлении иждивенцев – за каждого несовершеннолетнего ребенка, внука, родителя или супруга с инвалидностью фиксированная выплата увеличивается на одну треть, но не более чем на трех иждивенцев.

    При наличии необходимого стажа работы на Крайнем Севере фиксированная выплата увеличивается на 50%, а если пенсионер продолжает проживать в этих районах, применяется еще и районный коэффициент.

    Подольская отметила: иногда выгоднее перейти с пенсии по инвалидности на пенсию по старости или наоборот, однако для этого требуется заявление в Социальный фонд России, где произведут расчет наиболее выгодной суммы.

    Пенсию можно повысить, предоставив дополнительные документы о ранее не учтенном стаже или заработке. Если пенсионер возвращается к трудовой деятельности, работодатель платит за него страховые взносы, и каждый год происходит автоматический перерасчет пенсии, исходя из уплаченных за прошлый год взносов (не более трех баллов в год).

    Кроме того, пенсионеры с государственными наградами могут получать специальную доплату после подачи соответствующего заявления в Соцфонд.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперт Балынин объяснил, какая зарплата нужна для пенсионного балла в 2026 году. Кроме того, повышение социальных выплат  коснется миллионов пенсионеров по всей стране. При этом газета ВЗГЛЯД разбиралась, как вырастут выплаты и пособия в 2026 году.

    19 октября 2025, 22:10 • Новости дня
    Кнайсль назвала выбор Будапешта для саммита уступкой с российской стороны

    Tекст: Ирма Каплан

    Будапешт был выбран местом российско-американского саммита и принят российской стороной, несмотря на статус Венгрии как члена НАТО, отметила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

    По ее словам, ранее, как ей рассказывали коллеги, местом саммита рассматривался Стамбул, но Турция также является членом НАТО, поэтому этот вариант был отклонен. Теперь же Россия и США согласились встретиться в Венгрии, правительство которой во главе с Виктором Орбаном последние годы  «придерживалось практической нейтральности», заявила Кнайсль ТАСС.

    «Орбан не разрешал транспортировку оружия через территорию Венгрии, как страны НАТО. Я думаю, что в этом он даже превзошел Австрию, которая нейтральна, но ежедневно пропускает через свою территорию транспорт НАТО, военные грузы», – сказала она.

    Кнайсль напомнила и о хороших отношениях Орбана с президентами США и России, а также об активном участии министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в организации встречи. Сийярто часто посещает Москву и выражает явный энтузиазм по поводу предстоящего саммита, резюмировала дипломат.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп анонсировал встречу с российским коллегой в Будапеште. В Кремле заявили, что встреча может пройти в ближайшие две недели. Трамп пояснил, что Венгрия – это безопасная площадка для переговоров политиков, а премьер-министр страны Виктор Орбан отметил, что Будапешт – единственная точка в Европе, где возможен прогресс по Украине. При этом Сийярто заявил о попытках ЕС сорвать встречу Путина и Трампа в Венгрии.

    19 октября 2025, 07:20 • Новости дня
    Суд в Дагестане арестовал школьника за общение в TikTok с представителем ИГ

    Tекст: Ирма Каплан

    Ученик 11-го класса из села Хучни в Дагестане был арестован по подозрению в участии в запрещенной террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) после общения в TikTok, сказано в материалах суда.

    Решение об аресте школьника было принято Верховным Судом Республики Дагестан, передает РИА «Новости».

    Несовершеннолетний был задержан и затем арестован в рамках уголовного дела, возбужденного в середине сентября. По данным следствия, подросток через TikTok общался с неустановленным участником ИГИЛ, что стало основанием для подозрений в его причастности к деятельности террористической организации.

    Адвокат подростка просил суд избрать более мягкую меру пресечения, ссылаясь на то, что школьник находится под присмотром родителей, учится в школе и характеризуется положительно. Однако суд отклонил жалобу защиты, и подросток остается в СИЗО.

    В случае признания вины подростку грозит от десяти до 20 лет лишения свободы. Решение об аресте вступило в силу в начале октября.

    Как сообщил агентству знакомый с расследованием уголовного дела источник, участник ИГ через TikTok склонял школьника из Дагестана напасть на полицейских.

    «Несовершеннолетний вошел в общение в социальной сети TikTok с неустановленным участником террористической и запрещенной в России организации ИГ. Его задержали на территории Республики Дагестан при попытке по указанию неустановленного лица забрать оружие (пистолет) для посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов», – сказал он.

    При этом задержанный причастность к преступлению не отрицает.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самозанятый охранник из Нижнего Новгорода приговорен к 11 годам лишения свободы за участие в запрещенной террористической организации и оправдание терроризма.

    19 октября 2025, 06:10 • Новости дня
    Один из цехов промпредприятия в Оренбургской области загорелся из-за БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    Беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки на промышленный объект региона, частично пострадала инфраструктура газзавода, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в Telegram-канале.

    «В результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов. На устранение последствий были выдвинуты все экстренные службы. Пожарными расчетами МЧС, ОТП РСЧС идет ликвидация горения», – сказано в посте.

    Солнцев добавил, что пострадавших среди сотрудников предприятия нет, угрозы населенному пункту объект не несет.

    Ранее в ночь на воскресенье губернатор региона сообщал об опасности атаки БПЛА, после чего Росавиация сообщила о временных ограничениях полетов в аэропорту Оренбурга.

    19 октября 2025, 05:35 • Новости дня
    Суд в Москве ограничил срок ознакомления Копайгородских с делом

    Tекст: Ирма Каплан

    Суд в Москве ограничил время ознакомления экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги с материалами уголовного дела до середины ноября, сказано в материалах дела.

    Суд в Москве установил для бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины срок ознакомления с материалами уголовного дела до 15 ноября. Решение принято по ходатайству следствия, которое обвинило супругов, находящихся в СИЗО, в затягивании процесса ознакомления с томами дела, передает ТАСС.

    «Ходатайство следователя подлежит удовлетворению. Ограничить обвиняемых Копайгородского и Копайгородскую в сроках ознакомления с материалами уголовного дела, установить срок – до 15 ноября», – сказано в решении суда.

    Адвокат Иван Миронов сообщил, что предъявленные обвинения Копайгородским в окончательной редакции строятся исключительно на показаниях заинтересованных свидетелей. Защита Янины Копайгородской – адвокат Елизавета Меткина, считает предъявленные обвинения формой давления на ее подзащитную.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, экс-главе Сочи и его супруге предъявили новые обвинения, Копайгородских подозревают в незаконном обогащении на сумму свыше 330 млн рублей.

    До этого Янина Копайгородская просила о содействии в размещении малолетних детей вместе с ней в СИЗО, чтобы облегчить разлуку и страдания. Алексей Копайгородский обвиняется в получении крупной взятки через супругу на сумму 43 млн рублей, а также против него возбуждено еще одно уголовное дело, а банковские счета бывшего мэра и его родственников были арестованы по делу о растрате.

    В июле следствие добавило три эпизода легализации преступно нажитого с супругой имущества на сумму более 104 млн рублей в дело по обвинению бывшего мэра Сочи. В августе обвинение в окончательной редакции по делу о взятках предъявили бывшему мэру Сочи Копайгородскому, его супруге и помощнику.

    19 октября 2025, 22:43 • Новости дня
    В МВД рассказали о почти полумиллиардном ущербе москвича от кибермошенников

    Tекст: Ирма Каплан

    В 2025 году сумма ущерба от киберпреступления в отношении жителя Москвы достигла рекордных 450 млн рублей, что стало самым крупным случаем на данный момент, рассказал начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России по Москве Антон Кононенко.

    «Самая высокая сумма ущерба по кибермошенничеству в Москве – 450 млн рублей. Этот рекорд по ущербу поставлен весной текущего года», – сказал Кононенко «Интерфаксу».

    Он отметил, что сейчас преступления в столице совершаются на суммы от одного млн рублей, случаи с мелкими суммами встречаются крайне редко. За последние три года сотрудники МВД фиксируют тенденцию к увеличению размеров ущерба по киберпреступлениям.

    Кононенко подчеркнул, что ранее расследовались преступления с ущербом в 15, 20 и 50 тыс. рублей, однако в настоящее время почти все дела относятся к тяжким и особо тяжким категориям – таких преступлений примерно 80%.

    Для квалификации преступления как тяжкого сумма ущерба должна составлять от 250 тыс. рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за девять месяцев 2025 года в Московской области зафиксировано 17,4 тыс. IT-преступлений, что на 31% больше по сравнению с прошлым годом, сообщает подмосковная прокуратура. В Центре цифровой экспертизы Роскачества предложили защищаться от мошенников с нейросетями с помощью кодовых фраз и цифровой гигиены.

    19 октября 2025, 23:10 • Новости дня
    Пушков изумился призывам министра обороны Швеции жить в «режиме войны»

    Tекст: Ирма Каплан

    Сенатор Алексей Пушков обратил внимание на реплику шведского министра обороны Пола Йонсона, который заявил, что ради сохранения мира Европе следует переходить в «режим войны» и изумился смелости его заявлений в своем Telegram-канале.

    «Шведский министр обороны, который призывает европейцев «перейти в режим войны», понятие не имеет о том, что такое война. Швеция не знала войны более двухсот лет, а этот подросток видел войну только на экранах телевизоров и выдуманную, в своем компе. Для него война – это натовские бомбежки дальних стран – Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, откуда для стран НАТО ничего не прилетает», – раскритиковал сенатор иностранного министра.

    Пушков добавил, что в случае «режима войны», о котором он болтает, пороха не нюхав, все будет не так».

    «Это ему не виртуальные военные игры, в которые он до сих пор играет, сидя в теплом туалете у себя в Стокгольме, который не бомбили никогда в истории. Все будет иначе», – дважды предупредил шведа российский сенатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Швеция выразила намерение присоединиться к инициативе НАТО «Восточный страж» по усилению обороны на восточном фланге.

    Президент России Владимир Путин заявил, что желающие бросить вызов России в военной сфере могут попробовать свои силы.

    Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал Запад морально и в военном отношении перейти в «режим войны», чтобы сохранить мир.

    19 октября 2025, 06:40 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на четыре района Ростовской области

    Tекст: Ирма Каплан

    В четырех районах Ростовской области силы ПВО сбили дроны ВСУ, при падении обломков за пределами нескольких районов загорелся камыш, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

    «Ночью силы ПВО отразили на севере Ростовской области воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах», – сказано в посте.

    Слюсарь добавил, что из-за падения обломков загорелся камыш за пределами Кутейниково в Чертковском, огонь был оперативно потушен. Пострадавших нет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Ростовской области в ночь на субботу отразили атаку беспилотников над пятью районами региона.

    Вечером субботы, по данным Минобороны, силы ПВО за два часа уничтожили 20 дронов ВСУ над шестью регионами России.


    19 октября 2025, 07:10 • Новости дня
    Минздрав уточнил данные об отравившихся в Бурятии

    Tекст: Ирма Каплан

    В Улан-Удэ 18 октября зафиксирована вспышка кишечной инфекции, вызванная некачественной продукцией ООО «Восток», среди пострадавших большинство – дети, сообщил Telegram-канал Министерства здравоохранения Республики Бурятия.

    «На данный момент зарегистрировано 43 случая, из них 25 детей. Тридцать шесть  пациентов госпитализированы, из них 21 ребенок от 7-15 лет. Один пациент в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации. У остальных пациентов состояние средней степени тяжести. Проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия», – сказано в посте.

    В ведомстве уточнили, что весь состав медработников Республиканской клинической инфекционной больницы и станции скорой медицинской помощи мобилизованы для ликвидации последствий происшествия.

    Министр здравоохранения региона Евгении Лудуповой добавила, для всех, кто употреблял продукцию ООО «Восток» и почувствовал себя нехорошо, работает горячая линия. Она также призвала обращаться к врачу при первых признаках недомогания.

    «Уважаемые земляки! Все, кто употреблял вчерашнюю продукцию торговой сети «Николаевский», такую как шаурма, онигири и т.д. и те, у кого возникли симптомы острой кишечной инфекции: рвота, тошнота, жидкий стул и др., обращайтесь за медицинской помощью по телефону «103» и в приемное отделение инфекционной больницы», – рекомендовала она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия проводит эпидрасследование в связи с регистрацией групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией. При этом СУ СК России по региону по факту массового отравления возбудило уголовное дело.

    19 октября 2025, 05:45 • Новости дня
    В МВД назвали уязвимые перед мошенниками категории граждан на сайтах знакомств

    Tекст: Ирма Каплан

    Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, чаще всего потенциальными жертвами мошенников на сайтах знакомств становятся одинокие и пожилые люди.

    «Потенциальными жертвами чаще всего становятся одинокие граждане, ищущие серьезные отношения, а также люди пожилого возраста», – сообщила она ТАСС.

    К категории риска относятся также доверчивые и эмоционально уязвимые люди. Чтобы избежать обмана, сотрудники МВД призывают к бдительности, иметь здоровый скептицизм при сомнительных просьбах перевести денег.

    При выявлении мошенничества правоохранители рекомендуют сообщать в полицию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в условиях растущей цифровой активности эксперты МВД выделили пять универсальных рекомендаций для повышения личной безопасности при общении с незнакомцами онлайн.

    В МВД также рассказали, кем чаще всего притворяются мошенники с сайтов знакомств. Кроме того, в ведомстве раскрыли, как распознать мошенника на сайте знакомств.

    19 октября 2025, 05:57 • Новости дня
    С острой кишечной инфекцией в Бурятии госпитализированы более 40 человек

    Tекст: Ирма Каплан

    Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия проводит эпидрасследование в связи с регистрацией групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией, сообщили в ведомстве.

    «Все заболевшие употребляли готовую пищевую продукцию производства ООО «Восток» города Улан-Удэ, приобретенную в различных магазинах торговой сети «Николаевский» Улан-Удэ», – сообщили в ведомстве.

    Управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование по установлению причинно-следственной связи возникновения эпидочага. Заболевшие госпитализированы в ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», добавили там.

    «На текущий момент зарегистрировано 43 случая заболевания, в том числе 18 среди детей», – рассказали в ведомстве ТАСС.

    Как сообщили в СУ СК России по Республике Бурятия, по факту массового отравления возбуждено уголовное дело.

    «Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за сбыт продукции не отвечающей требованиям безопасности потребителей (статья 238 УК РФ)», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе массовый случай отравления был зафиксирован на базе отдыха «Рубас» в Дербентском районе Дагестана, среди пострадавших большинство – дети.

    20 октября 2025, 00:22 • Новости дня
    Superjet рейсом Минводы – Тель-Авив совершил вынужденную посадку

    Tекст: Ирма Каплан

    Как сообщили в Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры, самолет Superjet рейсом Минводы – Тель-Авив 19 октября совершил вынужденную посадку в аэропорту отправления.

    «Воздушное судно, следовавшее из Минеральных Вод в Тель-Авив, по техническим причинам вернулось в аэропорт вылета», – сказано в посте.

    Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, добавили там.

    Как сообщал источник РЕН ТВ, по предварительным данным, причиной аварийной посадки могла стать трещина в иллюминаторе передней части самолета.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пассажирский лайнер, выполнявший рейс из Ханчжоу в Инчхон, совершил вынужденную посадку после воспламенения литиевой батареи в ручной клади.

    19 октября 2025, 22:57 • Новости дня
    Премьер Большого театра Лобухин получил травму при исполнении «Ивана Грозного»

    Премьер Большого театра Лобухин в балете «Иван Грозный» получил травму

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер Большого театра Михаил Лобухин получил травму, исполняя партию царя в балете «Иван Грозный».

    «В театре объявили антракт и замену солиста. Но в первые минуты зрители даже не поняли, что танцовщик повредил ногу. Так убедителен он был в своем образе», – сообщает телеканал 360.

    Уйти со сцены Лобухину помог партнер по спектаклю, опустившись на колено и поддерживая премьера за плечо.

    По законам любого выступления, балет в это время продолжался на сцене, оркестр играл музыку, пока режиссер не потребовал опустить занавес.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, актер Том Холланд получил сотрясение мозга во время исполнения трюка на съемках фильма о Человеке-пауке Spider-Man: Brand New Day. Его госпитализировали после происшествия.

    Financial Times: Трамп призвал Зеленского принять условия Путина
    Российские войска освободили Чунишино в ДНР и запорожскую Полтавку
    Высокопоставленный офицер ВСУ ликвидирован ударом ФАБ под Красноармейском
    МИД Германии отозвал посла из Грузии после обвинений Тбилиси
    Пекин обвинил АНБ США в кибератаке на Национальный центр службы времени
    Замгубернатора Вологодской области стал участником драки в Петербурге
    В Госдуме предложили составить список лекарств для лишения водительских прав

    Трамп поспешил с отказом Индии от российской нефти

    Сенсация от Дональда Трампа, что Индия решила все-таки отказаться от российской нефти, оказалась односторонней. В МИД Индии этого не подтвердили. Правда, западные СМИ распространили версию о том, что Трамп просто должен был держать такие договоренности в тайне, но не сдержался. Что же на самом деле скрывается за этой странной историей? Подробности

    Требование Трампа поделить Донбасс неприемлемо для России

    Владимир Путин в телефонной беседе с Дональдом Трампом назвал полный контроль России над ДНР условием прекращения конфликта, сообщают американские СМИ. При этом глава Белого дома требует прекратить конфликт по нынешней линии соприкосновения, а украинские власти с ним согласны. Почему позиция Вашингтона и Киева неприемлема для Москвы? Подробности

    «Снова ощущаю радость. Это один из эффектов реабилитации ветеранов»

    «Страх спасает, рефлексы помогают удержать концентрацию внимания. Природа не зря его придумала». Ветеран спецоперации Артем Бельский из Хабаровского края рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как боевые действия перевернули его представление о человеческих отношениях – и как собака и компьютерные игры помогли в реабилитации после возвращения с фронта. Подробности

    Четверо грабителей унизили главный символ французской культуры

    «Невыносимым унижением для нашей страны» французские политики уже называют действительно крайне дерзкое ограбление, средь бела дня совершенное в центре Парижа. Из легендарного Лувра похищены бесценные драгоценности из коллекции Наполеона. Что придумали грабители и почему охрана оказалась бессильна? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

