Всероссийский день лицеиста и День отца отмечается 19 октября

Tекст: Ирма Каплан

День отца отмечается в России в третье воскресенье октября, в этом году праздник приходится на 19 октября. В 2021 году президент страны Владимир Путин учредил этот праздник официально для укрепления статуса отца, о чем он в 2008 году заявил, указав на то, что «в процессе деторождения принимают участие как отец, так и мать, а ряд задач по поддержанию семьи, воспитанию детей – это функция отцов».

Всероссийский день лицеиста ведет свою историю из пушкинских времен, когда основанный в 1811 Александром I Царскосельский лицей стал сосредоточением инноваций в образовании, культуре, воспитании.

Выпускники заведения встречались ежегодно после выпуска, а в поэтической кладовой Александра Пушкина не одно произведение посвящено этому учебному заведению и его друзьям оттуда. Сегодня этот день – еще один повод вспомнить друг о друге или встретиться выпускникам не только лицеев, но и любых образовательных заведений.

В третье воскресенье октября отмечают профессиональный праздник работники дорожного хозяйства. Учрежден он указом президента России 23 марта 2000 года «О Дне работников дорожного хозяйства», который является наследником указа от 14 октября 1996 года об учреждении Дня работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Еще одно профторжество в третье воскресенье октября – День работников пищевой промышленности. У этого праздника история ведется с 1966 года, он чествует всех, чей труд связан с разработкой, приготовлением, хранением, транспортировкой, изучением пищи и продуктов.

При этом в Аргентине 19 октября празднуют День матери, в США – День новых друзей, в Казахстане – День спасателя.

А именинный пирог сегодня ждет Макара, Ивана, Фомы и Никанора.