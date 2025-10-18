Эксперт: Открытие офиса МВД Таджикистана в Москве усилит контроль над миграцией

Член ОП Григорьев поддержал открытие представительства полиции Таджикистана в России

Tекст: Андрей Резчиков

«Речь идет о расширении взаимодействия с Душанбе и увеличении представительства МВД Таджикистана в России. Это позволит активнее бороться с любой организованной преступностью, в том числе с нелегальной миграцией и этническими преступными группами. Такое сотрудничество можно только приветствовать», – считает участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты (ОП), директор Фонда исследования проблем демократии.

Эксперт прокомментировал и описываемые в соцсетях методы работы полицейских Таджикистана, которые действуют в отношении представителей собственной этнической преступности жестко, вплоть оказания давления через родственников. Эти методы считаются эффективными, поскольку родовые связи среди таджиков имеют большое значение. «В данном случае методы работы таджикской полиции не должны интересовать нас. Нам важно, чтобы преступники не появлялись в России, а если они находятся здесь, то были пойманы, понесли наказание и не смогли снова нарушить российское законодательство», – подчеркнул член ОП РФ.

Спикер особо отметил, что миграционная служба МВД России «долгие годы активно работает с разными государствами по поводу нарушений в сфере миграции». «Другое дело, что эти государства не всегда быстро отвечают и не всегда быстро принимают меры», – сказал член ОП РФ. Григорьев пояснил, что во многих посольствах за рубежом есть представители МВД РФ. «И наоборот – представители МВД других стран открыто работают в посольствах на территории России», – добавил спикер.

По мнению политолога, благодаря такому сотрудничеству может ускориться обмен оперативной информацией между Россией и Таджикистаном. «Но ждать какого-то сверхрезультата бессмысленно. Но это одно из множеств направлений, которые нужно использовать и активизировать. Проблемы миграции комплексные и сложные, нет одного решения, которое мгновенно решит все эти вопросы», – подчеркнул эксперт.

По его словам, с учетом общей границы между Таджикистаном и Афганистаном опыт таджикских силовиков в борьбе с исламизмом может быть полезен для России. «Но принципиально чего-то нового в этом опыте для нас нет. В плане борьбы с терроризмом у нас самих наработан большой опыт. Если мы будем его применять, то этого вполне достаточно, чтобы подобные явления не угрожали стабильности общества», – добавил политолог.

На этой неделе президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которым одобрил возможное соглашение об открытии представительств МВД РФ и Таджикистана друг у друга. Согласно документу, Россия и Таджикистан обоюдно откроют у себя представительства силовых и миграционных ведомств для укрепления сотрудничества в сфере безопасности и регулирования миграционных потоков.

Как отмечает ТАСС, российская сторона откроет в Душанбе представительство МВД России. В ответ Таджикистан создаст в Москве два представительства – министерства внутренних дел и министерства труда, миграции и занятости населения республики.

Основными функциями новых структур станут обеспечение сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, а также взаимодействие в миграционной сфере.

Сотрудники этих представительств и члены их семей будут пользоваться дипломатическими привилегиями и иммунитетом. Деятельность представительств будет осуществляться под общим руководством посольств двух стран. Соглашение может вступить в силу после подписания президентом РФ и после выполнения всех необходимых внутригосударственных процедур.

На этой неделе Владимир Путин также утвердил новую концепцию государственной миграционной политики на 2026-2030 годы.

Документ состоит из девяти разделов и 46 пунктов. Среди ожидаемых результатов к 2030 году – сокращение числа иностранцев, находящихся в стране нелегально, снижение преступности с их участием, уменьшение числа детей мигрантов, не посещающих школы, а также рост доли иностранных студентов в российских вузах.

Также ставится задача увеличения числа иностранцев, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности и выбирают Россию в качестве постоянного места жительства.