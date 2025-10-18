Роспатент зарегистрировал товарный знак Rolex для России

Рэпер Macan объявил о начале срочной службы

Рэпер Macan объявил о начале срочной службы с 28 ноября

Tекст: Денис Тельманов

Рэпер Андрей Косолапов, известный как Macan, объявил о дате своего призыва на срочную службу в армии, передает ТАСС. В видеосообщении, опубликованном в его Telegram-канале, музыкант опроверг слухи о том, что он уехал из страны или скрывается.

«В последнее время огромное количество неправдивых инфовбросов, желтые СМИ атакуют и выдумывают на ходу. Я никуда не уезжал, не был ни в какой Испании, никогда не скрывался. 28 ноября ухожу в армию», – заявил Косолапов.

Ранее в СМИ сообщалось, что Macan должен был явиться в военкомат 15 октября, однако он не появился в пункте сбора. Сам исполнитель ранее публиковал фотографию из призывного пункта в социальных сетях и заявлял, что будет проходить службу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, актер и рэпер Глеб Калюжный появился у призывного пункта с выбритой головой на черном Gelandewagen в сопровождении родственников.

Рэпер Vacio встал на воинский учет и прошел медкомиссию после освобождения из-под ареста. Рэперу Мирону Федорову (Oxxxymiron) предписали выплатить штраф за дискредитацию ВС России по решению Ленинского райсуда Петербурга.



