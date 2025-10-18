Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.7 комментариев
Роспатент зарегистрировал товарный знак Rolex для России
Швейцарская компания Rolex получила регистрацию своего товарного знака в России, действие которого продлится 10 лет и распространяется на услуги по ремонту часов.
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) официально зарегистрировала товарный знак швейцарской компании Rolex, передает ТАСС. Заявка на регистрацию поступила в ведомство 22 января 2025 года из Швейцарии. Срок действия зарегистрированных товарных знаков составляет 10 лет с момента подачи заявки. Товарный знак зарегистрирован по классу 37 международной классификации товаров и услуг, который охватывает различные услуги по ремонту и обслуживанию часов. Помимо этого, 3 октября Роспатент также оформил регистрацию еще пяти товарных знаков, принадлежащих Rolex. Напомним, что в марте 2022 года компания Rolex объявила о приостановке экспорта своих изделий в Россию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспатент зарегистрировал торговый знак Inditex, которому принадлежит бренд Zara. Роспатент также зарегистрировал товарный знак Victoria’s Secret в России. Компания L’Oreal подала рекордное число заявок в Роспатент.