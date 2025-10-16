Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...0 комментариев
«Единая Россия» передала технику и мотоциклы военнослужащим группировки «Центр»
Военнослужащие группировки войск «Центр» получили новые мотоциклы и технику, которые были переданы по инициативе партии «Единая Россия» в Ростове-на-Дону.
Передачу техники организовала партия «Единая Россия» совместно с екатеринбургским Фондом поддержки ветеранов специальной военной операции и контртеррористических операций, передает сайт ЕР.
Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, лично вручил мотоциклы и другую технику бойцам в Ростове-на-Дону. Он отметил, что жители страны и патриотические силы объединены ради достижения Победы и продолжат поддерживать военнослужащих столько, сколько потребуется.
Внедорожные мотоциклы предназначены для маневрирования по труднопроходимым участкам, лесам и бездорожью. Их легкий вес и высокая управляемость позволяют оперативно перемещаться там, где не проходит тяжелая техника. Якушев также напомнил, что партия поддерживает производителей БПЛА и поставляет на фронт их современные разработки, востребованные бойцами.
Секретарь Генсовета подчеркнул важность консолидации страны для достижения целей спецоперации. «Сегодня каждый настоящий патриот, настоящий гражданин нашей страны должен участвовать в нашей совместной работе для достижения нашей общей Победы», – заявил Якушев.
Боец с позывным «Новосибирск» рассказал, что беспилотники являются необходимыми «глазами» в современной войне. «Такие «птички» дают возможность оценить обстановку, определить маршруты противника, полностью вести разведку. Они также помогают спасать жизни бойцов в случаях, когда необходимо сделать сбросы с продуктами, водой военнослужащим, оказавшимся в сложной ситуации», – пояснил он.
С начала спецоперации партия собрала свыше 14,7 млрд рублей на закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для военнослужащих на передовой.