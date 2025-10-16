Путин призвал страны-экспортеры энергоресурсов к технологическому суверенитету

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, западные технологии и оборудование для топливно-энергетического комплекса могут стать недоступными из-за геополитических причин не только для России, но и для других государств, считающихся неудобными конкурентами.

«Западные технологии и оборудование для топливно-энергетического комплекса могут в любой момент оказаться недоступными по геополитическим соображениям – недоступными не только для России, но и для любого другого поставщика энергоресурсов, которого кто-то на Западе посчитает неудобным конкурентом или просто несговорчивой страной», – сказал Путин, его цитирует Telegram-канал Кремля.

Глава государства подчеркнул, что страны-экспортеры должны изменить свой статус с покупателей оборудования на технологических лидеров, выстраивая собственный энергетический суверенитет на всех этапах – от добычи и переработки ресурсов до транспортировки готовой продукции.

Ранее Путин описал отказ Запада от обслуживания ТЭК в России фразой «купил билет и не поехал».