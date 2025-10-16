Путин описал отказ Запада от обслуживания ТЭК в России фразой «купил билет и не поехал»

Tекст: Валерия Городецкая

Комментируя уход западных компаний с российского рынка ТЭК, Путин отметил, что для них Россия была одним из основных рынков сбыта высокотехнологичной продукции, передает ТАСС.

По его словам, из-за отказа от сотрудничества, который был навязан европейским компаниям, их производство стало нерентабельным, они теряют сотрудников и технологии. При этом, подчеркнул президент, российские специалисты наращивают компетенции и становятся технологическими лидерами, поскольку внутренний рынок позволяет производить продукцию с хорошей рентабельностью.

В результате партнеры по всему миру, которые раньше закупали оборудование в Европе, теперь все чаще обращаются к российским компаниям. «Чего сделали-то? Это купил билет и не поехал на зло кондуктору. Чушь какая-то, понимаете? Ерунда», – заключил Путин.

Ранее Путин сообщил о запуске процессов достижения технологического лидерства в ТЭК.

Он заявил о крахе европейской промышленности из-за энергосанкций.