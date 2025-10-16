В двух массовых авариях в Москве пострадали два человека

Tекст: Алексей Дегтярев

Аварии произошли на Остафьевском шоссе возле Щербинки в Новомосковском административном округе, там, по предварительным данным, пострадали два человека, сказал собеседник РИА «Новости».

В одной аварии участвовало 11 машин, в другой – четыре. Пострадали два человека, включая несовершеннолетнего. Предварительной причиной ДТП считается гололед.

Ранее в Московской области произошла массовая авария, пострадали два человека. До этого в самой столице медики пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи.