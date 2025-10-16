Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнёра. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном – Чили, Панама, Парагвай. Между ними – широкая группа «балансирующих» держав – Бразилия, Мексика, и другие.0 комментариев
В двух массовых авариях в Москве пострадали два человека
В столице произошло два ДТП, в них участвовало 15 машин, причиной стал гололед, сообщил источник в экстренных службах города в четверг.
Аварии произошли на Остафьевском шоссе возле Щербинки в Новомосковском административном округе, там, по предварительным данным, пострадали два человека, сказал собеседник РИА «Новости».
В одной аварии участвовало 11 машин, в другой – четыре. Пострадали два человека, включая несовершеннолетнего. Предварительной причиной ДТП считается гололед.
Ранее в Московской области произошла массовая авария, пострадали два человека. До этого в самой столице медики пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи.