На Украине остановили работу критически важных объектов газовой инфраструктуры

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, работа ряда критически важных объектов газовой инфраструктуры украинского «Нафтогаза» была остановлена в нескольких областях страны из-за повреждений, пишет ТАСС.

Корецкий отметил: «Есть разрушения сразу в нескольких областях. Работа ряда критически важных объектов остановлена».

Корецкий добавил, что это уже шестая волна повреждений газовой инфраструктуры, и подчеркнул, что такие атаки «напрямую влияют на объемы добычи собственного газа». Масштабы разрушений не уточняются, однако глава «Нафтогаза» подчеркнул важность пострадавших объектов для энергоснабжения.

В ночь на 16 октября и утром на Украине звучали сигналы воздушной тревоги, а местные СМИ сообщали о взрывах в различных регионах. Утром энергетический холдинг «ДТЭК» также сообщил о повреждении инфраструктуры и остановке работы объектов газодобычи в Полтавской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, добыча газа в Полтавской области на Украине остановилась полностью. Полиция на Украине заявила о повреждении инфраструктуры в Сумской области. Украина создала тайные аккумуляторные парки для защиты энергетики от новых ударов.