    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    16 октября 2025, 10:51 • Новости дня

    Британия обвинила Китай в «крупномасштабной шпионской операции»

    Tекст: Вера Басилая

    Разведывательные службы Китая вели «крупномасштабные шпионские операции», направленные против интересов и безопасности Британии, сообщает Politico.

    Заместитель советника по нацбезопасности Британии Мэттью Коллинз в письменных показаниях для прокуратуры утверждал, что разведслужбы Китая вели «крупномасштабные шпионские операции», направленные против интересов и безопасности Британии. Он отметил, что информация, переданная двумя обвиняемыми, могла быть полезна Китаю напрямую или косвенно, пишет Politico.

    Коллинз подчеркнул, что действия обвиняемых были «предосудительны для безопасности или интересов Великобритании». В то же время он заявил, что страна стремится к «позитивным отношениям» с Китаем и придерживается подхода, предполагающего сотрудничество, конкуренцию и противодействие по вопросам нацбезопасности.

    Обвиняемые Кристофер Кэш и Кристофер Берри отрицали передачу конфиденциальных данных агенту китайской разведки в 2021–2023 годах. В прошлом месяце прокуратура неожиданно сняла обвинения из-за невозможности получить подтверждающие материалы от правительства, что вызвало политическую дискуссию.

    Власти Британии были вынуждены опубликовать свидетельства Коллинза в ответ на критику в адрес правительства по поводу ведения дела. В последнем заявлении Коллинз вновь указал на высокую способность китайских спецслужб и угрозу экономике и демократическим институтам страны.

    Ранее в 2024 году ЦРУ и МИ-6 предупредили о «беспрецедентном спектре угроз» со стороны России и Китая.

    15 октября 2025, 18:44 • Новости дня
    Индия начала платить за российскую нефть юанями и рублями
    Индия начала платить за российскую нефть юанями и рублями
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Индийская сторона приступила к оплате поставок российской нефти частично в юанях, однако основной объем расчетов по-прежнему осуществляет в рублях.

    Как передает ТАСС, вице-премьер России Александр Новак заявил, что Индия уже начала проводить расчеты за российскую нефть в юанях, хотя большая часть платежей остается в рублях. Новак отметил: «Знаю, что такие расчеты начались. Процент, думаю, в настоящее время небольшой, потому что в основном расчеты идут в рублях».

    Вице-премьер не назвал точную долю расчетов в юанях, подчеркнув, что этот механизм пока используется ограниченно. Основной объем торговых операций между странами, по его словам, продолжает осуществляться в российских рублях.

    Новак ранее неоднократно подчеркивал важность диверсификации валюты в международных расчетах для укрепления экономических связей России с азиатскими партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп пригрозил введением стопроцентных пошлин на китайские товары. Власти США ожидают сокращения импорта российской нефти Индией и переключения на американских поставщиков.

    Президент России Владимир Путин объяснил стремление США запретить другим странам закупки российских энергоносителей фразой «Что позволено Юпитеру, не позволено быку».

    15 октября 2025, 07:23 • Новости дня
    Тысячи фур застряли в пробках на границе Казахстана

    «Лента.ру»: Тысячи фур застряли в пробках на границе Казахстана

    Тысячи фур застряли в пробках на границе Казахстана
    @ Табылды Кадырбеков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Многокилометровые очереди из фур скопились на контрольно-пропускных пунктах Казахстана, это связано с усилением таможенного досмотра товаров, которые подпадают под антироссийские санкции.

    С середины сентября на границах Казахстана с Россией и Китаем образовались многокилометровые очереди грузовых автомобилей, причиной стало ужесточение таможенного досмотра и проверка товаров на принадлежность к санкционным, пишет «Лента.ру».

    Ситуация усугубилась в начале октября из-за закрытия КПП на границе с КНР в связи с праздниками и нехваткой бланков разрешений.

    Соучредитель «Сервисной Логистической Компании» Дмитрий Аржаных заявил, что очереди стали накачиваться, и границы «превратились в огромные пробки».

    Проблема обсуждается правительствами России и Казахстана, а также в Евразийской экономической комиссии.

    Напомним, в конце сентября минтранс Казахстана сообщал, что большое число грузовиков образовало очереди на некоторых пограничных пунктах между Казахстаном и Россией из-за усиления контроля.

    15 октября 2025, 18:29 • Видео
    Европа хочет продлить войну на три года

    «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    15 октября 2025, 20:51 • Новости дня
    Лавров отверг возможность альянса России и США против Китая
    Лавров отверг возможность альянса России и США против Китая
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет объединяться с кем-либо против других государств, особенно против Китая.

    «Россия не будет ни с кем объединяться против кого-то, тем более против Китайской Народной Республики. Это даже в голову не может прийти», – подчеркнул он в интервью «Коммерсанту».

    Так Лавров ответил на вопрос о возможности сближения России и США в рамках консультаций по стратегической стабильности с участием Китая – переговоров, на которых настаивают США. Лавров отметил, что Россия и Китай имеют прочную договорно-правовую базу, четко регулирующую отношения между странами.

    Министр добавил, что сотрудничество Москвы и Пекина направлено на взаимную поддержку, развитие экономики, обороноспособности и укрепление позиций на мировой арене.

    На форуме «Валдай» в прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет объединяться с кем-либо против других стран.

    15 октября 2025, 10:57 • Новости дня
    МИД Китая поддержал протест авиакомпаний против запрета США полетов над Россией
    МИД Китая поддержал протест авиакомпаний против запрета США полетов над Россией
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Внешнеполитическое ведомство Китая выразило солидарность с позицией национальных авиаперевозчиков, выступающих против планов США запретить полеты над Россией, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Внешнеполитическое ведомство Китая выразило солидарность с протестом национальных авиакомпаний против предложения Минтранса США запретить пересекать их самолетам воздушное пространство РФ во время полетов в Соединенные Штаты или из них, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь подчеркнул на брифинге, комментируя намерения американской стороны, что Китай поддерживает свои компании в защите их законных прав и интересов.

    Ранее администрация Дональда Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям выполнять полеты в США через российскую территорию.

    Инициатива США связана с неравными условиями для авиаперевозчиков.

    Официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь призвал Белый дом задуматься о последствиях своей политики.

    14 октября 2025, 15:07 • Новости дня
    Британия сняла эмбарго на поставку оружия в Армению и Азербайджан
    Британия сняла эмбарго на поставку оружия в Армению и Азербайджан
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Великобритания решила отменить введенное более тридцати лет назад эмбарго на экспорт вооружения в Армению и Азербайджан, сославшись на прогресс в мирном процессе.

    Великобритания полностью отменила эмбарго на поставки вооружений и боеприпасов Армении и Азербайджану, передает ТАСС. Об этом сообщил замглавы британского МИД Стивен Даути в официальном заявлении, опубликованном на сайте парламента.

    В документе отмечается, что причиной принятого решения стал «значительный прогресс» в вопросах мирного урегулирования и результаты последнего саммита в Вашингтоне, который организовал президент США Дональд Трамп.

    Британия считает, что причины, по которым в 1992 году по рекомендации ОБСЕ было введено эмбарго на поставки вооружений сторонам конфликта в Нагорном Карабахе, более неактуальны.

    В заявлении подчеркивается: «Великобритания считает, что обоснование рекомендованного ОБСЕ в 1992 году эмбарго на поставки оружия, касающееся всех поставок оружия и боеприпасов силам, участвующим в боевых действиях в районе Нагорного Карабаха, утратило свою актуальность. Поэтому Великобритания полностью снимет эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти рассматривают вопрос о возможном сотрудничестве с Арменией по проблеме нелегальной миграции. Президент США Дональд Трамп на саммите в Египте назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна «соотечественником» президента Азербайджана Ильхама Алиева. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Ереван самостоятельно определяет, у кого приобретать вооружение.

    15 октября 2025, 09:49 • Новости дня
    Британия поставила Украине за полгода 85 тыс. ударных дронов
    Британия поставила Украине за полгода 85 тыс. ударных дронов
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия ускорила производство и поставила на Украину более 85 тыс. военных дронов всего за шесть месяцев 2025 года.

    Британия поставила на Украину более 85 тыс. военных беспилотников за шесть месяцев этого года, сообщает cайт правительства Британии. Инвестиции в 600 млн фунтов стерлингов позволили обеспечить поставки FPV-дронов, используемых для ударов и разведки, отмечается в документе.

    Глава оборонного ведомства Джон Хили заявил: «Опасная эскалация на Украине и в Европе должна быть встречена наращиванием нашего производства беспилотников и усилением противовоздушной обороны НАТО». Лондон и Киев также заключили партнерство по разработке дрона-перехватчика Octopus.

    Великобритания расширяет участие в миссии НАТО Eastern Sentry до конца 2025 года и направит экспертов в Молдавию для обучения. Коалиция по беспилотникам, возглавляемая Британией и Латвией, закупает передовые перехватчики для противодействия дронам Shahed, ожидая поставку 35 тыс. новых систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа ищет кадры для украинских войск за рубежом. В Австрии указали на раскол в коалиции стран, которые готовы оказывать военную поддержку Украине. Глава Еврокомиссии сообщила о подготовке 90 тыс. военных с Украины.

    16 октября 2025, 08:45 • Новости дня
    Telegraph: Трамп готовит «фонд победы» для Украины за счет пошлин против Китая
    Telegraph: Трамп готовит «фонд победы» для Украины за счет пошлин против Китая
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп поручил подготовить план «фонда победы» для Украины, который будет финансироваться за счет дополнительных пошлин на товары из Китая, сообщает газета Telegraph.

    Дональд Трамп инициировал работу над созданием так называемого «фонда победы» на Украине, источником финансирования которого должны стать новые пошлины, введенные Соединенными Штатами в отношении Китая, передает РИА «Новости».

    Президент поручил министру финансов Скотту Бессенту представить соответствующий план европейским коллегам. Презентация ожидается незадолго до визита Владимира Зеленского в Вашингтон, который намечен на пятницу.

    Дипломатические источники в Вашингтоне отметили, что идея введения санкций против Китая за закупки российской нефти ранее встречала сопротивление со стороны европейских стран НАТО. В частности, Британия отказывалась назвать Китай врагом.

    Скотт Бессент также подчеркнул, что США могут отложить введение новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам США и Китая провести встречу и обсудить спорные вопросы.

    Ранее Дональд Трамп разорвал «тарифное перемирие» с Китаем и объявил о введении 100%-ных пошлин на товары из КНР с ноября.

    Западные компании выразили опасения из-за риска перебоев в поставках редкоземельных металлов.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал Белый дом задуматься о последствиях подобной политики.

    Дональд Трамп пообещал благоприятный исход для США в новом торговом конфликте с Пекином.

    15 октября 2025, 16:38 • Новости дня
    Британия запретила импорт из третьих стран нефтепродуктов из российской нефти
    Британия запретила импорт из третьих стран нефтепродуктов из российской нефти
    @ Lars Penning/dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Британии приняли решение ограничить поставки нефтепродуктов, произведенных в третьих странах с использованием российской нефти.

    Об этом сообщило британское министерство иностранных дел, передает РИА «Новости».

    Ранее Британия ввела санкции против «Лукойла», «Роснефти» и НСПК.

    В июне правительство Британии объявило о расширении ограничительных мер против России, включив в новый санкционный список десять человек и 20 судов.

    15 октября 2025, 14:25 • Новости дня
    Британия ввела санкции против «Лукойла», «Роснефти» и НСПК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британское правительство расширило санкционный список, включив в него крупнейшие российские нефтяные компании и Национальную систему платежных карт.

    Введенные санкции против российских компаний подтверждаются документом, опубликованным на сайте правительства Британии, передает ТАСС.

    В перечень под ограничения попали нефтяная компания «Лукойл» и нефтегазовая компания «Роснефть».

    Также в санкционный список добавлена Национальная система платежных карт (НСПК).

    В июне правительство Британии объявило о расширении ограничительных мер против России, включив в новый санкционный список десять человек и 20 судов. До этого власти Британии включили в антироссийский санкционный список 82 физических и юридических лица, в том числе Агентство по страхованию вкладов, а также 18 судов.

    В июле британские власти внесли 18 россиян в обновленный санкционный список за предполагаемое участие в кибератаках.

    16 октября 2025, 10:34 • Новости дня
    Китай ответил на призыв Трампа отказаться от нефти из России
    Китай ответил на призыв Трампа отказаться от нефти из России
    @ VCG/Visual China Group/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Китай отвергает любые незаконные односторонние санкции, расширение юрисдикции и любые формы принуждения и давления, выступает за уважительное отношение к сотрудничеству с Москвой, заявил пресс-секретарь дипмиссии Лю Пэнъюй.

    Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что Пекин отвергает любые формы давления, принуждения и незаконных санкций в отношении своего сотрудничества с Россией, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Китай твердо отвергает любые формы принуждения и давления.

    Лю Пэнъюй добавил, что взаимодействие между странами на основе международного права является законным и должно уважаться. Такое сотрудничество, по его словам, не вредит интересам других государств и должно быть защищено.

    Ранее представитель посольства отмечал, что Китай готов к торговой войне с США, но сохраняет открытость к диалогу. В дипмиссии также заявили, что Соединенные Штаты не могут одновременно требовать урегулирования международных конфликтов и угрожать экономическими мерами.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российской нефти.

    Индийские власти подчеркнули, что при импорте энергоносителей руководствуются защитой интересов собственных потребителей.

    Таблоид Telegraph сообщил, что Трамп планирует создать так называемый «фонд победы» для Украины за счет введения пошлин на китайские товары.

    15 октября 2025, 04:35 • Новости дня
    Кэти Перри отвергла предложение британского инженера ради Джастина Трюдо
    Кэти Перри отвергла предложение британского инженера ради Джастина Трюдо
    @ Martin Harris/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Поклонник Кэти Перри, 50-летний Даррен Тренчард, инженер из Хэмпшира, во время ее концерта на лондонской арене О2 в понедельник встал на одно колено и сделал предложение прямо на сцене, как и обещал своим трем дочерям, что когда-нибудь женится на певице.

    Даррен Тренчард разведен больше года и на лондонский концерт Кэти Перри пошел с тремя дочерьми: 16-летней Бетани, 22-летней Николь и 22-летней Софи. Они сделали ему сюрприз, подарив билет на концерт из мирового турне Пэрри Lifetimes, и Даррен понял, что это его шанс встретиться с 40-летней поп-звездой.

    «Они купили мне билет, потому что я был ее большим поклонником! Я всегда шутил, что женюсь на Кэти Перри, пока они подрастут», – рассказал новоявленный жених Daily Mail.

    Он признался, что нарисовал большой плакат для Кэти и сложил его в карман, когда пришел на концерт и даже не подозревал, что его выведут на сцену.

    «Когда зажегся свет, я побежал на сцену, надеясь, что мне удастся подняться. Это был немного рискованный шаг, но я решил встать на одно колено. Я немного смутился и нервничал, когда оказался там, но она была прекрасна, и мы даже немного поговорили в микрофон», – описывал встречу с возлюбленной Даррен.

    Однако Кэти отвергла Даррена на фоне своего бурного романа с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

    «Как бы я хотела, чтобы ты предложил мне это 48 часов назад. Англия, Лондон, ты в понедельник вечером после рабочего дня... Неудивительно, что я постоянно влюбляюсь в англичан, но теперь уж нет», – игриво ответила Перри на предложение фаната.

    Но Даррен совсем не расстроился, наоборот, он ни о чем не жалеет и призывает обязательно пробовать реализовывать самые смелые и невероятные мечты «Живешь один раз, никогда не проживай жизнь с сожалениями! Дерзай!»

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, австралийский дизайнер Кэти Перри инициировала судебный процесс против американской певицы Кэти Перри из-за использования имени, которое дизайнер зарегистрировала как торговую марку.

    А в мае российские космонавты заявили, что суборбитальный полет с участием Кэти Перри на корабле New Shepard нельзя признать полноценным выходом в космос.

    14 октября 2025, 20:10 • Новости дня
    Авиакомпании Китая выступили против запрета полетов через Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейшие китайские авиаперевозчики – China Southern Airlines, Air China и China Eastern Airlines – официально выступили против предложения администрации Дональда Трампа запретить им использовать воздушное пространство России на рейсах в США и обратно.

    Компании считают, что принятие такого решения еще больше нарушит уже ограниченное авиасообщение между двумя странами, создаст серьезные проблемы для пассажиров и противоречит общественным интересам, передает РИА «Новости».

    По оценке China Southern Airlines, необходимость менять билеты коснется не менее 2,8 тыс. пассажиров, запланировавших полеты в ноябре и декабре, что может сорвать их праздничные планы.

    Air China назвала цифру в 4,4 тыс. пассажиров, чьи права и интересы будут затронуты в период Дня благодарения и Рождества.

    Авиаперевозчики просят министерство транспорта США сохранить возможность выполнения текущих рейсов, чтобы удовлетворить потребности пассажиров обеих стран.

    Ранее Пекин призвал США отказаться от давления на другие государства и задуматься о последствиях своей политики, комментируя идею запрета перелетов китайских авиакомпаний над Россией.

    14 октября 2025, 11:53 • Новости дня
    Цена на пшеницу упала до минимума 2020 года из-за разногласий между США и КНР

    Tекст: Вера Басилая

    Стоимость зерна опустилась до 4,9 доллара за бушель на фоне обострения торговых споров между Соединенными Штатами и Китаем, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg и отчета Hightower Report, стоимость пшеницы достигла минимума с 2020 года и составила 4,9 доллара за бушель, передает ТАСС.

    Отмечается, что снижение цен продолжается уже четвертый день подряд.

    В отчете Hightower Report подчеркивается, что спрос в мире на пшеницу всегда будет, а большое количество мировых запасов говорит о том, что у конечных потребителей нет причин активно ее скупать.

    Bloomberg сообщает, что ухудшение торговых отношений между США и Китаем повлияло не только на пшеницу, но и на прогнозируемый спрос на американские соевые бобы, который оказался ниже ожиданий.

    По данным китайской таможни, за период с января по сентябрь китайско-американский товарооборот сократился на 15,6% в годовом выражении, до 425,81 млрд долларов.

    Ранее Дональд Трамп объявил о введении со 1 ноября стопроцентных пошлин на товары из Китая в дополнение к уже действующим 30%.

    В ответ Китай ввел специальные портовые сборы для судов под флагом США и судов, принадлежащих или эксплуатируемых американскими компаниями и гражданами.

    Трамп заявил, что США не стремятся причинять вред Китаю на фоне нового торгового конфликта.

    14 октября 2025, 06:30 • Новости дня
    Маск оплатил судебные расходы правого активиста Томми Робинсона в Британии

    Tекст: Антон Антонов

    Основатель крайне правой English Defence League Томми Робинсон (Стивен Яксли-Леннон) сообщил, что его судебные расходы в Великобритании покрыл американский предприниматель Илон Маск.

    «Мне не пришлось просить о пожертвованиях сегодня, поскольку Илон Маск закрыл юридический счет за это вопиющее государственное преследование», – приводит слова Робинсона ТАСС.

    Британские власти предъявили Робинсону обвинение по статье о нарушении закона о борьбе с терроризмом. Ему инкриминируется отказ сотрудничать с контртеррористическим подразделением полиции. По версии следствия, в ходе поездки летом 2024 года в испанский Бенидорм через Евротоннель он не предоставил полиции доступ к своему мобильному телефону, ссылаясь на статус журналиста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале карьеры Робинсон основал Английскую лигу обороны – националистическую антимусульманскую организацию. Эта группа стала известна своими жестокими уличными протестами в конце 2000-х и 2010-х годов. В последнее время его популярность возросла благодаря поддержке Маска в социальных сетях. В 2025 году сотни тысяч британцев вышли на улицы Лондона в знак протеста против миграционной политики властей. Организатором митингов стал Робинсон.


    14 октября 2025, 13:53 • Новости дня
    Власти Хэйхэ упростили оформление прав для россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Граждане России теперь могут получить временные водительские права в китайском Хэйхэ в течение одного дня по упрощенной процедуре, сообщает во вторник китайский новостной портала CRI Online.

    Власти города Хэйхэ провинции Хэйлунцзян, находящегося на границе с Россией, упростили процесс выдачи временных водительских прав для россиян, сообщает РИА «Новости». Теперь оформление занимает до одного рабочего дня.

    По информации китайского портала CRI Online, житель Благовещенска Дмитрий Ханюков стал первым россиянином, который получил временное водительское удостоверение по новой схеме. Процедура была введена после разрешения безвизового въезда в Китай для граждан России.

    Согласно новым правилам, россиянам требуется только однократно обратиться в нотариальную контору, которая самостоятельно передает документы в соответствующее ведомство. После рассмотрения и одобрения заявки остается подтвердить личность и получить удостоверение.

    Отмечается, что новая система избавляет от необходимости многократных визитов в различные инстанции и сокращает срок оформления документов с трех дней до одного, формируя единую цепочку обслуживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтранс спрогнозировал рост турпотока в Китай на 40%. Спрос на авиабилеты в Китай вырос после упрощения въезда. Китай объявил пробный безвизовый режим для россиян.

