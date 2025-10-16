Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.0 комментариев
Британия обвинила Китай в «крупномасштабной шпионской операции»
Разведывательные службы Китая вели «крупномасштабные шпионские операции», направленные против интересов и безопасности Британии, сообщает Politico.
Заместитель советника по нацбезопасности Британии Мэттью Коллинз в письменных показаниях для прокуратуры утверждал, что разведслужбы Китая вели «крупномасштабные шпионские операции», направленные против интересов и безопасности Британии. Он отметил, что информация, переданная двумя обвиняемыми, могла быть полезна Китаю напрямую или косвенно, пишет Politico.
Коллинз подчеркнул, что действия обвиняемых были «предосудительны для безопасности или интересов Великобритании». В то же время он заявил, что страна стремится к «позитивным отношениям» с Китаем и придерживается подхода, предполагающего сотрудничество, конкуренцию и противодействие по вопросам нацбезопасности.
Обвиняемые Кристофер Кэш и Кристофер Берри отрицали передачу конфиденциальных данных агенту китайской разведки в 2021–2023 годах. В прошлом месяце прокуратура неожиданно сняла обвинения из-за невозможности получить подтверждающие материалы от правительства, что вызвало политическую дискуссию.
Власти Британии были вынуждены опубликовать свидетельства Коллинза в ответ на критику в адрес правительства по поводу ведения дела. В последнем заявлении Коллинз вновь указал на высокую способность китайских спецслужб и угрозу экономике и демократическим институтам страны.
Ранее в 2024 году ЦРУ и МИ-6 предупредили о «беспрецедентном спектре угроз» со стороны России и Китая.