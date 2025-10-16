Британия обвинила Китай в «крупномасштабной шпионской операции»

Tекст: Вера Басилая

Заместитель советника по нацбезопасности Британии Мэттью Коллинз в письменных показаниях для прокуратуры утверждал, что разведслужбы Китая вели «крупномасштабные шпионские операции», направленные против интересов и безопасности Британии. Он отметил, что информация, переданная двумя обвиняемыми, могла быть полезна Китаю напрямую или косвенно, пишет Politico.

Коллинз подчеркнул, что действия обвиняемых были «предосудительны для безопасности или интересов Великобритании». В то же время он заявил, что страна стремится к «позитивным отношениям» с Китаем и придерживается подхода, предполагающего сотрудничество, конкуренцию и противодействие по вопросам нацбезопасности.

Обвиняемые Кристофер Кэш и Кристофер Берри отрицали передачу конфиденциальных данных агенту китайской разведки в 2021–2023 годах. В прошлом месяце прокуратура неожиданно сняла обвинения из-за невозможности получить подтверждающие материалы от правительства, что вызвало политическую дискуссию.

Власти Британии были вынуждены опубликовать свидетельства Коллинза в ответ на критику в адрес правительства по поводу ведения дела. В последнем заявлении Коллинз вновь указал на высокую способность китайских спецслужб и угрозу экономике и демократическим институтам страны.

Ранее в 2024 году ЦРУ и МИ-6 предупредили о «беспрецедентном спектре угроз» со стороны России и Китая.