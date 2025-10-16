Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.19 комментариев
Пенсионер рассказал о перемене отношения к русским в Латвии
Выдворенный латвийскими властями 74-летний пенсионер Григорий Еременко отметил, что власти Латвии изменили отношение к гражданам России после распада СССР, а запреты коснулись языка и СМИ.
Отношение к гражданам России в Латвии заметно изменилось со времен Советского Союза, рассказал 74-летний Григорий Еременко в интервью РИА «Новости». «Все время при Советском Союзе отношение латвийцев к русским было хорошее. Даже после распада СССР простой народ относился к нам хорошо, а вот у правительства такое отношение пропало», – заявил Еременко.
Пенсионер добавил, что в последние годы в Латвии запрещено обучение в школах на русском языке. Также, как рассказал Еременко, власти республики ввели запрет на трансляцию российских телевизионных и радиопрограмм.
Накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции передали Григорию Еременко российский паспорт после его выдворения из Латвии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Латвия решила выдворить более 800 граждан России. Россия подготовила комплекс мер по поддержке депортированных со стороны Латвии россиян. Большинство депортированных составляют пожилые люди, которым Россия обеспечила жилье, медицинскую помощь и социальную поддержку.