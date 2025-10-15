Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.8 комментариев
Белоусов подтвердил готовность России и Белоруссии совместно отражать угрозы
Военные ведомства России и Белоруссии завершили заседание коллегии, в ходе которого договорились совместно реагировать на актуальные вызовы безопасности, сообщил российский министр обороны Андрей Белоусов.
«Завершено очередное заседание совместной коллегии министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации. Мы подтвердили готовность вместе противодействовать современным вызовам и угрозам военной безопасности», – сообщил Белоусов, передает ТАСС.
По его словам, заседание совместной коллегии министерств обороны двух стран завершилось принятием решений, которые призваны укрепить военно-технический потенциал Союзного государства.
Ранее глава оборонного ведомства Белоруссии Виктор Хренин заявил о наращивании состава сил и средств западных стран у границ Союзного государства.
В прошлом году российская и белорусская делегации утвердили Концепцию безопасности Союзного государства, которая формулирует оценки международной обстановки и совместные меры противодействия угрозам.