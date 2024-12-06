Россия и Белоруссия утвердили Концепцию безопасности Союзного государства

Хинштейн назначен ио губернатора Курской области

Владимир Путин назначил Александра Хинштейна ио губернатора Курской области

Tекст: Максим Попов

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, говорится в сообщении на сайте Кремля.

В указе отмечается: «Принять отставку Губернатора Курской области Смирнова А.Б. по собственному желанию и назначить Хинштейна Александра Евсеевича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Курской области». Назначение вступает в силу с момента подписания президентского указа.

Напомним, Алексей Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней. Он был назначен врио главы региона 15 мая 2024 года, а в сентябре победил на выборах губернатора. Хинштейн ранее занимал должность депутата Госдумы.

Незадолго до информации о назначении Хинштейна президент провел с ним встречу. Во время разговора Путин отметил, что Хинштейн с 2016 по 2018 годы работал в качестве советника директора Росгвардии. «В этой связи хотел бы Вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится. А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом, но и той, которая сейчас освобождается нашими войсками», – подчеркнул президент.

Хинштейн сообщил Путину о готовности возглавить Курскую область и пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие, передает ТАСС.

Хинштейн родился 26 октября 1974 года в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ, позднее проходил обучение в Московском университете МВД России. Получил известность как автор резонансных журналистских расследований.

Был депутатом депутатом Госдумы нескольких созывов, начиная с 2003 года. С 2016 по 2018 год – советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии Виктора Золотова. Отвечал за вопросы нормативно-правового регулирования, идеологическую, пропагандистскую и информационную работу. В Госдуме VIII созыва и до назначения в Курскую область возглавлял комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.



