  Лента новостей
    России удалось пустить инфляцию вспять
    США могут поставить Киеву до 50 ракет «Томагавк»
    В Индии прошли массовые задержания мусульман за лозунг «Я люблю Мухаммеда»
    ВМС США поздравили с юбилеем фотографией крейсера «Варяг»
    В Вашингтоне показали новые мобильные пусковые установки для «Томагавков»
    Трамп подтвердил планы встретиться с Зеленским в Белом доме
    Испытательный запуск Starship завершился взрывом
    ФСБ возбудила дело против Ходорковского и его сообщников
    Замороженные активы России назвали единственным способом спасения Украины
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ

    Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли женщина быть епископом

    Люди часто с непониманием (или даже обидой) воспринимают нежелание православной церкви рукополагать женщин в священный сан. Тем более что в некоторых христианских церквях это происходит. А недавно главой англиканской церкви впервые в истории стала дама. Однако с таким рукоположением связано два вопроса.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Дело «Северных потоков» раскалывает Европу изнутри

    Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.

    14 октября 2025, 13:19 • Новости дня

    CAS отклонил апелляцию Израиля по недопуску на чемпионат мира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил без удовлетворения просьбы Федерации гимнастики Израиля о срочных мерах по допуску спортсменов страны на чемпионат мира в Джакарте, отметив отсутствие у FIG полномочий влиять на выдачу виз, сообщает пресс-служба CAS.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Федерации гимнастики Израиля (IGF) и два ходатайства на принятие срочных мер, передает ТАСС.

    Это решение связано с недопуском израильских гимнастов к чемпионату мира в Джакарте, который пройдет с 19 по 25 октября. Причиной стал отказ Индонезии в выдаче въездных виз спортсменам из Израиля.

    Ранее министр Индонезии Юсрил Ихза Махендра заявил, что израильтяне не получат визы, а Международная федерация гимнастики (FIG) «приняли к сведению» эту позицию. IGF утверждала, что «устав FIG обязывает исполнительный комитет организации принимать решение в случае, если въездные визы не выдаются всем участвующим делегациям». Федерация также посчитала бездействие FIG отказом в правосудии и дискриминацией.

    CAS сообщил об отклонении обоих ходатайств о срочных мерах. Первая апелляция IGF будет прекращена из-за отсутствия юрисдикции у суда. При этом апелляция шести израильских спортсменов, требовавших обеспечить их участие или отменить турнир, всё ещё находится на рассмотрении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индонезии отказали в выдаче виз спортсменам сборной Израиля для участия в чемпионате мира по гимнастике.

    13 октября 2025, 19:56 • Новости дня
    Эрдоган развернул над Красным морем самолет из-за Нетаньяху

    Milliyet: Эрдоган развернул самолет из-за возможного визита Нетаньяху на саммит в Египте

    Эрдоган развернул над Красным морем самолет из-за Нетаньяху
    @ IMAGO/Turkish presidency apaim/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган и премьер Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани заявили о готовности бойкотировать саммит в Египте, если бы туда прибыл глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Эрдоган прибыл в Шарм-эш-Шейх для участия в международном саммите по окончанию войны Израиля и ХАМАС, но его самолет не сразу совершил посадку, пишет Milliyet, передает РБК. По данным издания, президент Турции отказался разрешить посадку самолета, узнав, что Нетаньяху может прибыть на мероприятие.

    После того как Эрдоган заявил, что не будет участвовать в саммите в случае приезда израильского премьера, участие Нетаньяху было отменено. Затем самолет президента Турции, некоторое время круживший над Красным морем, приземлился в Шарм-эш-Шейхе. Эту же информацию подтвердил телеканал TGRT.

    Иракское агентство INA сообщает, что аналогичную позицию занял и глава правительства Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани. По информации источника INA, ас-Судани уведомил египетскую и американскую стороны, что Ирак не будет участвовать в саммите в случае присутствия Нетаньяху.

    Источник агентства добавил, что президент США Дональд Трамп пытался обеспечить участие израильского премьера в саммите, однако большинство стран поддержали позицию Ирака, и попытка не увенчалась успехом.

    Ранее сообщалось, что президент Палестины Махмуд Аббас и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани собираются обсудить прекращение огня в секторе Газа на предстоящем «саммите мира» 13 октября.

    14 октября 2025, 06:58 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Германия изоляцией расплачивается за политику Бербок
    Berliner Zeitung: Германия изоляцией расплачивается за политику Бербок
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Фридрих Мерц не играл никакой роли на саммите в Шарм-эль-Шейхе по урегулированию конфликта в секторе Газа, так Германия расплачивается за политику Анналены Бербок на посту главы МИД, пишет Berliner Zeitung.

    В публикации Berliner Zeitung отмечается, что Германия потеряла доверие не только в арабском мире, но и на всем глобальном Юге, передает РИА «Новости».

    Автор подчеркивает, что экс-министр иностранных дел Анналена Бербок, бывший канцлер Олаф Шольц и нынешний глава правительства Фридрих Мерц растеряли это влияние из-за своих действий и заявлений.

    Особое внимание в статье уделено роли Мерца на прошедшем саммите, где он не принимал участия в ключевых обсуждениях, не давал пресс-конференций и фактически остался в стороне от главных событий. По мнению автора, одной из причин изоляции стали неосторожные заявления Бербок в октябре 2024 года, которые могли быть восприняты как оправдание действий Израиля против мирного населения.

    «Сегодня Германия расплачивается за эту политику. В Шарм-эль-Шейхе изоляция страны становится очевидной», – констатирует Berliner Zeitung.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали мирный договор по сектору Газа на саммите в Шарм-эш-Шейхе. США, Египет, Катар и Турция приняли декларацию по Ближнему Востоку.

    Бербок была назначена председателем Генассамблеи ООН.

    13 октября 2025, 19:56 • Видео
    Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

    Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    12 октября 2025, 02:25 • Новости дня
    Глава МИД Ирана сообщил об итогах переговоров Путина и Нетаньяху для страны

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи рассказал, чем обернулся для республики телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по ситуации в секторе Газа.

    «Три-четыре дня назад состоялся телефонный разговор между Путиным и Нетаньяху. На следующий день нашему послу в Москве из администрации президента передали послание Нетаньяху о том, что тот не хочет новой войны с нашей страной», – приводит ТАСС его слова в эфире государственного ТВ.

    Переговоры Путина и Нетаньяху состоялись 6 октября и стороны уделили внимание вопросу об иранской ядерной программе. На саммите Центральная Азия – Россия 9 октября Путин заявил о сигналах от израильского руководства о заинтересованности в урегулировании конфликта с Ираном.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил о том, что иранская разведка получила обширный массив данных о ядерных и военных объектах Израиля, а также информацию о причастных к этим проектам ученых и военных.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал уничтожить все запасы обогащенного урана, находящиеся у Ирана.

    12 октября 2025, 05:55 • Новости дня
    Погибшие в ДТП дипломаты из Катара входили в протокольную группу

    Tекст: Ирма Каплан

    Трое катарских дипломатов погибли в субботу в автокатастрофе по пути на египетский курорт Шарм-эль-Шейх на Красном море, сообщили представители министерства здравоохранения.

    Еще двое дипломатов получили ранения, когда автомобиль перевернулся примерно в 50 км от Шарм-эль-Шейха, передает Associated Press (AP).

    «Дипломаты, входившие в состав катарской протокольной группы, направлялись в город в преддверии саммита высокого уровня, посвященного прекращению огня в войне между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, сообщили официальные лица», – сказано в сообщении.

    Катар выступил посредником в достижении соглашения о прекращении огня вместе с Египтом и США. Турция присоединилась к переговорам в начале этого месяца в Шарм-эль-Шейхе, которые завершились прекращением огня и освобождением заложников и сотен палестинских заключенных.

    Шарм-эль-Шейх примет Саммит мира под совместным председательством президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси и президента США Дональда Трампа, говорится в заявлении президента Египта.

    В документе указано, что в саммите примут участие более двух десятков мировых лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Испании Педро Санчеса и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

    Напомним, в субботу стало известно, что три члена делегации Саммита мира из Катара погибли в ДТП близ Шарм-эль-Шейха.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Армия Израиля приступила к отведению армии из сектора Газа к утвержденным позициям, создав буферную зону и сохранив контроль над частью территории.

    При этом палестинские группы во главе с ХАМАС высказались против «иностранной опеки», также в движении отказались участвовать в церемонии подписания соглашения о мире в Газе.

    13 октября 2025, 11:47 • Новости дня
    Трамп объявил о завершении конфликта в Газе
    Трамп объявил о завершении конфликта в Газе
    @ Evan Vucci/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования, передает ТАСС.

    По словам Трампа, такие условия были достигнуты после его прибытия в Кнессет, где он выступил с официальным заявлением.

    Американский президент, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что считает военные действия в анклаве завершенными. Он отметил, что мирный план предусматривает полный отказ ХАМАС от вооруженной борьбы.

    Ранее Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона.

    Дональд Трамп прибыл с визитом в Израиль. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Ицхак Герцог с супругами встретили американского лидера.

    Напомним, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    11 октября 2025, 20:19 • Новости дня
    WP: Арабские страны тайно расширяли сотрудничество по безопасности с Израилем

    Tекст: Вера Басилая

    Арабские страны три года тайно расширяли сотрудничество с Израилем в сфере безопасности, сообщает The Washington Post.

    Арабские государства в течение трех лет тайно расширяли сотрудничество с Израилем в сфере безопасности, несмотря на то, что осуждали войну в секторе Газа, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы американских вооруженных сил.

    Согласно документам, высокопоставленные военные Израиля и шести арабских государств провели ряд встреч, организованных Центральным командованием ВС США (CENTCOM). Эти переговоры прошли в Бахрейне, Египте, Иордании и Катаре. США рассматривают создание региональной модели безопасности, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, на фоне угрозы со стороны Ирана, пишет издание.

    Военные связи оказались в кризисной ситуации после израильской воздушной атаки по Катару в сентябре, но могут помочь в контроле за прекращением огня в Газе. Офис Биньямина Нетаньяху заявил об ответственности Израиля за операцию по устранению лидеров ХАМАС. Президент США Дональд Трамп назвал удары по Катару «несчастным случаем» после разговора с премьером.

    Ранее палестинские группы во главе с ХАМАС выступили против иностранной опеки в Газе

    Израильские военные провели первый этап передислокации в Газе в рамках соглашения о перемирии и освобождении заложников.

    Власти сектора Газа решили разместить подразделения МВД и национальной безопасности на освобождающихся от израильских войск территориях для поддержания порядка.

    Посредники из Египта, Катара, Турции и администрация США дали ХАМАС гарантии невозобновления боевых действий.

    11 октября 2025, 22:59 • Новости дня
    Глава МИД Ирана назвал Соглашения Авраама противоречащими идеалам страны

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал Соглашения Авраама (договоры о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами, которые были подписаны в 2020–2021 годах), противоречащими идеалам страны, из-за чего исламская республика к ним никогда не присоединится.

    «Президент США Дональд Трамп обычно выражает интересующие его вопросы в разных форматах. Хотя Соглашения Авраама и связаны неразрывно со святым именем, их основа коварна: это план лишить палестинский народ его законных прав, признать фальшивый оккупационный режим и нормализовать отношения с оккупационным, преступным, геноцидным и детоубийственным режимом», – приводит слова Арагчи агентство IRNA.

    По его словам, позиция Исламской Республики Иран была совершенно ясна с самого начала и остается такой: этот план не соответствует идеалам страны, и так останется навсегда.

    Глава МИД Ирана поделился сомнениями и в отношении обещаний США по восстановлению Газы и нормализации жизни в анклаве.

    «Сомнения есть не только у нас, практически все иностранные официальные лица, с которыми я разговариваю, включая многих министров иностранных дел стран региона, все выражают сомнения относительно следующих этапов этого соглашения. Именно поэтому, если вы обратите внимание, все региональные официальные лица, те, кто участвовал в переговорах о прекращении огня, и даже силы сопротивления, сейчас говорят только о первой фазе», – сказал он.

    Совершенно очевидно, подчеркнул министр, что после завершения первой фазы начнутся более сложные этапы, и тогда станет ясно, в какой степени американские официальные лица и другие стороны будут придерживаться данных ими заявлений и обещаний.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Армия Израиля приступила к отведению армии из сектора Газа к утвержденным позициям, создав буферную зону и сохранив контроль над частью территории.

    Власти сектора Газа планируют обеспечить порядок в регионе, разместив подразделения МВД и национальной безопасности на освобождающихся от израильских войск территории. Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем сомнителен новый план примирения Израиля и ХАМАС.

    12 октября 2025, 18:08 • Новости дня
    В ХАМАС разделили заложников на группы для передачи Израилю

    Tекст: Ольга Иванова

    Палестинские движения завершили подготовку к обмену израильских заложников, распределив их по группам и определив три места для передачи.

    Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в руководстве ХАМАС, палестинские движения подтвердили намерение осуществить передачу израильских заложников в сроки, установленные согласованным с США планом Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Источник подчеркнул: «Фракции движений палестинского сопротивления подтвердили свое обязательство освободить израильских пленных в согласованные сроки. Движение сопротивления завершило подсчет оставшихся в живых пленных и распределило их по пунктам в секторе Газа в рамках подготовки к передаче».

    Уточняется, что передача израильских заложников будет происходить в трех разных местах на территории сектора Газа. Ожидается, что вечером представители палестинских движений и Международного комитета Красного Креста проведут встречу для согласования механизма передачи пленных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинское движение ХАМАС завершило все необходимые шаги для передачи израильской стороне оставшихся заложников.

    Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Спецпредставители США Джейсон Уиткофф и Джаред Кушнер остаются в Израиле для гарантии соблюдения перемирия. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.

    12 октября 2025, 00:20 • Новости дня
    Президент Египта анонсировал Саммит мира по Газе в Шарм-эш-Шейх 13 октября

    Tекст: Ирма Каплан

    В египетском Шарм-эш-Шейхе 13 октября состоится Саммит мира по урегулированию ситуации в секторе Газа с участием лидеров более 20 стран, сообщила канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.

    «Саммит мира пройдет в Шарм-эш-Шейхе 13 октября, председателями на нем выступят президенты Египта и США. К участию в саммите приглашены лидеры более чем 20 стран», – приводит ТАСС выдержку из заявления, опубликованного на странице офиса ас-Сиси в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

    Точный список участников пока мероприятия пока не известен, однако Абдель Фаттах ас-Сиси во время телефонных разговоров пригласил американского лидера Дональда Трампа, канцлера Германии Фридриха Мерца и кипрского президента Никоса Христодулидиса.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Армия Израиля приступила к отведению армии из сектора Газа к утвержденным позициям, создав буферную зону и сохранив контроль над частью территории.

    Власти сектора Газа планируют обеспечить порядок в регионе, разместив подразделения МВД и национальной безопасности на освобождающихся от израильских войск территории. При этом палестинские группы во главе с ХАМАС высказались против «иностранной опеки».

    11 октября 2025, 21:18 • Новости дня
    Уиткофф поблагодарил лидеров арабских стран за сделку по Газе

    Спецпосланник США Уиткофф поблагодарил арабских лидеров за сделку по Газе

    Tекст: Мария Иванова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил благодарность лидерам арабских стран и Турции за их роль в ближневосточной мирной сделке.

    Спецпосланник президента США Дональда Трампа по сектору Газа Стив Уиткофф поблагодарил арабских лидеров и Турцию за роль в мирной сделке, передает РИА «Новости».

    На митинге в Тель-Авиве он заявил: «Арабским лидерам и нашим партнерам, которые сыграли столь важную роль в этих переговорах, включая президента Эрдогана из Турции, шейха Мохаммеда из Катара, эмира Тамима, президента ас-Сиси – всем, кто сыграл решающую и неотъемлемую роль в этом мирном соглашении, я говорю: спасибо».

    Мирный план Трампа, обнародованный 29 сентября, состоит из 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня. Он также требует освобождения заложников в течение 72 часов и перехода контроля над сектором Газа к технократическим властям под надзором Трампа, исключая ХАМАС.

    Президент США объявил, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности по первой фазе этого плана. Согласно ей, ХАМАС освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет войска и выпустит сотни палестинцев из тюрем. Среди освобожденных будут и пожизненно осужденные за терроризм.

    Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и Иванка Трамп посетили массовый митинг в Тель-Авиве в поддержку заложников. Уиткофф подчеркнул беспрецедентность момента и выразил уважение народу Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер останутся в Израиле для контроля реализации соглашения о перемирии.

    Накануне Израиль завершил первый этап передислокации войск в Газе.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении добиться разоружения ХАМАС и демилитаризации Газы силовым путем.

    12 октября 2025, 11:08 • Новости дня
    В аэропорту Израиля расстелили красную дорожку к предстоящему визиту Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Израиля завершили масштабные приготовления к ожидаемому в понедельник визиту президента США Дональда Трампа, сообщила в воскресенье пресс-служба израильского министерства обороны.

    «Департамент министерства обороны, отвечающий за организацию приема президента США в аэропорту Бен-Гурион, в последние дни завершил подготовку к визиту», – сообщила пресс-служба израильского ведомства, передает РИА «Новости».

    Для торжественной встречи в аэропорту Бен-Гурион расстелили 50-метровую красную дорожку. Также установили специальную сцену для представителей СМИ и вывесили десятки израильских и американских флагов. Все эти меры подчеркивают важность предстоящего приезда.

    Ранее председатель парламента Израиля (кнессета) Амир Охана официально пригласил Трампа выступить в кнессете на следующей неделе. Это выступление должно совпасть с обсуждением сделки по Газе. Визит американского лидера может стать ключевым моментом для региона.

    Краткосрочный визит Трампа, как ожидается, состоится в понедельник. Его приезд потенциально может совпасть с началом первого этапа его мирного плана. Этот план направлен на прекращение двухлетнего вооруженного конфликта в секторе Газа.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении добиться разоружения ХАМАС и демилитаризации Газы в рамках плана, поддержанного США, даже силовым путем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в Газе. Американские дипломаты Уиткофф и Кушнер остались в Израиле для контроля за соблюдением перемирия.

    13 октября 2025, 10:38 • Новости дня
    Нетаньяху с Герцогом встретили Трампа в аэропорту Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Израиль, где его встретили премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент страны Ицхак Герцог с супругами.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара, а также президент страны Ицхак Герцог с супругой Михаль в эти минуты приветствуют президента США Дональда Трампа в международном аэропорту имени Бен-Гуриона, передает РИА «Новости».

    Канцелярия израильского премьера официально подтвердила встречу высоких гостей.

    «Премьер-министр Биньямин Нетаньяху с супругой и президент Ицхак Герцог с супругой встречают президента США Трампа в международном аэропорту имени Бен-Гуриона», – говорится в заявлении. Визит Трампа в Израиль сопровождается повышенным вниманием СМИ.

    Кадры прибытия и церемонии встречи транслируются в прямом эфире ведущими телеканалами Израиля, а также доступны через YouTube. Самолет Трампа приземлился в аэропорту, что стало началом его официального визита в страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет президента США Дональда Трампа направился на Ближний Восток. Американский лидер планирует принять участие в саммите по ситуации в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.


    12 октября 2025, 17:01 • Новости дня
    ХАМАС отверг идею международной опеки над сектором Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Палестинское движение ХАМАС выступило против передачи управления сектором Газа международным институтам, подчеркнув достаточность собственных ресурсов для самоуправления.

    Об этом сообщил член политбюро ХАМАС Мухаммед Наззаль, передает РИА «Новости». По его словам, движение категорически не приемлет назначение «верховного комиссара» или введение любой формы международной опеки над Газой.

    «Мы не можем допустить возвращения сектора Газа к старой колониальной идее наличия верховного комиссара по управлению. У палестинского народа есть навыки и возможности, чтобы обойтись без посланников высокого уровня», – заявил Наззаль. Он также подчеркнул, что палестинцы должны управлять собой сами и отверг предложение о передаче надзора над Газой международному органу или отдельным политикам, включая бывшего премьер-министра Британии Тони Блэра.

    В отдельном комментарии Наззаль коснулся темы разоружения палестинского сопротивления. По его словам, требование сложить оружие неприемлемо, пока сохраняется оккупация. Он отметил: вопрос наличия вооружения у ХАМАС напрямую связан с продолжающейся оккупацией, и когда она завершится, необходимость в оружии отпадет. В противном случае, по его словам, разоружение может привести к угрозе для палестинского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Спецпредставители США Джейсон Уиткофф и Джаред Кушнер остаются в Израиле для гарантии соблюдения перемирия. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.

    12 октября 2025, 16:36 • Новости дня
    Вэнс сообщил о планах США контролировать перемирие в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные, находящиеся на Ближнем Востоке, займутся контролем соблюдения перемирия в секторе Газа и обеспечением доставки гуманитарной помощи, заявил в интервью телеканалу NBC вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

    Президент США Дональд Трамп не собирается отправлять американские войска в Газу или Израиль, передает РИА «Новости». Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью телеканалу NBC. На прямой вопрос о возможности военного вмешательства Вэнс ответил: «Трамп не планирует вводить войска на территорию Газы или Израиля».

    Вэнс также уточнил, что американские военные, уже находящиеся на Ближнем Востоке, будут контролировать выполнение условий перемирия в Газе и обеспечивать доставку гуманитарной помощи. По его словам, введение дополнительных сил не планируется, а присутствующие в регионе войска сосредоточены на поддержании мира и организации гуманитарных поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Спецпредставители США Джейсон Уиткофф и Джаред Кушнер остаются в Израиле для гарантии соблюдения перемирия. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.


    12 октября 2025, 22:23 • Новости дня
    «Галей ЦАХАЛ» сообщил об ожидаемом в понедельник освобождении заложников в Газе

    «Галей ЦАХАЛ»: Первый этап освобождения заложников в Газе ожидается утром

    Tекст: Антон Антонов

    Ожидается, что первый этап передачи из сектора Газа израильских заложников стартует утром, сообщила радиостанция «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на источники.

    «Семьям похищенных сообщили, что в 08.00 [совпадает с мск] утра ожидается первый этап освобождения похищенных», – приводит РИА «Новости» текст сообщения «Галей ЦАХАЛ».

    Освобождение израильских заложников пройдет в два этапа. При этом освобождение произойдет сразу из двух разных точек в секторе. Второй этап должен состояться вскоре после первого и будет проходить из третьей локации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Власти Израиля сообщили, что возвращение граждан Израиля, удерживаемых в секторе Газа в заложниках, ожидается в начале следующей недели. Палестинские движения завершили подготовку к обмену израильских заложников, распределив их по группам и определив три места для передачи.

    Лукашенко заявил о готовности Белоруссии заключить с США «большую сделку»
    Китай объявил о расследовании протекционизма США в судоходстве
    Лавров напомнил, как Клинтон смотрела убийство Каддафи и хлопала в ладоши
    Польша заявила о невозможности принять новых украинских беженцев
    Союз пациентов попросил Путина не менять систему ОМС
    В Госдуме предложили разрешить родителям посещать школьные собрания онлайн
    В России выступили с инициативой о введении потолка цен на бензин

    России удалось пустить инфляцию вспять

    Инфляция в этом году вполне может снизиться до 6,8%, считают в Минфине и Минэкономразвития. Хотя обычно осенью и к концу года происходит, наоборот, всплеск цен в силу сезонности и роста бюджетных трат. Однако на этот раз ведомства верят в противоположный сценарий. Оправдаются ли их оптимистичные ожидания и почему? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Джонсон толкал Украину на войну с Россией за большое вознаграждение

    Знаменитое выражение Бориса Джонсона «давайте просто воевать», обращенное к главе киевского режима Зеленскому, как оказалось, мотивировалось не только русофобией бывшего премьера Великобритании. У Джонсона существовал корыстный интерес в подталкивании Украины к продолжению военного противостояния с Россией. О чем идет речь – и почему перед нами только верхушка айсберга? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

      Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    • Десять тысяч шагов в день. История Ломоносова и русской науки эпохи Просвещения

      В XVIII веке началось время стремительного развития наук и образования – Эпоха Просвещения. В России этот процесс связан с именем Михаила Ломоносова. Самая яркая характеристика Ломоносова принадлежит перу Александра Пушкина: «Ломоносов был великий человек. Между Петром Первым и Екатериной Второй он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

    • Таинственные войны, которые остановил Трамп

      Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

