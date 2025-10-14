Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.0 комментариев
CAS отклонил апелляцию Израиля по недопуску на чемпионат мира
Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил без удовлетворения просьбы Федерации гимнастики Израиля о срочных мерах по допуску спортсменов страны на чемпионат мира в Джакарте, отметив отсутствие у FIG полномочий влиять на выдачу виз, сообщает пресс-служба CAS.
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Федерации гимнастики Израиля (IGF) и два ходатайства на принятие срочных мер, передает ТАСС.
Это решение связано с недопуском израильских гимнастов к чемпионату мира в Джакарте, который пройдет с 19 по 25 октября. Причиной стал отказ Индонезии в выдаче въездных виз спортсменам из Израиля.
Ранее министр Индонезии Юсрил Ихза Махендра заявил, что израильтяне не получат визы, а Международная федерация гимнастики (FIG) «приняли к сведению» эту позицию. IGF утверждала, что «устав FIG обязывает исполнительный комитет организации принимать решение в случае, если въездные визы не выдаются всем участвующим делегациям». Федерация также посчитала бездействие FIG отказом в правосудии и дискриминацией.
CAS сообщил об отклонении обоих ходатайств о срочных мерах. Первая апелляция IGF будет прекращена из-за отсутствия юрисдикции у суда. При этом апелляция шести израильских спортсменов, требовавших обеспечить их участие или отменить турнир, всё ещё находится на рассмотрении.
