Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
Индонезия отказала в визах сборной Израиля для ЧМ по гимнастике
Индонезия отказала в визах сборной Израиля для ЧМ по гимнастике из-за Палестины
Спортсмены из Израиля не смогут выступить на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте, так как Индонезия отказала им в выдаче виз, заявил министр по вопросам законодательства, прав человека и иммиграции Юсрил Ихза Махендра.
Правительство Индонезии отказало членам сборной Израиля в выдаче виз для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике, передает РИА «Новости».
Решение о недопуске израильской команды подтвердил министр по вопросам законодательства, прав человека и иммиграции Юсрил Ихза Махендра в Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
«Этот шаг делается в соответствии со стремлением Индонезии поддержать независимость Палестины», – заявил Махендра.
Израильская сборная была зарегистрирована для участия в соревнованиях, а в июле Федерация гимнастики Израиля сообщала о заверениях со стороны индонезийских официальных лиц относительно допуска национальной команды. Однако окончательное решение властей оказалось противоположным.
Ранее российские гимнасты впервые за четыре года получили право выступать на чемпионате мира в нейтральном статусе после смягчения санкций Международной федерацией гимнастики. В марте 2022 года FIG отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований из-за конфликта на Украине, но позднее разрешила индивидуальное участие в нейтральном статусе, исключая командные дисциплины.
В 2023 году Индонезия уже сталкивалась с последствиями аналогичной политики, когда лишилась права проводить чемпионат мира по футболу среди игроков до 20 лет после протестов, вызванных участием сборной Израиля.
Ранее общественная вещательная корпорация Нидерландов Avrotros заявила об отказе от участия в конкурсе «Евровидения», если организаторы не отстранят Израиль.
Испанский телеканал объявил о готовности отказаться от трансляции «Евровидения-2026» при сохранении участия Израиля.
СМИ писали, что 12 стран объединились для выделения поддержки Палестине.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ