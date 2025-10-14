Люди часто с непониманием (или даже обидой) воспринимают нежелание православной Церкви рукополагать женщин в священный сан. Тем более, что в некоторых христианских Церквях это происходит. А недавно главой Англиканской церкви впервые в истории стала дама. Однако с таким рукоположением связано два вопроса.4 комментария
На церемонии награждения в Нидерландах велогонщица из Петербурга Дарья Правилова исполнила российский гимн, несмотря на нейтральный статус и отсутствие флага.
Во время чемпионата по велоспорту в Нидерландах петербургская спортсменка Дарья Правилова исполнила гимн России, сообщает радио Sputnik.
Это произошло прямо на церемонии награждения, когда вместо национального гимна звучала «Ода к радости» Людвига ван Бетховена, являющаяся официальным гимном Евросоюза.
Правилова, выступавшая под нейтральным статусом и без флага, все равно решила спеть российский гимн вслух.
Этот патриотический шаг не был поддержан некоторыми зарубежными спортсменами. Так, литовская велогонщица отказалась фотографироваться вместе с россиянкой после церемонии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в международных организациях сохраняется политизированный подход к российским спортсменам. Он также отметил важность продолжения диалога с Международным олимпийским комитетом.
Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что Олимпиада-2026 станет последней, где российские атлеты будут выступать под нейтральным флагом.