Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.0 комментариев
СК возбудил дело после взрыва в жилом доме Алчевска
Уголовное дело заведено по факту взрыва в многоэтажном доме в Алчевске Луганской народной республике, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
Дело возбуждено по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пояснила Марковская, передает ТАСС.
Глава администрации Алчевска Светлана Гребенькова указала, что капитально пострадали семь квартир. В 40 квартирах выбиты окна, также повреждения получила близлежащая школа – там разбито около 40 окон, ученики переведены на дистанционное обучение.
В пострадавшем доме ведутся работы по закрытию теплового контура, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения и обеспечить безопасность жильцов.
Следствие выясняет все обстоятельства случившегося, ведется опрос жильцов и сотрудников коммунальных служб. На месте работают экстренные службы и представители администрации города.
Напомним, в Алчевске в ЛНР произошел взрыв и начался пожар в жилом многоэтажном доме, после этого там ввели режим чрезвычайной ситуации. В результате происшествия погибли два человека.