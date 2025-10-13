Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.0 комментариев
Ас-Сиси решил вручить Трампу высшую награду Египта
Президент Египта бдель Фаттах ас-Сиси объявил о решении отметить лидера США Дональда Трампа за вклад в мирные инициативы, включая прекращение конфликта в Газе.
Канцелярия египетского президента передает, что ас-Сиси решил наградить Трампа орденом Нила – самой высокой государственной наградой Египта, сообщает РИА «Новости».
В заявлении говорится: «Президент Абдель Фаттах ас-Сиси решил наградить президента США орденом Нила в знак признания его выдающегося вклада в поддержку мирных усилий и урегулирование конфликтов, последний из которых – его ключевая роль в прекращении войны в Газе».
Орден Нила вручается за особые заслуги перед государством и обществом. Решение принято на фоне оценки заслуг Трампа в дипломатических процессах на Ближнем Востоке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет президента США Дональда Трампа направился на Ближний Восток. Американский лидер планирует принять участие в саммите по ситуации в Газе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.