Tекст: Дмитрий Зубарев

Вольф заявил, что невозможно создать эффективную архитектуру безопасности Европы без участия России, передает РИА «Новости».

По его словам, нынешний уровень враждебности Запада к России выглядит «почти нелепо» и противоречит логике дипломатии. Экономист отметил: «Как можно выстроить архитектуру безопасности для Европы без ее крупнейшей страны? Это неудачная шутка и, как показала война на Украине, ничего хорошего из этого не выйдет».

Вольф выразил мнение, что при равноправном сотрудничестве России и стран ЕС конфликт на Украине мог бы завершиться иначе: стороны смогли бы выработать мирное соглашение. Он подчеркнул, что исход нынешней ситуации был предсказуем для всех участников.

По мнению экономиста, исключать Россию из общеевропейских процессов бессмысленно, если только не считать ее полностью ослабленной в военном и экономическом плане. Вольф добавил, что такая изоляция не приведет ни к чему хорошему и лишь усугубит нестабильность на континенте.

