The Times: Cтраны Запада обсудят конфискацию активов России на сессии МВФ

Tекст: Вера Басилая

Планы по обсуждению механизмов конфискации российских активов подтвердили источники британской газеты The Times, передает Ura.ru.

Власти Соединенного Королевства, Франции и Германии ведут активную подготовку к рассмотрению этого вопроса, о чем официально объявила канцелярия премьер-министра Британии Кира Стармера.

В настоящее время в британской юрисдикции заморожено свыше 25 млрд фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 33,4 млрд долларов. Среди этих средств – активы Банка России, Фонда национального благосостояния и Министерства финансов России.

В Евросоюзе обсуждается инициатива репарационного кредита на Украину за счет российских средств. Речь идет об изъятии около 185 млрд евро из 210 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear. Однако на недавнем саммите ЕС в Копенгагене странам не удалось прийти к единому мнению по этому вопросу. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер выразил категорическое несогласие с конфискацией без гарантий справедливого распределения рисков среди всех членов ЕС.

Ранее Еврокомиссия обратилась к странам Группы семи, в первую очередь к Британии и Канаде, с призывом экспроприировать суверенные активы России в их юрисдикциях.

Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров стран Евросоюза.

Бельгийский депозитарий Euroclear призвал Еврокомиссию соблюдать международное право при обсуждении возможности использования замороженных российских активов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дискуссии в Евросоюзе по поводу замороженных российских активов напоминают действия банды.