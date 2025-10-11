Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.0 комментариев
Орбан объявил о старте сбора подписей против военных планов ЕС
Венгерские власти инициировали кампанию по сбору подписей для выражения несогласия с милитаристскими инициативами Евросоюза, подчеркнув важность участия каждого гражданина.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о старте сбора подписей против военных планов Брюсселя, передает РИА «Новости».
Орбан подчеркнул: «Мы не можем наблюдать за этим, ничего не делая! Мы должны еще раз показать, что венгерский народ не хочет войны. Именно поэтому сегодня мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя. Мы будем в каждом городе и каждой деревне, потому что сейчас нам нужен каждый венгр, желающий мира!».
Премьер сообщил, что анонсировал сбор подписей на саммите Евросоюза в Копенгагене, где была представлена стратегия «победы над Россией». По его словам, Европа «все быстрее скатывается к войне», а стратегия Евросоюза – лишь мечты, а не реальные планы.
Он добавил, что в Брюсселе организовали кампанию против нынешнего венгерского правительства, используя обвинения в шпионаже, фейковые новости и юридические манипуляции. По мнению Орбана, все это делается для того, чтобы сменить национально ориентированную власть на выборах 2026 года и привести к власти оппозицию.
Он также заявил, что многие страны Евросоюза за закрытыми дверями признают опасность войны, и выразил опасения, что рано или поздно военные из Европы окажутся на Украине и многие из них погибнут.
Премьер-министр Венгрии осудил высказывания Владимира Зеленского о возможности обойти венгерское вето на вступление Украины в Европейский Союз.