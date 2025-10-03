  • Новость часаМиллиардер Ибрагим Сулейманов задержан в Москве по подозрению в убийстве
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура

    В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.

    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    3 октября 2025, 10:05 • Новости дня

    Нидерланды заблокировали ускоренное вступление Украины в Евросоюз

    Нидерланды заблокировали ускоренное вступление Украины в Евросоюз
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Нидерландов отказались поддержать инициативу по изменению правил принятия решений в ЕС для ускоренного вступления Украины, настаивая на сохранении права вето.

    Нидерланды выступили резко против плана, который предусматривает ускоренную процедуру вступления Украины в Евросоюз, сообщает Trouw.

    В среду на неформальном саммите ЕС в Копенгагене и.о. премьер-министра Дик Схооф заявил: «Будущее Молдавии и Украины – в ЕС, но менять правила ради этого – не выход». По его словам, процедура присоединения должна оставаться строгой и одинаковой для всех стран-кандидатов.

    Предложение председателя Европейского совета Антониу Кошты предусматривало смягчение некоторых правил: на промежуточных этапах решения о вступлении можно было бы принимать большинством голосов, сохраняя право вето только на ключевых этапах. Украина поддержала этот подход, а Европейская комиссия также выступила за его обсуждение. Однако Нидерланды, а также Греция, Франция и Венгрия остались против.

    Причиной отказа стала позиция, что любые послабления для Украины и Молдавии потребуют аналогичных мер для других претендентов, таких как Сербия. В декабре прошлого года Нидерланды уже накладывали вето на переговоры с Сербией, считая ее прогресс в области верховенства права недостаточным.

    Сейчас на всех шести этапах переговоров по вступлению страны-члены ЕС могут более чем двадцать раз применить вето, и Нидерланды настаивают на сохранении этой практики. Схооф подчеркнул, что необходимо искать решения для преодоления венгерской блокады, но это не должно подрывать принцип единогласия в важнейших вопросах расширения.

    В итоге, несмотря на поддержку большинства стран и Еврокомиссии, инициативу об изменении процедур принятия решений по вступлению Украины заблокировали Нидерланды, Франция, Греция и Венгрия. Схооф указал, что для отмены права вето требуется консенсус, а сейчас его нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о риске войны в случае вступления Украины в ЕС. Орбан нашел неожиданных союзников среди других европейских стран, которые также выступают против вступления Украины в Евросоюз. Другие страны ЕС освоили методы Орбана для сопротивления вопросу членства Украины.

    2 октября 2025, 17:15 • Новости дня
    Песков предупредил о последствиях поставки Киеву ракет «Томагавк»

    Песков: Поставки Киеву ракет «Томагавк» станут серьезным витком напряженности

    Песков предупредил о последствиях поставки Киеву ракет «Томагавк»
    @ Ulf Mauder/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки крылатых ракет «Томагавк» Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину отметил, что представители американского руководства допускали такие поставки и удары по территории России, передает ТАСС.

    «Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может не быть замечен в Москве. Мы его заметили. И случись это, это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватный ответ российской стороны», – сказал он.

    Ранее Песков пообещал ответ России на передачу Украине ракет «Томагавк».

    Военный аналитик объяснил, что «Томагавки» не смогут покинуть территорию Украины из-за технических и организационных ограничений.

    2 октября 2025, 12:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил сообщения о передаче Украине разведданных США для ударов по России

    Военный эксперт Анпилогов: Разведданные США не дадут Украине преимущества над Россией

    Эксперт объяснил сообщения о передаче Украине разведданных США для ударов по России
    @ REUTERS/Pichi Chuang

    Tекст: Анастасия Куликова

    Администрация Дональда Трампа хочет сократить финансирование ВСУ. При этом Белый дом стремится сохранить «страховой полис» от обвинений в том, что позиция Вашингтона способствовала поражению Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее газета WSJ сообщила, что США предоставят Киеву разведданные для ударов вглубь России.

    «США регулярно предоставляли Киеву данные разведки, которые включали информацию и о ситуации в зоне боевых действий, и о стратегической инфраструктуре России. Сведения в дальнейшем использовались для нанесения ударов с территории Украины», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что Пентагон несколько раз ставил на паузу обмен разведданными.

    «Перерывы были непродолжительными. Они не носили системного характера, а, скорее, служили функцией наказания украинского руководства. Например, приостановка произошла после скандала в Белом доме, когда Владимир Зеленский неуступчиво и грубо вел себя по отношению к Дональду Трампу и Джей Ди Вэнсу», – уточнил собеседник. Сообщения же о предоставлении данных для ударов вглубь России – «словесная эквилибристика».

    «Главный вопрос состоит в том, чем собираются бить с территории Украины и о каком количестве ударных вооружений может идти речь. Ответ окажется неутешительным для киевских властей – темпы производства ракет и дронов недостаточны для «противодействия» России. В то же время, российская система ПВО и ПРО в значительной степени адаптировалась к ударам. Другими словами, противник – даже при помощи американской стороны – не сможет получить перевес в кампании», – акцентировал Анпилогов.

    По его мнению, публикация о том, что США предоставят Киеву разведданные, преследует несколько целей. «С одной стороны, это инструмент политического давления на Россию. Вашингтон таким образом показывает, что у него есть возможности эскалации конфликта. С другой, мне кажется, Трамп и его администрация использует фактор передачи сведений разведки как некий противовес критикам, которые обвиняют их в сокращении помощи Украине и приближении поражения», – считает эксперт.

    Вместе с тем, действия Вашингтона не способствуют мирному урегулированию. «Трамп всегда ограничивался общими фразами о желании остановить кровопролитие, но при этом никогда не брал на себя смелость связывать это с какими-то действиями США. У него есть четкое желание не тратить деньги на Украину, а также исключить прямое участие Штатов в конфликте, из которого страна не выйдет победительницей», – пояснил аналитик.

    «Повторю, цель американского лидера – не финансировать Киев, но в то же время сохранить «страховой полис» от обвинений в том, что США и их позиция поспособствовали поражению украинской стороны. То есть мы наблюдаем некую «вьетнамизацию», – заключил Анпилогов.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США предоставят Украине данные разведки, необходимые для ударов вглубь территории России. По информации источников издания, Дональд Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву. Целью ударов потенциально должны стать объекты энергетической инфраструктуры.

    Как сообщают собеседники издания, американские чиновники также обратились к союзникам по НАТО с призывом оказать украинской стороне аналогичную поддержку. Вашингтон также рассматривает возможность направить Украине крылатые ракеты Tomahawk и боеприпасы Barracuda, но решение по этому вопросу пока не принято.

    Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что публикации о передаче США разведданных Украине для ударов по России не являются случайными и возникают не на пустом месте. Он подчеркнул, что можно лишь предполагать, какие именно данные передаются Киеву. По его словам, задействование всей инфраструктуры НАТО и США для сбора и передачи украинцам разведданных очевидно.

    Напомним, Трамп выступал против дальнобойных ударов американскими ракетами. Он отмечал, что это приведет к еще большей эскалации конфликта. «Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже», – говорил политик в декабре 2024 года в интервью журналу Time.

    При этом в июле Трамп интересовался у Зеленского, способна ли Украина ударить по Москве или Санкт-Петербургу. «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие», – такой ответ Зеленского передавала газета Financial Times. Он попросил Вашингтон передать боеприпасы Tomahaw, посчитав, что такой шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров.

    В то же время эксперты отмечают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Украина и США муссируют эту тему.

    2 октября 2025, 18:10 • Видео
    Ради Зеленского пойдут на ограбление века

    Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    2 октября 2025, 11:48 • Новости дня
    Песков пообещал ответ России на передачу Украине ракет «Томагавк»
    Песков пообещал ответ России на передачу Украине ракет «Томагавк»
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Кремль заверил, что российская сторона примет меры в случае передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»), подчеркнув готовность соответствующей реакции.

    Москва отреагирует «должным образом» на возможную передачу Киеву американских крылатых ракет Tomahawk, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, как будет реагировать Россия, заявил: «Должным образом».

    Подробности о возможных конкретных мерах или действиях со стороны Москвы Песков не уточнил. Он подчеркнул, что реакция российской стороны будет адекватной и исчерпывающей в случае реализации такого сценария.

    Напомним, накануне в Кремле заявили о контроле ситуации вокруг возможных поставок Украине ракет «Томагавк».

    Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что появление этих ракет на Украине не повлияет на ход боевых действий.

    Между тем военный аналитик объяснил, что «Томагавки» не смогут покинуть территорию Украины из-за технических и организационных ограничений.

    2 октября 2025, 21:02 • Новости дня
    Российские военные выбили ВСУ из Отрадного в Харьковской области
    Российские военные выбили ВСУ из Отрадного в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские подразделения установили контроль над населенным пунктом Отрадное после успешного вытеснения украинских военных из этого района.

    Российские военнослужащие полностью выбили подразделения Вооруженных сил Украины из населенного пункта Отрадное в Харьковской области, передает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

    «Сейчас данный населенный пункт перешел под контроль российской армии», – заявил эксперт.

    Марочко уточнил, что ведется зачистка территории Отрадного, чтобы обеспечить безопасность и выявить возможные угрозы. По его словам, российская армия закрепляется на новых позициях в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, российские войска выбили подразделения ВСУ из восточной части Полтавки за реку Янчур.

    2 октября 2025, 14:59 • Новости дня
    МИД обвинил Киев в провокациях и срыве переговоров

    Мирошник: Киев сознательно препятствует переговорам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев сознательно тормозит переговорный процесс и провоцирует обострение ситуации, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    Мирошник отметил, что украинские власти не только не предпринимают шагов для диалога, но также усиливают обстрелы населенных пунктов, в результате чего каждую неделю получают ранения или погибают в среднем 150 человек, передает РИА «Новости».

    Дипломат сообщил, что ряд городов находится под постоянными обстрелами, поскольку Киев пытается компенсировать военные неудачи атаками по гражданским объектам. По его словам, переговоры между Россией и Украиной сейчас фактически заморожены из-за отсутствия реакции Киева на предложения российской стороны, а также на инициативы по созданию рабочих групп.

    Мирошник подчеркнул, что восстановление нормальных отношений между Киевом, Москвой и Минском невозможно, пока на Украине не сменится руководство. Он также заявил, что Запад препятствует мирному урегулированию, навязывая Украине конфронтационную позицию по отношению к России и Белоруссии. Мирошник назвал действующее руководство Украины марионетками Запада, которые действуют в ущерб собственному народу.

    Ранее Кремль объявил о паузе в переговорах между Россией и Украиной. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине были приостановлены из-за отказа Киева продолжать диалог, несмотря на сформированные ранее предложенияю

    3 октября 2025, 06:33 • Новости дня
    Эксперт сообщил о планомерном уничтожении ВСУ линий ЗАЭС

    Восемь из десяти внешних энерголиний ЗАЭС выведены из строя ударами ВСУ

    Эксперт сообщил о планомерном уничтожении ВСУ линий ЗАЭС
    @ Victor/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Запорожская АЭС с конца сентября полностью лишена внешнего электроснабжения и работает на резервных дизель-генераторах после обстрелов.

    Киевский режим за три года прицельными ударами вывел из строя восемь из десяти внешних высоковольтных линий Запорожской АЭС, передает ТАСС.

    Советник главы Крыма Ренат Карчаа заявил, что цель этих атак – не только остановить выработку электроэнергии, но и создать крайнее психологическое напряжение среди персонала станции.

    По словам Карчаа, до февраля 2022 года работали десять линий, сейчас не функционируют и оставшиеся две. Одна из них – линия 330 кВ «Ферросплавная-1» – отключена с 7 мая, а последняя – 750 кВ «Днепровская» – повреждена 23 сентября. С этого момента станция обеспечивается только резервными дизель-электростанциями.

    Эксперт подчеркнул, что с самого начала одной из главных задач Украины было уничтожение энергоснабжения ЗАЭС, создание угроз ядерной безопасности и препятствие работе объекта.

    «Восемь полностью выведены из строя ударами ВСУ, оставшиеся две также не функционируют по неоспоримой вине Киева. Поэтому все обвинения Украины и их западных хозяев, манипуляции общественным мнением и истеричные выпады против России в этой связи лживы и лицемерны», – заявил Карчаа.

    По его словам, до начала СВО четыре линии 750 кВ и шесть линий 330 кВ обеспечивали энергоснабжение станции, но к осени 2022 года подавляющее большинство из них было уничтожено. Украинские силы также нанесли урон распределительным устройствам на соседней ТЭС, что повлияло на инфраструктуру ЗАЭС.

    Ранее, 23 сентября, в результате очередного обстрела ВСУ была повреждена последняя внешняя линия, и станция уже десятый раз за конфликт перешла на питание от дизель-генераторов. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» назвал обвинения в адрес Москвы в обстрелах ЗАЭС «чушью». Он отметил, что Россия проводит мероприятия по защите объекта и контролирует ситуацию, а удары по станции – это «опасная игра» Киева, которая может привести к «зеркальному ответу» России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, работы по восстановлению электроснабжения Запорожской АЭС невозможно начать из-за непрекращающихся обстрелов, что создает опасность для персонала. Энергоснабжение Запорожской АЭС сейчас обеспечивается резервными дизель-генераторами, которые функционируют в штатном режиме. Запорожская АЭС уже третьи сутки остается без внешнего энергоснабжения, сотрудники следят за процессами, и ситуация на станции остается под контролем, несмотря на сложность.

    2 октября 2025, 12:42 • Новости дня
    Захарова задала вопрос Зеленскому о происхождении средств на оружие

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова задала вопрос главе киевского режима Владимиру Зеленскому о происхождения средств, предназначенных на сделку Киева и Вашингтона по оружию на 900 млрд долларов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к Владимиру Зеленскому и его западным союзникам с вопросом о происхождении средств на сделку с США по закупке вооружений, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что глава киевского режима заявил о переговорах с Вашингтоном о приобретении американских вооружений для нужд ВСУ на сумму 900 млрд долларов.

    Во время брифинга она напрямую спросила: «Хочется задать вопрос Зеленскому и всем его адептам: откуда денюжки? Вы их зарабатываете? А как? Убийством?» Далее Захарова обвинила украинские власти в том, что, по ее словам, они занимаются наемными убийствами и в первую очередь убивают собственных сограждан.

    Евросоюз решил выделить киевскому режиму 900 млн евро, полученных от доходов с российских активов.

    Администрация президента США Дональда Трампа согласовала предоставление Украине первого пакета военной помощи, полностью оплаченного европейскими союзниками.

    Мария Захарова назвала НАТО и Евросоюз спонсорами терроризма после атаки дронов ВСУ на Крым.

    2 октября 2025, 20:03 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в использовании украинцев как расходного материала
    Путин обвинил Запад в использовании украинцев как расходного материала
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны рассматривают жителей Украины лишь как инструмент для достижения собственных целей, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

    Президент подчеркнул, что те, кто подталкивал и вооружал Украину, десятилетиями поддерживая там национализм и неонацизм, игнорировали не только интересы России, но и подлинные интересы украинского народа.

    «Те, кто поощрял, подначивал, вооружал Украину, науськивал ее на Россию, десятилетиями взращивал там оголтелый национализм и неонацизм, честно говоря, извините за моветон, плевать хотели не только на российские интересы, но и на собственно украинские, подлинные интересы народа этой страны. Им не жалко этого народа, этот народ для них – расходный материал, для глобалистов, экспансионистов на Западе и их прислуги в Киеве», – сказал Путин, его цитирует Telegram-канал Кремля.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова обвинила Польшу в многолетнем раскачивании ситуации на Украине.

    3 октября 2025, 09:51 • Новости дня
    Поставки «Томагавков» Украине в США признали маловероятными

    Reuters: США не планировали поставки ракет Tomahawk Киеву из-за нехватки запасов

    Поставки «Томагавков» Украине в США признали маловероятными
    @ Taylor DiMartino/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    Администрация Трампа столкнулась с трудностями при рассмотрении запроса Киева на поставку дальнобойных ракет Tomahawk («Томагавк»), часть из которых предназначена ВМС США.

    Планы Вашингтона по поставке Украине крылатых ракет Tomahawk малореалистичны из-за того, что текущие запасы этого вооружения уже распределены между нуждами ВМС США и другими задачами, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников и источники, знакомые с вопросом обучения и снабжения ракетами. Хотя ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Вашингтон рассматривает украинский запрос на Tomahawk, «основные запасы этого оружия уже задействованы», подчеркнул один из собеседников агентства.

    В то же время официальный представитель США отметил, что дефицита Tomahawk нет, однако, по его словам, Вашингтон, скорее всего, рассмотрит варианты поставок Киеву других, менее дальнобойных вооружений. Он также не исключил, что европейские союзники могут получить разрешение на закупку у США других ракет большой дальности с последующей передачей их Украине.

    Президент Дональд Трамп в последнее время изменил риторику по вопросу конфликта на Украине, заявив, что Киев «может вернуть все территории», а российскую армию назвал «бумажным тигром», отмечает агентство.

    Решение США помочь Киеву с разведданными по целям в российской энергетической инфраструктуре считается последствием этой позиции.

    Поставка Tomahawk в Украину могла бы значительно расширить радиус ударных возможностей ВСУ, позволив поражать военные объекты, логистические центры и аэродромы на глубине до 2,5 тыс. км на территории России, включая Москву.

    В Кремле уже заявили, что такие поставки могут привести к новому витку эскалации между Россией и Западом.

    ВМС США закупили 8959 ракет с 1980-х годов по средней цене 1,3 млн долларов за штуку, отмечает агентство. В последние годы объемы производства составляют от 55 до 90 ракет в год, а в 2026 году Пентагон планирует приобрести еще 57 Tomahawk.

    В начале недели Минобороны России сообщило, что анализирует вероятность передачи этих ракет Украине.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что передача ракет Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что появление этих ракет на Украине не окажет влияния на ход боевых действий.

    3 октября 2025, 09:37 • Новости дня
    Глава «Нафтогаза» признал невозможность газовой независимости Украины

    Глава «Нафтогаза» Корецкий признал невозможность газовой независимости Украины

    Глава «Нафтогаза» признал невозможность газовой независимости Украины
    @ Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Собственная добыча пока не покрывает внутренние потребности страны, Украина в ближайшие годы не достигнет энергетической независимости, заявил председатель правления компании «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

    Украина не сможет достичь энергетической независимости в части природного газа в ближайшие годы, заявил глава правления «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий, передает РИА «Новости».

    По его словам, недостаток собственной добычи делает невозможным самостоятельное обеспечение страны газом в обозримом будущем.

    Газета New York Post отмечает, что в 2024 году «Нафтогаз» сосредоточился на партнерствах с американскими энергетическими компаниями. Американский сжиженный природный газ теперь составляет 8% от украинских запасов энергоресурсов, в то время как до возвращения Дональда Трампа в Белый дом этот показатель был равен нулю.

    «Мы хотим, чтобы они (американские поставки) увеличились. Нашей собственной добычи природного газа недостает, и я не вижу возможности добиться энергетической независимости по природному газу в ближайшие годы», – отметил Корецкий.

    Он также подчеркнул, что украинская сторона готова предоставлять инфраструктуру и подземные хранилища для американских компаний, а также закупать американский СПГ в перспективе.

    Компания «Нафтогаз» обсуждает возможность заключения прямых контрактов с американскими производителями на поставки сжиженного природного газа для покрытия потребности в 5,8 млрд кубометров топлива в 2025 году.

    Власти на Украине предупредили жителей о возможных отключениях газа зимой.

    Глава компании «Нафтогаз» заявил об уничтожении нефтеперерабатывающей инфраструктуры страны.

    2 октября 2025, 22:09 • Новости дня
    Путин назвал страны, которые помогали установить справедливый мир на Украине

    Путин перечислил государства, помогавшие урегулировать конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума «Валдай» выразил благодарность государствам, которые содействовали поиску выхода из украинского кризиса и не занимали однозначную позицию.

    Президент России Владимир Путин перечислил страны, которые, по его словам, способствовали установлению справедливого мира на Украине, сообщается на сайте Кремля. Он выделил Китай, Индию, Бразилию, ЮАР как партнеров-основателей БРИКС, а также Белоруссию и Северную Корею.

    «Для других стран эта ситуация, в данном случае на Украине, – это карта в другой, гораздо более масштабной игре, причем в их собственной игре и, как правило, даже не связанной с конкретными проблемами стран вообще и в данном случае этой конкретной страны и стран, вовлеченных в конфликт. Это только повод и способ решить свои геополитические задачи, расширить зону контроля – да и немножко заработать на войне», – заявил президент России.

    «Вот и «лезли» к нам на порог с натовской инфраструктурой, безучастно годами взирали на трагедию Донбасса, на геноцид по сути и уничтожение русских людей на наших же исконных, исторических территориях, которое началось с 2014 года после кровавого государственного переворота на Украине», – добавил президент.

    Путин отдельно упомянул страны арабского и исламского мира, назвав Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Египет, Турцию и Иран. По его словам, эти государства не занимали однозначную сторону, а реально стремились помочь в разрешении ситуации.

    «Контрастом такому поведению, которое демонстрируют Европа и до недавнего времени Соединенные Штаты при прежней администрации, являются действия стран мирового большинства. Они отказываются занимать чью-то сторону, стремятся реально помочь в установлении справедливого мира. Мы благодарны всем государствам, которые за последние годы искренне прилагали усилия, чтобы найти выход из ситуации. Это наши партнеры – основатели БРИКС: Китай, Индия, Бразилия, ЮАР. Это Белоруссия, это и, кстати говоря, Северная Корея. Это наши друзья в арабском, исламском мире в целом, прежде всего Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Египет, Турция, Иран. Сербия, Венгрия, Словакия в Европе. И многие другие страны, африканские и латиноамериканские», – отметил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить, если бы отношения с администрацией экс-президента США Джо Байдена строились по-другому.


    3 октября 2025, 09:41 • Новости дня
    Российские войска закрепились в запорожской Полтавке
    Российские войска закрепились в запорожской Полтавке
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные заняли позиции в селе Полтавка в Запорожской области, а севернее населенного пункта освобождено более 3,5 кв. км территории, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска закрепились в селе Полтавка в Запорожской области, передает РИА «Новости».

    Рогов заявил: «Продвижение русской армии продолжается и в окрестностях села. Севернее Полтавки освобождено свыше 3,5 кв. километров».

    Рогов отметил, что бои за освобождение села продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили подразделения ВСУ из восточной части Полтавки за реку Янчур. Минобороны отчиталось об успехах российских войск на фронте.

    2 октября 2025, 14:19 • Новости дня
    Пленный боец ВСУ отказался возвращаться на Украину

    Пленный украинский военный Сылкин из 60 омбр ВСУ отказался от обмена

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский военнопленный Сергей Сылкин из 60 отдельной мотострелковой бригады отказался принимать участие в обмене военнопленными.

    Пленный украинский военнослужащий Сергей Сылкин из 60 отдельной мотострелковой бригады Вооружённых сил Украины отказался от обмена, передает ТАСС.

    «Родились при Союзе. Выучились при Союзе. Получили образование. Прыгали, скакали, доскакались. Раньше города росли, строили. А сейчас кладбища. На обмен не хочу, что там делать при такой власти», – заявил Сылкин. Таким образом, он объяснил нежелание возвращаться на Украину под нынешним руководством.

    Военнослужащий рассказал, что попал в армию, когда его задержали сотрудники территориального центра комплектования после работы. Его сразу отправили в военкомат, а затем в подвал. После этого Сылкин прошел медкомиссию, которая без дополнительных проверок признала его годным к службе.

    По словам пленного, в украинскую армию мобилизуют всех подряд, включая людей с гепатитами, другими серьезными заболеваниями и даже инвалидов, несмотря на наличие у них документов.

    Ранее украинские пленные заявили, что их запугивали историями о пытках в плену.

    Один из украинских пленных рассказал, что их командир с позывным «Бабай» привязывал военнослужащих к дереву и избивал палками.

    Десятки солдат ВСУ сдались добровольно в плен через специальный бот.

    2 октября 2025, 13:14 • Новости дня
    Депутат Рады сообщила о нехватке денег для выплат ВСУ

    Депутат Рады Пидласа сообщила о нехватке денег для выплат ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа назвала дату, после которой украинский бюджет не сможет полностью обеспечивать выплаты военным.

    Украина столкнулась с нехваткой средств для выплаты военным, передает ТАСС.

    Пидласа заявила: «Наш дедлайн продиктован необходимостью выплат военным с 1 ноября. После 1 ноября (деньги в бюджете) тоже есть, но недостаточно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что готовит Украину к «трудным решениям» на фоне затяжной спецоперации. Власти в Киеве столкнулись с острой нехваткой денег для продолжения боевых действий. Киев потребовал 7,2 млрд долларов на военные расходы до конца 2025 года.

    3 октября 2025, 08:45 • Новости дня
    В США «заморозили» обсуждение помощи Киеву из-за шатдауна

    Telegraph: Обсуждение помощи Украине заморожено из-за шатдауна в США

    Tекст: Вера Басилая

    Украина предупредила, что поставки оружия США могут быть задержаны в связи с заморозкой обсуждения военной помощи после приостановки работы правительства в Вашингтоне, сообщает британская газета Telegraph.

    Издание пишет, что обсуждение военной помощи Киеву остановлено из-за шатдауна, в связи с чем могут быть задержки в поставках оружия США на Украину, передает РИА «Новости».

    Украинский источник издания заявил, что переговоры о возможном соглашении по БПЛА также поставлены под вопрос и под угрозой срыва.

    Ранее Wall Street Journal сообщала, что США и Украина обсуждают сделку по передаче украинских технологий в области беспилотников американским военным в обмен на компенсации.

    Пентагон из-за шатдауна отправил в отпуск почти 335 тыс. гражданских сотрудников.

    Монумент Вашингтону закрыли из-за отсутствия бюджета правительства США.

    Между тем политолог Малек Дудаков раскрыл причины шатдауна, объяснив их внутренними противоречиями в Конгрессе.

