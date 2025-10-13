Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.20 комментариев
Военные России и Индии освободили заложников на учениях «Индра-2025»
Российские и индийские военные успешно провели совместную операцию по освобождению заложников на полигоне Махаджан в рамках учений «Индра-2025», сообщили в Минобороны России.
Российские и индийские военнослужащие провели совместную тренировку по освобождению заложников в рамках учений «Индра-2025» на полигоне Махаджан в Индии, передает ТАСС. Как сообщили в Министерстве обороны России, по сценарию учений, условные террористы захватили населенный пункт и удерживали там заложников. «Подразделения двух стран выдвинулись на военной технике для блокирования района с целью предотвращения отхода условного противника. При движении колонны военной техники подразделения отработали противодействие диверсионно-разведывательным группам противника, организацию первой помощи пострадавшим и их эвакуацию на легких транспортных средствах», – говорится в сообщении ведомства.
Во время учений особое внимание уделялось применению беспилотников для разведки и нанесения ударов, а также использованию средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, отрабатывалось обеспечение подразделений всем необходимым для успешного выполнения задач.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в индийском штате Раджастан начались совместные российско-индийские учения «Индра-2025».