Военные России и Индии освободили заложников на учениях «Индра-2025»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские и индийские военнослужащие провели совместную тренировку по освобождению заложников в рамках учений «Индра-2025» на полигоне Махаджан в Индии, передает ТАСС. Как сообщили в Министерстве обороны России, по сценарию учений, условные террористы захватили населенный пункт и удерживали там заложников. «Подразделения двух стран выдвинулись на военной технике для блокирования района с целью предотвращения отхода условного противника. При движении колонны военной техники подразделения отработали противодействие диверсионно-разведывательным группам противника, организацию первой помощи пострадавшим и их эвакуацию на легких транспортных средствах», – говорится в сообщении ведомства.

Во время учений особое внимание уделялось применению беспилотников для разведки и нанесения ударов, а также использованию средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, отрабатывалось обеспечение подразделений всем необходимым для успешного выполнения задач.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в индийском штате Раджастан начались совместные российско-индийские учения «Индра-2025».