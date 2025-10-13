  • Новость часаТело мужчины извлекли из-под завалов после взрыва в доме в Алчевске
    США разожгли конфликт между Афганистаном и Пакистаном
    FT: США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь России
    Борис Джонсон получил 1 млн фунтов за войну на Украине
    Лукашенко оценил вероятность поставок «Томагавков» Украине
    Песков в связи с «Томагавками» напомнил о возможности Киева создать «грязную бомбу»
    ЦБ отменил голосование за символы новой банкноты 500 рублей
    В Китае сообщили о «трепете» противников России после слов Путина о новом оружии
    Трамп во время игры в гольф пообещал внучке остановить конфликт на Украине
    Военные Мадагаскара заявили о захвате власти
    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантированно опустеет, – так думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    13 октября 2025, 06:44

    Военные России и Индии освободили заложников на учениях «Индра-2025»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские и индийские военные успешно провели совместную операцию по освобождению заложников на полигоне Махаджан в рамках учений «Индра-2025», сообщили в Минобороны России.

    Российские и индийские военнослужащие провели совместную тренировку по освобождению заложников в рамках учений «Индра-2025» на полигоне Махаджан в Индии, передает ТАСС. Как сообщили в Министерстве обороны России, по сценарию учений, условные террористы захватили населенный пункт и удерживали там заложников. «Подразделения двух стран выдвинулись на военной технике для блокирования района с целью предотвращения отхода условного противника. При движении колонны военной техники подразделения отработали противодействие диверсионно-разведывательным группам противника, организацию первой помощи пострадавшим и их эвакуацию на легких транспортных средствах», – говорится в сообщении ведомства.

    Во время учений особое внимание уделялось применению беспилотников для разведки и нанесения ударов, а также использованию средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, отрабатывалось обеспечение подразделений всем необходимым для успешного выполнения задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в индийском штате Раджастан начались совместные российско-индийские учения «Индра-2025».

    10 октября 2025, 12:20
    Rheinmetall решил поставить ПВО Skyranger 35 на Украину за счет активов России
    Rheinmetall решил поставить ПВО Skyranger 35 на Украину за счет активов России
    @ IMAGO/Zoonar.com/Sergey Kohl/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германский оборонный концерн Rheinmetall поставит Украине дополнительные системы ПВО Skyranger 35, которые будут профинансированы за счет замороженных российских активов.

    Германский концерн Rheinmetall поставит Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны малой дальности Skyranger 35, сообщает ТАСС.

    В официальном заявлении Rheinmetall говорится: «Компания Rheinmetall поставит Украине дополнительные системы ПВО малой дальности Skyranger 35 на базе танка Leopard 1. Стоимость заказа составляет трехзначную сумму в миллионах евро. Финансирование поставок систем осуществляется одной из стран ЕС за счет доходов от замороженных активов России». Производство и интеграция комплексов будут выполнены Rheinmetall Italia SpA в Риме.

    Skyranger 35 представляет собой турельную систему ПВО малой дальности, оснащённую 35-миллиметровой пушкой с номинальной скорострельностью до 1 тыс. выстрелов в минуту. Эффективная дальность действия установки достигает 4 тыс. метров. Система предназначена для противодействия беспилотникам и другим воздушным угрозам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн Rheinmetall назвал Украину «двигателем роста» для своих продаж. Германия закупит 600 антидроновых систем Skyranger до 2030 года. Rheinmetall объявил о строительстве нового завода боеприпасов в Латвии.

    10 октября 2025, 08:09
    Ростех сообщил о старте испытаний Як-130М
    Ростех сообщил о старте испытаний Як-130М
    @ rostecru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иркутский авиационный завод завершил строительство первого образца модернизированного Як-130М, оснащенного современными системами вооружения и связи, вскоре начнутся его испытания, сообщили в Ростехе.

    Опытный образец учебно-боевого Як-130М уже отправлен на наземные и летные испытания, сообщили в госкорпорации, передает РИА «Новости».

    Одновременно ведется сборка еще двух аналогичных самолетов.

    В ходе испытаний на Як-130М будут протестированы новые и модернизированные системы, подтверждающие заявленные характеристики. Большинство обновленного оборудования было разработано в кооперации предприятий Ростеха. После завершения наземной проверки самолет начнут готовить к первому полету.

    «Модернизация позволит вооружить Як-130М ракетами класса «воздух-воздух» и высокоточными авиационными средствами поражения класса «воздух-поверхность» со спутниковыми и лазерными системами наведения. Новый самолет не только сохранит все возможности по подготовке боевых летчиков, но и обретет качества боевого самолета», – указали в корпорации.

    Модернизированный Як-130М создан на базе Як-130. Главная задача обновления – расширение боевого потенциала машины. Интеграция новых бортовых систем позволит использовать Як-130М для учебных и боевых задач круглосуточно и в сложных погодных условиях.

    На самолет установлены бортовая радиолокационная станция БРЛС-130Р, оптико-лазерная теплотелевизионная система СОЛТ-130К, комплекс обороны «Президент-С130» и средства связи КСС-130.

    В феврале на авиазаводе в Иркутске началась сборка трех учебно-тренировочных самолетов Як-130М, которые в будущем смогут выполнять функции легкого штурмовика в конфликтах низкой интенсивности.

    Самолет представили в августе 2024 года.

    12 октября 2025, 13:44
    Таинственные войны, которые остановил Трамп

    Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    11 октября 2025, 10:38
    Корабли Европы уступили азиатским из-за запрета инновационной краски

    FT: Корабли ЕС проигрывают азиатским в скорости из-за отказа от новой краски

    Корабли Европы уступили азиатским из-за запрета инновационной краски
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские суда теряют конкурентоспособность по сравнению с азиатскими из-за невозможности применять инновационную краску, способную снизить расход топлива почти на 40%., пишет газета Financial Times.

    Европейские корабли уступают азиатским по скорости и экономичности из-за отказа Евросоюза разрешить использование инновационной краски, сообщает Financial Times.

    Газета ссылается на источники в отрасли, которые отмечают, что из-за этого суда в Европе тратят больше топлива и не могут конкурировать с азиатскими на равных условиях, отмечает ТАСС.

    Разработку запатентовал шведский стартап I-tech. Вещество медетомидин, обычно применяемое как седативное средство, оказалось эффективным для защиты днищ кораблей: оно активизирует ракообразных, не давая им крепиться к корпусу судна, что предотвращает обрастание ракушками и снижает сопротивление. Специалисты объяснили, что если 10% корпуса покрыто ракушками, топливные затраты могут вырасти на 40% при сохранении скорости.

    I-tech подала заявку на одобрение своей технологии в Евросоюзе еще в 2009 году, но из-за бюрократических сложностей разрешения так и не получила. Более 90% продаж компании приходится на рынки Китая, Южной Кореи и Японии, где инновационную краску уже активно используют.

    Напомним, в сентябре в Японии прошло успешное испытание рельсовой пушки на экспериментальном военном судне.

    В июле Тайвань спустил на воду новый корвет-невидимку собственного производства.

    12 октября 2025, 04:40
    Военный эксперт рассказал о боях в Константиновке ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие ведут бои на востоке Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «По последним данным, которые поступали, сейчас идут серьезные боестолкновения на восточных окраинах Константиновки. Но здесь, в основном, ведутся маневренные действия со стороны наших войск. Естественно, мы пока еще полноценно не закрепились в данном населенном пункте, но работаем как раз над этим очень плотно», – сказал он ТАСС.

    Как рассказывал днем ранее Марочко, ВС России вошли в населенный пункт, совершив рывок со стороны Предтечина.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении. Подразделения ВСУ, оказавшиеся у Клебан-Быкского водохранилища под Константиновкой в ДНР, были уничтожены российскими военными, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    11 октября 2025, 23:40
    Депутат Чепа развеял опасения последствий за удары по британским офицерам в Чугуеве

    Депутат Чепа развеял опасения последствий за удары по британским офицерам

    Tекст: Ирма Каплан

    Удары ВС России по заводу в Чугуеве под Харьковом, где находились десятки иностранных офицеров, не смогут вызвать сколь-нибудь действенные санкции или действия противной стороны, которые повлияют на ход сражений, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    «Нет, для России со стороны Запада за этим ничего не последует, никаких санкций. Пусть следуют одни за одними новые санкции, это ни на что не влияет. На переговорный процесс это тоже влиять не будет, поскольку все идет своим чередом к победе», – сказал Чепа в беседе с «Лентой.ру».

    По его мнению, чем больше российские военные будут уничтожать подобных командных пунктов, тем быстрее закончится конфликт на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об ударе по танковому полигону ВСУ под Черниговом. В тот же день оно заявило о разрушении завода по сборке БПЛА в Полтаве. При этом 11 октября стало известно о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом.

    11 октября 2025, 22:33
    Депутат Колесник предположил, каким может быть анонсированное Путиным оружие

    Tекст: Ирма Каплан

    Анонсированное президентом России Владимиром Путиным новейшее оружие может превзойти по мощности ракету «Орешник», считает депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Если Путин заявил о новом оружии, значит это оружие будет стратегического назначения, но, вероятно, более избирательное и более разрушительное. Думаю, что командным пунктам НАТО, где бы они ни были, особенно в Финляндии, в 300 км от границы с Россией, в любой точки мира, не спрятаться», – заявил депутат в беседе с NEWS.ru.

    Колесник уточнил, что место расположения оружия, никто не знает.

    «Думаю, оно будет мощнее «Орешника». Если Путин говорит, значит оно уже есть», – добавил он.

    Напомним, 10 октября президент России Владимир Путин анонсировал появление у России нового оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает совершенствовать свой арсенал новейшими видами вооружений, помимо уже известного ракетного комплекса «Орешник». Страна также располагает современными высокотехнологичными вооружениями, включая новый комплекс «Орешник».

    12 октября 2025, 07:23
    Над тремя регионами России сбито более 30 дронов ВСУ
    Над тремя регионами России сбито более 30 дронов ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Средства ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями трех областей, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

    Оборонное ведомство уточнило, что по 15 дронов были сбиты над Белгородской и Брянской областями и еще два дрона нейтрализованы над территорией Смоленской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы Минобороны доложило, что силы ПВО за шесть часов уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями.

    12 октября 2025, 06:55
    Бойцы «Севера» рассказали об офицерских «штрафротах» ВСУ на Сумском направлении

    Tекст: Ирма Каплан

    На Сумском направлении на правом фланге штурмовые подразделения ВДВ и морской пехоты группировки войск «Север» продвинулись в лесополосах на 250 м и закрепились, две контратаки ВСУ в районе Константиновки успеха не имели.

    «Для доукомплектования штурмовых групп командование ВСУ в Сумской области начало формирование офицерских «штрафных рот». Туда будут направляться нарушители воинской дисциплины, дезертиры и просто неугодные офицеры подразделений, действующих на Сумском направлении», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».

    На Харьковском направлении в районе Синельниковского леса российские военнослужащие заняли один опорпункт ВСУ и продвинулись на 400 м. В Волчанске на левом берегу реки Волчья штурмовики продвинулись на 300 м, а на участке фронта Меловое-Хатнее в лесных массивах бойцы преодолели 1000 м.

    «Ударами БПЛА «Герань-2» и ТОС-1А поражены позиции противника в районе Бологовки и Великого Бурлука. В районе Великого Бурлука ударом «Герани» уничтожено расположение резервной роты 3 отмбр ВСУ, которая должна была выдвинуться на усиление в район Бологовки», – уточнили «Северяне».

    За прошедшие сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской), сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» заняла  несколько лесных массивов на участке фронта Меловое – Хатнее на Харьковском направлении. Кроме того, «Северяне» узнали о вранье командиров ВСУ штурмовикам, чтобы те не сбежали.

    10 октября 2025, 23:55
    Марочко сообщил о рывке ВС России и заходе в Константиновку ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская армия, совершив рывок, вошла в Константиновку Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши военнослужащие совершили рывок с направления населенного пункта Предтечино по направлению населенного пункта Константиновка и вошли на окраины данного населенного пункта», – рассказал он РИА «Новости» сославшись на свои источники.

    По словам Марочко, ожесточенные бои идут на восточных окраинах Константиновки, поэтому говорить о закреплении российских бойцов пока рано.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли Часов Яр и за счет этого существенно продвинулись в сторону Константиновки. Российские военные уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении.

    Подразделения ВСУ, оказавшиеся у Клебан-Быкского водохранилища под Константиновкой в ДНР, были уничтожены российскими военными, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    11 октября 2025, 15:33
    Эффективность ЗРК Patriot на Украине снизилась до 6%

    Экс-замглавы Генштаба ВСУ Романенко? Эффективность ЗРК Patriot снизилась до 6%

    Эффективность ЗРК Patriot на Украине снизилась до 6%
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские комплексы Patriot на Украине теперь перехватывают только 6% российских ракет из-за усовершенствованных маневрирующих боеприпасов, по сравнению с прежними 42%, заявил экс-заместитель главы Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

    По его словам, эффективность американских зенитных ракетных комплексов Patriot на Украине значительно снизилась, сообщает ТАСС. заявил в эфире телеканала «Эспрессо»: «Эффективность систем ПВО Patriot на Украине упала с 42% до 6%».

    Генерал объяснил такое падение модификациями российских ракет. Они теперь активнее маневрируют и успешно уклоняются от систем противовоздушной обороны. Романенко также отметил, что батарей Patriot на Украине немного, а новые российские ракеты стали более эффективными после доработок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские ЗРК Patriot не смогли перехватить ряд российских ракет во время последних атак на Украине. Украинскую ПВО побеждают российские военные программисты, создающие новые средства борьбы с западными системами. Киев признал беспомощность перед современными ракетами России.

    10 октября 2025, 06:57
    Минобороны раскрыло тайну названия первой «звериной» подлодки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    История появления названия атомной подлодки «Пантера» связана с инициативой экипажа и заводских художников, украсивших корабль черным силуэтом пантеры, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в военном ведомстве, атомная подводная лодка «Пантера» получила свое название благодаря инициативе заводских художников, которые 35 лет назад нанесли черный силуэт пантеры и соответствующую надпись на носовую часть корабля перед выводом из эллинга, сообщает ТАСС. Официального согласования с Военно-морским флотом тогда не было, однако позже имя было утверждено приказом Главнокомандующего ВМФ Владимира Чернавина.

    В Министерстве обороны рассказали, что решение о названии возникло среди самого экипажа в начале 1990 года. Командир АПЛ Василий Михальчук вместе с офицерами предложили назвать лодку «Пантера» в честь подлодки, потопившей британский эсминец «Виттория» в 1919 году, и тем самым открывшей боевой счет советских подводников.

    Нанесение изображения и надписи вызвало дополнительное рассмотрение: на имя командующего Северным флотом было направлено обращение о присвоении кораблю имени «Пантера», а начальнику политуправления ВМФ направили фотографию с рисунком и просьбу экипажа. Инициатива нашла одобрение, и правительственной телеграммой имя было закреплено за лодкой.

    Именно с «Пантеры» началась традиция присвоения «звериных» имен другим подлодкам проекта 971: после нее появились «Волк», «Леопард», «Тигр», «Вепрь» и «Гепард». Позже кораблям третьего и четвертого поколений стали присваивать имена городов, князей и выдающихся личностей. Сейчас присвоение имен собственных атомным подводным лодкам находится в ведении Минобороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сроки возвращения в строй атомной подводной лодки «Тигр» назвали. АПЛ «Леопард» вывели из эллинга Центра судоремонта «Звездочка». Подлодка «Пантера» вышла в море на ходовые испытания.

    10 октября 2025, 08:47
    Балтийский флот провел учения с пусками ракет «Оникс»
    Балтийский флот провел учения с пусками ракет «Оникс»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Балтийский флот провел масштабное учение на побережье Финского залива с электронными пусками ракет «Оникс» по морским и наземным целям условного противника, сообщила пресс-служба флота.

    Учение по развертыванию комплексов «Бастион» и нанесению ударов по кораблям и объектам условного противника прошло на побережье Финского залива, передает «Интерфакс».

    В тренировке участвовали береговые комплексы Ленинградской военно-морской базы. По данным пресс-службы флота, радиотехнические средства позволили обнаружить цели в море и выполнить электронные пуски противокорабельных ракет «Оникс» по имитируемой группировке кораблей противника.

    Военнослужащие берегового ракетного подразделения также осуществили одиночные и групповые электронные пуски по командным пунктам и аэродромам условного противника на значительном удалении.

    В ходе учения экипажи сдавали нормативы по маршу в позиционный район, приведению комплексов к бою, подготовке к стрельбе и смене огневых позиций. Дополнительно была отработана тактика применения оружия в условиях авиаударов и использования условным противником диверсионно-разведывательных групп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корабли Балтийского флота поразили учебные цели в Балтийском море во время учений. Военные моряки использовали практическую торпеду по условной подводной цели у побережья Калининградской области. Военно-морской флот России провел учения по защите судоходства в акватории Балтийского моря.

    10 октября 2025, 19:28
    Сальдо сообщил о бегстве киевской «власти» с Херсонщины

    Сальдо заявил о переезде киевской администрации с Херсонщины в Николаев

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Владимир Сальдо отметил, что эвакуация граждан с правобережья Херсонской области не проводится, несмотря на уход администрации.

    О бегстве киевской администрации с правобережья Херсонской области в Николаев сообщил губернатор Владимир Сальдо, передает ТАСС. По его словам, они фактически покинули регион и скрываются теперь в Николаеве. По его словам, украинские чиновники не занимаются эвакуацией мирных жителей с подконтрольной им территории.

    «Киевская «власть» фактически покинула регион, скрываясь в Николаеве, и эвакуацией жителей не занимается», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удар ракетным комплексом «Искандер» по цеху производства беспилотников ВСУ в районе Херсона. Местные жители в Херсоне и Запорожье сообщают российским военным адреса домов, где прячутся подразделения ВСУ.

    В третью годовщину референдума о присоединении к России глава Херсонской области Владимир Сальдо отметил уверенность жителей в правильности решения о присоединении к России.

    12 октября 2025, 01:54
    ВСУ спешно направили подкрепление к Звановке в ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Командование ВСУ спешно шлет дополнительные силы и средства к Звановке Донецкой Народной Республики (ДНР) в район соседнего Свято-Покровского, так как контроль над Звановкой позволит российским войскам охватить соседний Северск, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «В районе населенного пункта Звановка противник оказывает ожесточенное сопротивление. В Свято-Покровское прибыли дополнительные силы и средства украинских боевиков. Сейчас идет переброска их в данный населенный пункт», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что украинское командование выделяет отдельную роль Звановке, так как через нее откроется путь на Северск, который представляет для украинских боевиков стратегическое значение.

    Северск защищает важный путь на Красный Лиман и Славянск в ДНР, которые  контролируются Киевом, уточнил эксперт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Марочко рассказал, что командиры ВСУ покинули Северск, а на позициях остались только простые солдаты для удержания обороны.

    ВС России за неделю продвинулись на севере, юге и востоке Северска ДНР, в городе начались бои.

    10 октября 2025, 18:28
    В Узбекистане осудили мужчину за участие в спецоперации на стороне России

    Жителя Узбекистана, участвовавшего в СВО, приговорили к трем годам за наемничество

    Tекст: Денис Тельманов

    Пахтачийский районный суд Самаркандской области вынес приговор местному жителю, участвовавшему в боевых действиях на стороне России против Украины, приговорив его к лишению свободы.

    Как сообщает ТАСС, 27-летний мужчина из Узбекистана был признан виновным по статье о наемничестве за участие в боевых действиях на стороне России против Украины.

    Согласно материалам суда, в 2019 году он приехал в Россию на заработки, а в 2021 году был осужден в Челябинской области за незаконный оборот наркотиков и отбывал срок в колонии строгого режима.

    В 2024 году, по его словам, он согласился участвовать в военных действиях против Украины по предложению правоохранительных органов, рассчитывая на освобождение, получение российского гражданства и денежное вознаграждение.

    После освобождения мужчина прошел военную подготовку в Луганске и воевал в составе российских войск в Луганской, Запорожской, Херсонской и Курской областях, где получил ранение и был госпитализирован.

    Вернувшись в марте 2025 года в Узбекистан, он добровольно явился в отдел внутренних дел. Суд приговорил его к трем годам заключения по статье о наемничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канадец Дилан Мордант получил четырнадцать лет лишения свободы в колонии строгого режима в России за участие в боях на стороне ВСУ.

    Грузинский наемник Михаил Поладашвили признан виновным в наемничестве и приговорен к 14 годам строгого режима. Срок ареста британского наемника Хейдена Уильяма Дэвиса, взятого в плен в Донбассе, продлен по решению суда в Москве.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации