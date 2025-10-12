Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.15 комментариев
Анонсирован визит Пашиняна в Египет на саммит мира по Газе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в саммите, который состоится в египетском городе Шарм-эш-Шейх и будет посвящен ситуации в секторе Газа.
Пашинян совершит рабочий визит в Египет, чтобы принять участие в ближневосточном «саммите мира» по ситуации в секторе Газа, передает РИА «Новости». По словам пресс-секретаря Пашиняна Назели Багдасарян, поездка запланирована на 13 октября.
В пресс-службе уточнили: «Пашинян 13 октября отправится с рабочим визитом в Египет. По приглашению президента США Дональда Трампа и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси премьер-министр Армении примет участие в Саммите мира на Ближнем Востоке в городе Шарм-эш-Шейх». Ожидается, что основной темой станет обсуждение путей прекращения боевых действий в Газе.
Между тем телеканал Al-Araby Al-Jadeed, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что руководство Палестинской национальной администрации приглашение на саммит не получило. Это обстоятельство может повлиять на перспективы переговоров и эффективность принимаемых решений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон примут участие в церемонии подписания мирного плана для Газы. Председатель Европейского совета Антониу Кошта планирует принять участие в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе 13 октября по приглашению лидеров Египта и США.