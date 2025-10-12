  • Новость часаСредства ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» и девять снарядов РСЗО HIMARS
    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой
    FT: США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь России
    Американист: Угрозы Трампа Китаю стопроцентными пошлинами могут оказаться пшиком
    Столтенберг раскрыл, как Байден обзывал Зеленского
    Стало известно о боях на востоке Константиновки в ДНР
    Пакистанские войска захватили 19 афганских погранпостов
    Власти Китая заявили о серьезном ущербе от действий США
    Военные Мадагаскара заявили о захвате власти
    Более ста граждан ЕС и США попросили убежище в России в 2025 году
    Мнения
    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    0 комментариев
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантированно опустеет, – так думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    11 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    60 комментариев
    12 октября 2025, 12:28 • Новости дня

    Bloomberg: Стармер, Макрон примут участие в подписании мирного плана по Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон примут участие в церемонии подписания мирного плана для Газы, пишет Bloomberg.

    Британский премьер-министр Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон отправятся в Египет для участия в церемонии подписания мирного плана по Газе в понедельник, передает Bloomberg.

    Заявление Даунинг-стрит подтвердило, что Стармер планирует посетить прибрежный город Шарм-эш-Шейх, где состоится мирный саммит. Планы Макрона были подтверждены представителем Елисейского дворца.

    Египет ранее объявил, что его президент Абдель-Фаттах ас-Сиси совместно с президентом США Дональдом Трампом проведет мирный саммит в понедельник днем. Целью встречи является прекращение двухлетней войны в Газе, которая привела к гибели десятков тысяч людей и дестабилизировала Ближний Восток. Ожидается присутствие других лидеров из Европы и Ближнего Востока.

    Трамп в пятницу сообщил о встрече со «множеством лидеров со всего мира», приглашенных в Египет на церемонию празднования сделки между Израилем и ХАМАС. Соглашение предусматривает перемирие и освобождение заложников, достигнутое после переговоров при посредничестве США, Египта, Катара и Турции, чтобы выработать условия мирного плана из 20 пунктов, представленного Трампом на прошлой неделе.

    Правительство Стармера в прошлом месяце официально признало Палестину, стремясь сохранить возможность решения на основе двух государств. Премьер-министр Британии будет призывать к продолжению международного сотрудничества для обеспечения следующей фазы мирного плана, включающей роспуск ХАМАС, развертывание миссии по наблюдению за прекращением огня и временные механизмы управления в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, было достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе. Стармер поддержал реализацию соглашения Израиля и ХАМАС по Газе. Уиткофф и Кушнер останутся в Израиле для гарантий перемирия в Газе.

    12 октября 2025, 01:10 • Новости дня
    Участники саммита мира по Газе из Катара погибли в ДТП в Египте

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером в Шарм-эль-Шейхе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три члена делегации Катара, которые должны были участвовать в Саммите мира по сектору Газа, еще двое получили ранения.

    Источники AlArabiya в египетских службах безопасности сообщили, что авария произошла, когда члены катарской делегации направлялись из своей резиденции к месту проведения официальной встречи.

    По данным местных СМИ, автомобиль, в котором они ехали, столкнулся с другим на одной из центральных дорог, ведущих к Международному конференц-центру Шарм-эль-Шейха.

    Пострадавшие были немедленно доставлены в Международную больницу города, в то время как египетские власти начали расследование для выяснения обстоятельств и причин аварии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в египетском Шарм-эш-Шейхе 13 октября состоится Саммит мира по урегулированию ситуации в секторе Газа с участием лидеров более 20 стран, сообщила канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 02:25 • Новости дня
    Глава МИД Ирана сообщил об итогах переговоров Путина и Нетаньяху для страны

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи рассказал, чем обернулся для республики телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по ситуации в секторе Газа.

    «Три-четыре дня назад состоялся телефонный разговор между Путиным и Нетаньяху. На следующий день нашему послу в Москве из администрации президента передали послание Нетаньяху о том, что тот не хочет новой войны с нашей страной», – приводит ТАСС его слова в эфире государственного ТВ.

    Переговоры Путина и Нетаньяху состоялись 6 октября и стороны уделили внимание вопросу об иранской ядерной программе. На саммите Центральная Азия – Россия 9 октября Путин заявил о сигналах от израильского руководства о заинтересованности в урегулировании конфликта с Ираном.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил о том, что иранская разведка получила обширный массив данных о ядерных и военных объектах Израиля, а также информацию о причастных к этим проектам ученых и военных.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал уничтожить все запасы обогащенного урана, находящиеся у Ирана.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 13:44 • Видео
    Таинственные войны, которые остановил Трамп

    Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 05:55 • Новости дня
    Погибшие в ДТП дипломаты из Катара входили в протокольную группу

    Tекст: Ирма Каплан

    Трое катарских дипломатов погибли в субботу в автокатастрофе по пути на египетский курорт Шарм-эль-Шейх на Красном море, сообщили представители министерства здравоохранения.

    Еще двое дипломатов получили ранения, когда автомобиль перевернулся примерно в 50 км от Шарм-эль-Шейха, передает Associated Press (AP).

    «Дипломаты, входившие в состав катарской протокольной группы, направлялись в город в преддверии саммита высокого уровня, посвященного прекращению огня в войне между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, сообщили официальные лица», – сказано в сообщении.

    Катар выступил посредником в достижении соглашения о прекращении огня вместе с Египтом и США. Турция присоединилась к переговорам в начале этого месяца в Шарм-эль-Шейхе, которые завершились прекращением огня и освобождением заложников и сотен палестинских заключенных.

    Шарм-эль-Шейх примет Саммит мира под совместным председательством президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси и президента США Дональда Трампа, говорится в заявлении президента Египта.

    В документе указано, что в саммите примут участие более двух десятков мировых лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Испании Педро Санчеса и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

    Напомним, в субботу стало известно, что три члена делегации Саммита мира из Катара погибли в ДТП близ Шарм-эль-Шейха.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Армия Израиля приступила к отведению армии из сектора Газа к утвержденным позициям, создав буферную зону и сохранив контроль над частью территории.

    При этом палестинские группы во главе с ХАМАС высказались против «иностранной опеки», также в движении отказались участвовать в церемонии подписания соглашения о мире в Газе.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 05:40 • Новости дня
    В ХАМАС отказались участвовать в церемонии подписания соглашения о мире в Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный член политического бюро ХАМАС Хоссам Бадран заявил AFPTV в Дохе, что представителей движения на церемонии подписания мирного соглашения по Газе не будет.

    «ХАМАС не будет участвовать в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в Газе, полагаясь вместо этого на катарских, египетских, а теперь и турецких посредников для ведения переговоров», – приводит слова Бадрана Figaro.

    Напомним, президент Египта анонсировал Саммит мира по Газе в Шарм-эш-Шейх 13 октября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Армия Израиля приступила к отведению армии из сектора Газа к утвержденным позициям, создав буферную зону и сохранив контроль над частью территории. При этом палестинские группы во главе с ХАМАС высказались против «иностранной опеки».

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 23:07 • Новости дня
    Армия Израиля нанесла удар по радикалам на севере Газы

    Армия Израиля нанесла удар по радикалам ХАМАС, угрожавшим военным на севере Газы

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные сообщили о ликвидации палестинских радикалов в секторе Газа, которые находились рядом с израильскими войсками и представляли прямую угрозу.

    Армия обороны Израиля нанесла удар по террористической ячейке ХАМАС на севере сектора Газа, передает РИА «Новости».

    По данным израильских военных, группа радикалов действовала в непосредственной близости от позиций армии и угрожала израильским силам в этом районе.

    Посредники в лице Египта, Катара и Турции, а также администрация США предоставили палестинскому движению ХАМАС гарантии о том, что боевые действия в секторе Газа не возобновятся.

    Напомним, 9 октября в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

    Израиль и ХАМАС подписали договоренности. При этом в северных районах города Газа продолжились авиаудары.

    Комментарии (0)
    10 октября 2025, 23:43 • Новости дня
    Палестинские группы во главе с ХАМАС высказались против «иностранной опеки»

    Tекст: Ирма Каплан

    Палестинские группы во главе с ХАМАС выразили признательность посредникам и международному сообществу за обеспечение соблюдения Тель-Авивом соглашения о прекращении огня, но отвергли иностранное вмешательство в управление анклавом.

    Палестинские группы выразили признательность и отметили «усилия Египта, Катара и Турции», призвав «эти страны, а также Вашингтон обеспечить соблюдение оккупантами соглашений», передает агентство IRNA.

    Движения ХАМАС, «Исламский джихад» (признано в России террористическим и запрещено) и «Народный фронт освобождения Палестины» также отвергли идею контроля над сектором Газа иностранным представителем.

    «Мы подчеркиваем решительное неприятие любой иностранной опеки и подтверждаем, что определение формы управления сектором Газа и основ деятельности его институтов является внутренним палестинским делом, которое должно определяться национальными силами нашего народа совместно», – приводит ТАСС выдержку из совместного заявления трех палестинских движений.

    При этом представитель ХАМАС Хазем Касем подчеркнул в интервью телеканалу Al Hadath в пятницу, что в плане США есть этапы, требующие дальнейшего обсуждения, подтвердив полную приверженность движения реализации первого этапа.

    Он пояснил, что по оставшимся вопросам ведется диалог с посредниками, и  подчеркнул важность сотрудничества со всеми сторонами для обеспечения продолжения действия соглашения о прекращении огня.

    Касем заявил, что движение готово отказаться от контроля над Газой на следующий день после войны и не желает участвовать ни в каких административных процессах в секторе. Он подчеркнул, что ХАМАС не даст Израилю никаких поводов для возобновления войны, отметив, что движение получило от посредников заверения в отношении плана американского президента Дональда Трампа и не вернется к войне.

    Однако, международные силы, в составе которых будут американские военные, будут развернуты в секторе Газа для контроля над режимом прекращения огня 12 октября, рассказал Al Hadath американский чиновник.

    По его словам, «американские войска прибудут в Газу в воскресенье утром».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Армия Израиля приступила к отведению армии из сектора Газа к утвержденным позициям, создав буферную зону и сохранив контроль над частью территории.

    Власти сектора Газа планируют обеспечить порядок в регионе, разместив подразделения МВД и национальной безопасности на освобождающихся от израильских войск территории.

    Комментарии (0)
    10 октября 2025, 03:25 • Новости дня
    США объяснили условия участия своих военных в контроле за ситуацией в Газе

    Ливитт: Размещенные в регионе войска США будут следить за ситуацией в Газе

    Tекст: Антон Антонов

    Следить за соблюдением договоренностей о прекращении огня в секторе Газа будут силы США, уже размещенные на Ближнем Востоке, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя сообщения СМИ о том, что Вашингтон якобы намерен направить военных в регион.

    Как заявило Agence France-Presse, группа из 200 американских военных будет развернута на Ближнем Востоке для контроля за выполнением соглашений о прекращении огня в секторе Газа. Американский адмирал Брэд Купер заявил, что их задача – наблюдение, контроль и «обеспечение отсутствия нарушений» режима прекращения огня. В миссии также примут участие военные Египта, Катара, Турции и, возможно, ОАЭ, передает РИА «Новости».

    По данным Associated Press, американские военнослужащие разместятся на территории Израиля. Центральное командование США создаст на территории Израиля военно-гражданский координационный центр, где американские специалисты займутся вопросами транспорта, логистики, инженерии и безопасности.

    В связи с появившимися публикациями Ливитт выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что речь идет не о переброске новых сил, а о задействовании до 200 американских военнослужащих, уже находящихся в зоне ответственности Центрального командования, передает ТАСС.

    «Вношу ясность: до 200 американских военнослужащих, уже размещенных в СЕНТКОМ, получат указание следить за соблюдением мирных договоренностей в Израиле, они будут сотрудничать с другими размещенными там международными силами», – заявила Ливитт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу в секторе Газа. Позднее израильские военные сообщили о ликвидации палестинских радикалов в секторе Газа, находившихся рядом с войсками и представлявших угрозу.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 20:19 • Новости дня
    WP: Арабские страны тайно расширяли сотрудничество по безопасности с Израилем

    Tекст: Вера Басилая

    Арабские страны три года тайно расширяли сотрудничество с Израилем в сфере безопасности, сообщает The Washington Post.

    Арабские государства в течение трех лет тайно расширяли сотрудничество с Израилем в сфере безопасности, несмотря на то, что осуждали войну в секторе Газа, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы американских вооруженных сил.

    Согласно документам, высокопоставленные военные Израиля и шести арабских государств провели ряд встреч, организованных Центральным командованием ВС США (CENTCOM). Эти переговоры прошли в Бахрейне, Египте, Иордании и Катаре. США рассматривают создание региональной модели безопасности, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, на фоне угрозы со стороны Ирана, пишет издание.

    Военные связи оказались в кризисной ситуации после израильской воздушной атаки по Катару в сентябре, но могут помочь в контроле за прекращением огня в Газе. Офис Биньямина Нетаньяху заявил об ответственности Израиля за операцию по устранению лидеров ХАМАС. Президент США Дональд Трамп назвал удары по Катару «несчастным случаем» после разговора с премьером.

    Ранее палестинские группы во главе с ХАМАС выступили против иностранной опеки в Газе

    Израильские военные провели первый этап передислокации в Газе в рамках соглашения о перемирии и освобождении заложников.

    Власти сектора Газа решили разместить подразделения МВД и национальной безопасности на освобождающихся от израильских войск территориях для поддержания порядка.

    Посредники из Египта, Катара, Турции и администрация США дали ХАМАС гарантии невозобновления боевых действий.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 13:34 • Новости дня
    Турция задумалась над отправкой военных в Газу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Анкара начала обсуждение возможной отправки военных в Газу, однако вопрос пока находится на стадии согласования между ведомствами и не вынесен в парламент, сообщил глава парламентской группы турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Абдулла Гюлер.

    По его словам, власти Турции обсуждают детали возможной отправки своих военных в сектор Газа, передает РИА «Новости». Гюлер заявил: «Детали прорабатываются нашим министерством иностранных дел, министерством национальной обороны и Национальной разведывательной организацией. Вопросы, касающиеся как взаимного прекращения огня, так и последующих мер, которые будут приняты в Газе и регионе, пока не доведены до нашего сведения».

    Он пояснил, что после завершения внутренней работы решение об отправке военных может быть внесено на рассмотрение парламента в форме предложения президента Эрдогана. Гюлер подчеркнул, что рамки соглашения определят профильные министерства с учетом ситуации и сроков, после чего инициатива будет направлена в аппарат председателя парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и палестинские группировки достигли соглашения о прекращении огня в Газе. Американские представители Уиткофф и Кушнер остались в Израиле для гарантий перемирия. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 08:12 • Новости дня
    ХАМАС восстановил контроль над Газой после прекращения огня

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинское движение ХАМАС начало восстанавливать контроль над сектором Газа, устанавливая контрольно-пропускные пункты сразу после перемирия, пишет газета Financial Times со ссылкой на местных жителей.

    Восстановление контроля над сектором Газа началось спустя несколько часов после достижения соглашения о прекращении огня с Израилем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Жители Газы, опрошенные британской газетой, рассказали, что группировка боевиков быстро продвигается по территории, чтобы восстановить свой контроль и свести счеты.

    По данным Financial Times, ХАМАС уже установил контрольно-пропускные пункты и активно разыскивает людей, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, было достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе. Уиткофф и Кушнер останутся в Израиле для гарантий перемирия в Газе. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.


    Комментарии (2)
    11 октября 2025, 22:59 • Новости дня
    Глава МИД Ирана назвал Соглашения Авраама противоречащими идеалам страны

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал Соглашения Авраама (договоры о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами, которые были подписаны в 2020–2021 годах), противоречащими идеалам страны, из-за чего исламская республика к ним никогда не присоединится.

    «Президент США Дональд Трамп обычно выражает интересующие его вопросы в разных форматах. Хотя Соглашения Авраама и связаны неразрывно со святым именем, их основа коварна: это план лишить палестинский народ его законных прав, признать фальшивый оккупационный режим и нормализовать отношения с оккупационным, преступным, геноцидным и детоубийственным режимом», – приводит слова Арагчи агентство IRNA.

    По его словам, позиция Исламской Республики Иран была совершенно ясна с самого начала и остается такой: этот план не соответствует идеалам страны, и так останется навсегда.

    Глава МИД Ирана поделился сомнениями и в отношении обещаний США по восстановлению Газы и нормализации жизни в анклаве.

    «Сомнения есть не только у нас, практически все иностранные официальные лица, с которыми я разговариваю, включая многих министров иностранных дел стран региона, все выражают сомнения относительно следующих этапов этого соглашения. Именно поэтому, если вы обратите внимание, все региональные официальные лица, те, кто участвовал в переговорах о прекращении огня, и даже силы сопротивления, сейчас говорят только о первой фазе», – сказал он.

    Совершенно очевидно, подчеркнул министр, что после завершения первой фазы начнутся более сложные этапы, и тогда станет ясно, в какой степени американские официальные лица и другие стороны будут придерживаться данных ими заявлений и обещаний.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Армия Израиля приступила к отведению армии из сектора Газа к утвержденным позициям, создав буферную зону и сохранив контроль над частью территории.

    Власти сектора Газа планируют обеспечить порядок в регионе, разместив подразделения МВД и национальной безопасности на освобождающихся от израильских войск территории. Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем сомнителен новый план примирения Израиля и ХАМАС.

    Комментарии (0)
    10 октября 2025, 01:34 • Новости дня
    Кабмин Израиля одобрил план освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников

    Tекст: Антон Антонов

    Кабинет министров Израиля согласовал сделку, предусматривающую освобождение всех заложников, удерживаемых в секторе Газа, сообщила канцелярия израильского премьера.

    «Правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников – и живых, и погибших», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Данное решение должно стать первым этапом мирного урегулирования конфликта в секторе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу в секторе Газа. Посредники в лице Египта, Катара и Турции, а также администрация США предоставили палестинскому движению ХАМАС гарантии, что боевые действия не возобновятся. Позднее израильские военные сообщили о ликвидации палестинских радикалов в секторе Газа, находившихся рядом с войсками и представлявших угрозу.

    Комментарии (0)
    10 октября 2025, 03:55 • Новости дня
    Израиль прекратил авиаудары по сектору Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Войска Израиля остановили проведение атак с воздуха по сектору Газа, сообщает Al Jazeera.

    По информации Al Jazeera, завершение атак зафиксировано после решения правительства Израиля одобрить соглашение о прекращении огня, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабинет министров Израиля согласовал сделку по освобождению всех заложников, удерживаемых в секторе Газа. До этого израильские военные заявили, что ликвидировали палестинских радикалов в секторе Газа.

    Комментарии (0)
    10 октября 2025, 14:57 • Новости дня
    Израиль завершил первый этап передислокации войск в Газе

    Израильская армия завершила передислокацию войск в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Израиля осуществили первый этап передислокации в Газе, что связано с соглашением о прекращении огня и освобождении заложников.

    Армия Израиля завершила первый этап передислокации войск в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на заявление спецпосланника президента США по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа.

    По словам Уиткоффа, после завершения этого этапа был запущен 72-часовой срок, в течение которого ХАМАС должен освободить удерживаемых израильских заложников. Он уточнил, что реализация договоренностей о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами происходит в соответствии с утвержденным графиком.

    Ранее о прекращении огня в Газе договорились при посредничестве международных партнеров, что позволило начать поэтапную передислокацию израильских войск и подготовку к обмену заложниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении добиться разоружения ХАМАС и демилитаризации Газы в рамках поддержанного США плана, даже силовым путем.

    Власти сектора Газа планируют обеспечить порядок в регионе, разместив подразделения МВД и национальной безопасности на освобождающихся от израильских войск территориях.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрешила жителям сектора Газа возвращаться в северные районы анклава после начала режима прекращения огня.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 11:17 • Новости дня
    Хуситы прекратили атаки на Израиль и суда в Красном море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидер движения «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси приказал приостановить атаки на израильские объекты и торговые суда в Красном Море при условии соблюдения перемирия в Газе, сообщил источник в движении.

    Лидер йеменского движения «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси приказал прекратить удары по территории Израиля и атаки на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе, сообщает ТАСС. Решение вступает в силу на период, пока Израиль придерживается соглашения о перемирии в секторе Газа.

    Источник в движении рассказал: «Все операции против израильского противника и связанных с ним торговых судов прекращаются, поскольку активная фаза войны в Газе завершилась. Лидер [хуситов] распорядился наблюдать за тем, как Израиль соблюдает условия соглашения. От этого будут зависеть дальнейшие действия Йемена в вопросе поддержки палестинцев».

    Он отметил, что хуситы сохраняют возможность возобновления атак, если Израиль нарушит условия прекращения огня. Особое внимание будет уделяться вопросам освобождения палестинских заключенных и доступа гуманитарной помощи в сектор Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы заявили о ракетном ударе по сухогрузу Minervagracht в Аденском заливе. В результате атаки нидерландского судна у берегов Йемена один моряк погиб. Хуситы также заявили, что нанесли ракетный удар по целям в Иерусалиме.

    Комментарии (0)
    Военкор сообщил о «мощнейшем ракетном налете» на Белгород
    Министр Чечни упрекнул ЦБ в связи с голосованием по 500-рублевой купюре
    Участники саммита мира по Газе из Катара погибли в ДТП в Египте
    Корабль береговой охраны Китая протаранил филиппинское судно
    Британский психолог: Счастливые люди не стремятся стать богатыми
    Консул рассказал, как россиян в Таиланде заманивают в рабство
    В Госдуме предложили сделать медиацию обязательной при разводе

    США признали отставание от России в стратегической сфере

    Президент США Дональд Трамп заключил крупную сделку с Финляндией на строительство сразу 11 ледоколов. Многие десятилетия Штаты обходились одним-двумя ледоколами, эта сфера их не интересовала и не беспокоила. Однако теперь стратегия кардинально изменилась. Что же заставило Вашингтон нарастить ледокольный флот и попытаться догнать Россию? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Разрыв с Россией лишает Финляндию ресторанов

    Самые трудные за всю историю времена переживает сегодня ресторанная отрасль Финляндии – по крайней мере, так утверждают сами представители финского общепита. Почему финны все меньше ходят в кафе и рестораны, какие еще сопутствующие признаки свидетельствуют о серьезном потребительском кризисе – и при чем здесь отношения финских властей с Россией? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Таинственные войны, которые остановил Трамп

      Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    • Зачем Зеленскому «Томагавки»

      Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    • «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

      Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

