В КНР пошлины Трампа назвали «хрестоматийными двойными стандартами»

Tекст: Ирма Каплан

«Замечания США отражают хрестоматийные «двойные стандарты», – ответили в Министерстве коммерции и торговли КНР на угрозы Вашингтона о стопроцентных пошлинах на товары из Китая.

Там пояснили, что в течение длительного времени США расширяет концепцию национальной безопасности, злоупотребляет экспортным контролем, предпринимает дискриминационные действия против Китая и вводит односторонние юрисдикционные меры в отношении различных продуктов, включая полупроводниковое оборудование и чипы.

Контрольный список товаров для торговли США (CCL) охватывает более трех тысяч наименований, в то время как список товаров двойного назначения для экспортного контроля Китая – около 900 наименований.

«США давно ввели правило «минимального» экспортного контроля с минимальным порогом в 0%. Эти меры США стороны нанесли серьезный ущерб законным правам и интересам компаний, серьезно нарушили международный экономический и торговый порядок и серьезно подорвали безопасность и стабильность глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок», – напомнили в Пекине.

Китайское ведомство указало на произвольный характер расширения санкций со стороны США с помощью правила аффилированных лиц против морской, логистической и судостроительной отраслей Китая, игнорируя обеспокоенность Пекина и доброжелательность к Вашингтону.

Действия США нанесли серьезный ущерб интересам Китая и подорвали атмосферу двусторонних экономических и торговых переговоров, после чего Пекин решительно выступает против них.

«Преднамеренные угрозы введения высоких тарифов не лучший способ поладить с Китаем. Позиция Китая в отношении торговой войны последовательна: мы этого не хотим, но и не боимся. Китай призывает США незамедлительно исправить свою неправильную практику, придерживаться важных договоренностей, достигнутых в ходе телефонных переговоров лидеров стран», – сказано в заявлении Минкоммерции Китая.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США с ноября введут дополнительные 100-процентные пошлины на импорт из Китая и экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение американского производства, заявил президент США Дональд Трамп, параллельно обрушив рынок криптовалют.

При этом американист Ордуханян указал на то, что угрозы Трампа Китаю стопроцентными пошлинами могут оказаться пшиком.