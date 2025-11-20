Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
Трамп подписал законопроект о публикации материалов дела Эпштейна
Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом законопроект, обязывающий американский Минюст опубликовать материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был уличен в растлении несовершеннолетних и впоследствии покончил с собой. Об этом американский лидер сообщил в среду в соцсети Truth Social.
Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что он подписал законопроект, обязывающий Минюст США опубликовать материалы по делу Джеффри Эпштейна, передает ТАСС. Трамп уточнил, что речь идет о документах, раскрывающих связи Эпштейна с известными демократами. Он отметил, что финансист жертвовал значительные суммы политикам, в частности Биллу Клинтону и Хакиму Джеффрису.
Трамп заявил: «Я только что подписал законопроект о публикации касающихся Эпштейна материалов». Он обратил внимание, что лидер демократов Хаким Джеффрис якобы просил Эпштейна перечислить деньги на свою избирательную кампанию уже после предъявления финансисту обвинений.
Президент выразил мнение, что опубликованные документы могут пролить свет на связи между демократами и Эпштейном. По его словам, именно демократы больше всего настаивали на публикации этих материалов, чтобы отвлечь внимание общественности. Однако, по убеждению Трампа, ситуация «обернется против самих демократов».
Отмечается, что ранее по распоряжению Трампа Минюст уже передал Конгрессу около 50 тыс. страниц документов. Публикация материалов запланирована на ближайшие 30 дней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп призвал свою команду не нападать на генпрокурора Пэм Бонди по делу Джеффри Эпштейна. ФБР опубликовало видео с камеры Эпштейна, из которого исчезла одна минута. Минюст США и ФБР заявили, что не нашли доказательств шантажа влиятельных лиц Эпштейном.