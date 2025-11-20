  • Новость часаNBC News заявил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект – опасный подхалим

    Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.

    25 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    47 комментариев
    20 ноября 2025, 06:14 • Новости дня

    Трамп подписал законопроект о публикации материалов дела Эпштейна

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом законопроект, обязывающий американский Минюст опубликовать материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был уличен в растлении несовершеннолетних и впоследствии покончил с собой. Об этом американский лидер сообщил в среду в соцсети Truth Social.

    Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что он подписал законопроект, обязывающий Минюст США опубликовать материалы по делу Джеффри Эпштейна, передает ТАСС. Трамп уточнил, что речь идет о документах, раскрывающих связи Эпштейна с известными демократами. Он отметил, что финансист жертвовал значительные суммы политикам, в частности Биллу Клинтону и Хакиму Джеффрису.

    Трамп заявил: «Я только что подписал законопроект о публикации касающихся Эпштейна материалов». Он обратил внимание, что лидер демократов Хаким Джеффрис якобы просил Эпштейна перечислить деньги на свою избирательную кампанию уже после предъявления финансисту обвинений.

    Президент выразил мнение, что опубликованные документы могут пролить свет на связи между демократами и Эпштейном. По его словам, именно демократы больше всего настаивали на публикации этих материалов, чтобы отвлечь внимание общественности. Однако, по убеждению Трампа, ситуация «обернется против самих демократов».

    Отмечается, что ранее по распоряжению Трампа Минюст уже передал Конгрессу около 50 тыс. страниц документов. Публикация материалов запланирована на ближайшие 30 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп призвал свою команду не нападать на генпрокурора Пэм Бонди по делу Джеффри Эпштейна. ФБР опубликовало видео с камеры Эпштейна, из которого исчезла одна минута. Минюст США и ФБР заявили, что не нашли доказательств шантажа влиятельных лиц Эпштейном.

    19 ноября 2025, 11:02 • Новости дня
    Трамп решил возобновить дело по «российскому заговору» против Клинтон
    Трамп решил возобновить дело по «российскому заговору» против Клинтон
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Слушания по возобновлению гражданского иска президента США Дональда Трампа против Хиллари Клинтон прошли во вторник в Апелляционном суде 11-го округа в Бирмингеме.

    Трамп обвиняет Клинтон, Демократический национальный комитет и политических союзников в сговоре с целью помешать его победе на выборах 2016 года, по его версии, его оппоненты распространяли лживые сведения о якобы его связях с Россией, пишет Bloomberg.

    Адвокат Трампа Ричард Клу заявил суду, что президент стал жертвой «непрерывной череды противоправных действий». Он указал на моральный ущерб, нанесенный Трампу, и на его значительные финансовые траты. Также апелляция касается отмены почти миллиона долларов штрафа, наложенного за подачу, по мнению суда, необоснованного иска.

    Судьи высказались скептически: председательствующий судья Уильям Прайор признал за нижестоящим судьей право считать иск «политическим манифестом» и указал на недостаточную детализацию претензий Трампа.

    Защита Клинтон настаивала, что претензии Трампа политические, а не юридические, и иск был подан слишком поздно, чтобы его рассматривать.

    Сам иск был отклонен судьей Флориды Дональдом М. Миддлбруксом, который назвал изложенные требования Трампа попыткой вынести политические претензии в юридическую плоскость.

    В ходе своего первого президентского срока в 2020 году Трамп разрешил рассекретить все документы, касающиеся расследования приписываемого ему «сговора» с Москвой, а также скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 10:05 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности нанести удары по Мексике ради борьбы с наркотиками
    Трамп заявил о готовности нанести удары по Мексике ради борьбы с наркотиками
    @ Aaron Schwartz/CNP/ZUMA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп допустил проведение американских военных ударов на территории Мексики для противодействия наркокартелям, отметив, что не стал бы запрашивать разрешение у местных властей, сообщает NBC News.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность нанесения ударов по территории Мексики для борьбы с наркотрафиком, передает NBC News.

    На вопрос о возможности такого решения он ответил: «Окей для меня, все что нужно сделать, чтобы остановить наркотики». По словам Трампа, США знают все маршруты и адреса лидеров наркокартелей: «Мы знаем их адреса, мы знаем их двери. Они убивают наших людей. Это как война. Я бы этим гордился», – заявил он.

    Отвечая на вопрос, будет ли он действовать только с согласия Мексики, Трамп отказался дать однозначный ответ, добавив, что ведет переговоры с мексиканскими властями и что страна понимает его позицию. Представители правительства Мексики на просьбу о комментарии не ответили.

    По информации NBC News, американская администрация уже начала планирование операции по отправке военных и разведки для атаки на мексиканские наркокартели. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум ранее неоднократно подчеркивала, что не допустит военных действий США без разрешения страны.

    Трамп высказался также о готовности «с гордостью» разрушить кокаиновые лаборатории в Колумбии. Он подчеркнул, что США известно все о маршрутах доставки наркотиков– в частности, фентанила и кокаина, – через южную границу. В ответ на вопрос о возможности ввода американских войск в Венесуэлу Трамп также отметил, что «не исключает ничего», указывая на необходимость «позаботиться о Венесуэле».

    Ранее администрация Трампа нанесла около двух десятков ударов по судам, перевозившим наркотики в регионе, особенно у берегов Венесуэлы, что привело к гибели более 80 человек, включая граждан Колумбии. Эти действия стали причиной дипломатического конфликта между Трампом и левым колумбийским лидером Густаво Петро, которого американские власти назвали «нарколидером» и ввели санкции против него.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия готовится использовать Венесуэлу для решения собственных внутренних проблем.

    Дональд Трамп заявил, что сможет бороться с наркокартелями без официального объявления войны.

    В США ранее сообщили о задержании главы наркокартеля «Синалоа» в Мексике.

    Комментарии (7)
    19 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Зеленского лишают реальной власти

    Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 04:20 • Новости дня
    NBC News заявил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине
    NBC News заявил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине
    @ Anna Rose Layden - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил план мирного урегулирования между Россией и Украиной из 28 пунктов, который высшие должностные лица администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель в консультации с российским послом Кириллом Дмитриевым и украинскими официальными лицами.

    По словам источника телеканала NBC News из американской администрации, в разработке плана участвовали специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

    «План направлен на предоставление обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира. Он включает то, чего Украина хочет и в чем нуждается для достижения прочного мира», – сказал источник.

    Чиновник не стал раскрывать детали плана, который, по его мнению, все еще находится на стадии обсуждения с ключевыми заинтересованными сторонами.

    Напомним, портал Axios впервые сообщил о существовании этого плана. Три американских чиновника сообщили NBC News, что рамки мирного соглашения все еще необходимо представить украинцам и что сроки доработки проекта плана совпали с визитом военной делегации в Украину.

    По словам двух американских чиновников, европейского чиновника и источника, близкого к украинскому правительству, американская делегация прибыла в Киев в среду утром с двумя целями для встреч с украинскими официальными лицами: обсудить военную стратегию и технологии и помочь возобновить мирный процесс.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters передало, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ. Портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось. А политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок слухов о некоем новом мирном плане США для Киева.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 13:20 • Новости дня
    Политолог оценила высылку 50 украинцев из США на родину

    Политолог Шеслер: Депортированные из США украинцы попытаются сбежать в Европу

    Политолог оценила высылку 50 украинцев из США на родину
    @ Raul Moreno/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Депортированные из США украинцы не останутся на родине. Среди них могут быть мужчины призывного возраста. Они не собираются воевать и будут использовать любую возможность, чтобы от этого уклониться, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее через границу с Польшей на Украину вернулись 50 выдворенных из Штатов граждан.

    «С Украины в США чаще ехали мужчины. Дело в том, что страны находятся далеко, и речь идет о довольно сложной дороге. Нередко украинцы проникали в Штаты нелегальным путем через Мексику. Женщины с детьми в основном останавливались в странах Европы», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    Она указала на ужесточение администрацией Дональда Трампа миграционной политики. «Так, выдворению подверглись тысячи граждан Латинской Америки. Выходцы с Украины тоже попали под этот каток», – добавила собеседница. По ее мнению, депортированные украинцы не останутся на родине.

    «Среди них могут быть мужчины призывного возраста. Они не собираются воевать и будут использовать любую возможность, чтобы от этого уклониться. Возможно, люди снова прибегнут к нелегальным путям: попытаются пересечь границу, купив поддельные справки, или переплыть реку Тиса», – рассуждает Шеслер.

    «Другие категории граждан, скорее всего, тоже захотят сбежать в одну из европейских стран. Если у них испорчен паспорт штампом о депортации, они могут снова оформить документ на Украине и выехать», – продолжила политолог. Впрочем, в Европе, где все чаще из-за нехватки средств сокращают пособия украинцам, которые не хотят или не могут работать, едва ли встретят новых беженцев с радостью.

    Однако процесс массовой депортации украинских граждан из стран Запада пока не будет, считает эксперт. «Каждый случай выдворения иностранца сопровождается трудоемкими и затратными для государства процедурами. Да, несколько десятков человек были высланы – помимо США – из Польши. Это были люди, которые совершили административные нарушения», – напомнила собеседница.

    «В Германии в последнее время звучат заявления о необходимости вернуть на родину украинцев в возрасте 18-22 лет. Но говорить легко, а перейти к непосредственному исполнению этого немецкие власти не могут, потому что у них существуют очень жесткие законодательные процедуры, и каждый случай индивидуален. Провести через это сотни тысяч беженцев абсолютно нереально», – заключила Шеслер.

    Ранее на Украину вернулись 50 депортированных из США граждан. Группа прибыла через пункт пропуска «Шегини» на границе с Польшей, сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он уточнил, что пограничники оформили въезд вернувшихся «в соответствии с определенными законодательством правилами».

    По его словам, Вашингтон уведомил киевские власти о планах депортации транзитом через Польшу лиц без американского гражданства, являющихся выходцами с Украины. Киев принимает своих граждан и уточняет обстоятельства, приведшие к решению об их принудительном выдворении, заявил Демченко.

    На минувшей неделе посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила газете The Washington Post, что администрация Дональда Трампа готовится депортировать около 80 украинцев, нарушивших законодательство страны. «Украина – это военная зона, которая в данный момент находится в военном положении, и вероятно, что любой, кого депортируют, будет насильно призван в армию и отправлен на фронт», – приводило издание заявление адвокатов.

    По информации газеты, за финансовый 2024 год из США были выдворены 53 украинца. Менее чем за 200 дней второго президентского срока Трампа власти страны выслали 1,6 млн нелегалов, заявила в августе министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

    Отметим, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) на апрель 2025 года, на территории всей Европы находятся 6 357 565 украинских беженцев. В последнее время недовольство из-за наплыва украинцев нарастает в Польше и Германии.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 23:21 • Новости дня
    Эксперт объяснил бессмысленность оценок утечек о новом мирном плане США для Киева

    Лукьянов: До сих пор разговоры о том, что Вашингтон скоро дожмет Зеленского, заканчивались ничем

    Эксперт объяснил бессмысленность оценок утечек о новом мирном плане США для Киева
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Катерина Туманова

    В информационном пространстве вновь появились публикации о якобы готовящемся Вашингтоном «новом мирном плане» для Киева. Однако обсуждать эти вбросы сейчас не имеет большого смысла, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    Подобные информационные волны, напоминает Лукьянов, ранее запускались неоднократно, но каждый раз заканчивались без реальных последствий. «Комментировать всплеск публикаций о новом мирном плане, который США якобы намерены навязать Киеву, довольно бессмысленно. Во-первых, потому что достоверность информации пока не проверяема. Во-вторых, даже если нечто подобное имеет место, это не в первый раз, когда начинается кампания утечек о «вот-вот прорыве», и Вашингтон скоро дожмет Зеленского. До сих пор все это заканчивалось ничем» – написал он в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    Эксперт указывает, что внутриполитическое положение украинского руководства действительно создает для США благоприятные условия для давления на Киев: на фронте ситуация складывается не в пользу Украины, а внутри страны разгорается громкий коррупционный скандал, связанный с окружением Владимира Зеленского. Лукьянов напомнил, что антикоррупционные структуры ив Киеве находятся под контролем Вашингтона, поэтому объем компрометирующих материалов может регулироваться в зависимости от политической необходимости. По словам аналитика, это означает, что США сейчас проще, чем когда-либо, выдвинуть Зеленскому предложения, от которых тому будет крайне сложно отказаться.

    «Но это общие рассуждения, пока никаких выводов сделать невозможно. Равно как и понять, насколько витающие в воздухе американские предложения не только существуют, но и согласованы с Москвой», – заключил Лукьянов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф отменил переговоры с Владимиром Зеленским в Турции, поскольку украинский лидер отказался обсуждать американский план урегулирования.

    Ранее Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ. Портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 14:41 • Новости дня
    Песков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Кремль выразил стремление провести встречу президентов России и США в ближайшее время, как только будут подготовлены соответствующие условия.

    Для результативной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима тщательная подготовка, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге подчеркнул, что в Москве и Вашингтоне уже высказывались заявления, подтверждающие важность глубокой проработки всех деталей встречи для достижения ощутимого результата.

    Песков отметил, что Москва заинтересована в том, чтобы необходимые условия для саммита были созданы как можно скорее. По его словам, «как только эта подготовка будет выполнена и будут созданы условия для проведения саммита, надеемся, он состоится». Он добавил, что пока сложно прогнозировать точную дату наступления этих условий, однако в Москве рассчитывают, что они сложатся в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков допустил возможность проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 20:16 • Новости дня
    Трамп назвал свинкой задавшую вопрос о деле Эпштейна журналистку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп оскорбил корреспондентку во время беседы с журналистами на борту президентского самолета.

    Девушка попыталась задать вопрос о материалах по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в растлении несовершеннолетних, передает ТАСС

    Журналистка начала свой вопрос словами: «Если в файлах нет ничего компрометирующего, сэр, почему бы и не…». Однако Трамп не дал ей договорить и резко прервал: «Тихо! Тихо, свинка».

    Инцидент попал на видео, которое распространил телеканал CNN.

    Ранее президент США назвал журналистку лживой после вопроса о возможной попытке скрыть детали скандальных связей с Джеффри Эпштейном.

    Трамп призывал своих сторонников не нападать на генпрокурора Пэм Бонди из-за дела Джеффри Эпштейна.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 21:56 • Новости дня
    Саудовский кронпринц пообещал США 1 трлн долларов инвестиций

    Саудовская Аравия пообещала увеличить инвестиции в США до 1 трлн долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на встрече с президентом США Дональдом Трампом объявил о планах повысить объем инвестиций в Соединенные Штаты до 1 трлн долларов.

    Саудовский кронпринц и премьер-министр Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме заявил о значительном увеличении вложений Эр-Рияда в экономику США, передает ТАСС. Он сообщил, что королевство планирует поднять сумму инвестиций с нынешних 600 млрд долларов до 1 трлн долларов.

    На уточняющий вопрос Трампа о том, действительно ли речь идет о доведении объема вложений до 1 трлн долларов, Мухаммед бен Сальман дал утвердительный ответ.

    Во вторник в Белом доме стартовали переговоры между президентом США Дональдом Трампом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

    Трамп ранее заявил о согласии продать Саудовской Аравии истребители F-35.

    Агентство Reuters сообщило, что Эр-Рияд планирует подписать ядерную сделку с Соединенными Штатами.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 21:39 • Новости дня
    США пригрозили России санкциями, которые только и «ждут зеленого света»

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель президента США Дональда Трампа при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что американские усилия по разрешению украинского конфликта зашли в тупик, якобы из-за нежелания российского президента Владимира Путина встретиться с Владимиром Зеленским, поэтому на Западе ищут новые возможности для переговоров.

    По словам Уитакера, Европа должна быть готова, потому что Кремль «безрассуден и непредсказуем, он может предпринять шаги на территории НАТО», сказал он в интtрвью Bloomberg. Он указал на то, что усилия Трампа по обеспечению мира на Украине зашли в тупик, поскольку президент России Владимир Путин отверг уступки и попытки встретиться с Зеленским.

    «Мы продолжим искать возможности для переговоров», – сказал Уитакер. Посол США подчеркнул, что законопроект о «сокрушительных» антироссийских санкциях в конгрессе «только ждет зеленого света».

    Уитакер добавил, что вскоре некоторые страны Европы станут экономически сильнее, что только поможет в усилиях США. Кроме того, он заявил, что европейским союзникам следует занять «более агрессивную» позицию по отношению к Москве и продвигать планы по использованию замороженных российских активов для финансирования военных действий на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп может усилить антироссийские санкции при условии, что сам будет принимать решение о их введении или отмене, сообщил высокопоставленный источник в Белом доме. США ввели санкции против россиян и компаний за киберпреступность. Новак заявил о росте добычи нефти в России несмотря на санкции.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 09:46 • Новости дня
    Трамп заявил о согласии продать Саудовской Аравии истребители F-35

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку продажи Саудовской Аравии истребителей F-35, однако до фактической сделки остается пройти долгую процедуру согласования.

    Трамп отметил, что королевство является «отличным союзником», и подтвердил готовность США идти навстречу стратегии кронпринца Саудовской Аравии, пишет Bloomberg.

    Главной целью Трампа, по информации издания, является углубление сотрудничества с Эр-Риядом и склонение Саудовской Аравии к установлению дипломатических отношений с Израилем.

    При этом Трамп признал, что окончательное решение предусматривает согласование многих деталей. Аналогичная практика наблюдалась в случае с ОАЭ, которым одобрили продажу 50 истребителей F-35, но, несмотря на согласие американских властей, поставка пока не состоялась.

    Сделка в случае с Саудовской Аравией может столкнуться с рядом политических и технических препятствий. Американское законодательство предусматривает сохранение военно-технического преимущества Израиля, что осложняет одобрение подобных поставок в страны региона. Кроме того, в Пентагоне выражают опасения, что технология F-35 может попасть к Китаю из-за тесных связей Саудовской Аравии и Пекина.

    Для запуска сделки Эр-Рияду предстоит официально обратиться за приобретением самолетов, убедить конгресс дать разрешение, а также согласовать детали контракта с производителем Lockheed Martin. Помимо Саудовской Аравии, приоритет в поставках сохраняют 19 других иностранных партнеров, получивших подобные соглашения.

    Эксперты подчеркивают, что для наследного принца Мохаммеда бин Салмана такой контракт важен как символ укрепления статуса страны в регионе и элемент сближения с западными партнерами.

    Ранее в Бельгии произошел скандал из-за поставок американских истребителей F-35, которые, как оказалось, слишком шумные и крупные для местных условий.

    До этого канадский премьер Марк Карни заявил, что Оттава пока не определилась с объемаии закупок F-35 у США.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 20:54 • Новости дня
    Трамп начал переговоры с принцем Саудовской Аравии в Вашингтоне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры главы США Дональда Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана стартовали во вторник в Белом доме.

    Встреча проходит на фоне обсуждений перспектив заключения первой в истории сделки по продаже Эр-Рияду многоцелевых истребителей F-35, передает РИА «Новости».

    В течение дня кронпринцу предстоит насыщенная программа: двусторонний ланч с Трампом, торжественная церемония, ужин и прощальная церемония.

    Из-за строительства нового бального зала по инициативе главы США восточное крыло Белого дома частично снесено, резиденция частично напоминает строительную площадку.

    В мае Трамп уже посещал Саудовскую Аравию. Это была первая зарубежная поездка президента в его второй срок, и там его встречали с воинскими почестями. Саудовские власти пообещали инвестиции на сумму 600 млрд долларов. В ходе визита Трампа сопровождала конница, он выступил на инвестиционном форуме, а сам наследный принц лично прокатил его по дворцу на гольф-каре.

    Ранее Трамп заявил о согласии продать Саудовской Аравии истребители F-35.

    Агентство Reuters сообщало о планах Эр-Рияда подписать ядерную сделку с США.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 23:15 • Новости дня
    Песков заявил о возможности моментального телефонного разговора Путина и Трампа

    Песков допустил моментальный телефонный разговор Путина и Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор лидеров России и США может быть организован моментально, отвечая на вопрос об уровне контактов между Москвой и Вашингтоном.

    «Есть возможность при необходимости моментально организовать телефонный разговор двух лидеров. Но сейчас пока еще не проделана та самая работа, которая должна предшествовать саммиту», – приводит ТАСС слова Пескова

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков  допустил возможность проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Песков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа.


    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 02:10 • Новости дня
    Пресс-секретарь Трампа рассказала о реакции родителей на ее солидного избранника

    Пресс-секретарь Трампа Левитт рассказала о реакции родителей на ее избранника

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт поделилась, что ее родители с трудом восприняли отношения с бизнесменом Николасом Риччио, который на 32 года старше самой молодой главы пресс-службы президента США.

    Кэролайн Левитт призналась в подкасте Pod Force One, что рассказать родителям о своем избраннике, который старше ее на 32 года, было непросто. Она отметила, что «поначалу это определенно сложный разговор», и она признала, что выбор мужчины с такой разницей в возрасте для многих кажется необычным, передает РИА «Новости».

    Как рассказала Левитт, после знакомства с Николасом Риччио родители приняли его, увидев, какой он человек и как он заботится об их дочери.

    «Как только они узнали его поближе и увидели, какой он человек, какой у него характер и как он меня обожает, я думаю, им стало легче, и теперь мы все друзья», – сообщила пресс-секретарь Трампа.

    Она отметила, что супруг смотрит все ее брифинги и интервью, поддерживая на новом этапе ее карьерного пути. Супруги обручились в 2023 году, а в июле 2024 года у них родился сын.

    Напомним, 15 ноября 2024 года Дональд Трамп выбрал Левитт на должность пресс-секретаря Белого дома, а 20 января 2025 года она вступила в должность.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре Трамп оригинально похвалил профессиональные качества Кэролайн Левитт.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 23:59 • Новости дня
    Reuters узнало об уходе Келлога из команды Трампа в январе 2026 года

    Tекст: Катерина Туманова

    Четыре источника сообщили агентству Reuters, что специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сообщил своим соратникам о планах покинуть администрацию в январе, что будет означать потерю ключевого защитника Украины в администрации Трампа.

    Специальный представитель президента Трампа – это временная должность, и теоретически такие посланники должны быть утверждены сенатом, чтобы оставаться на своих должностях более 360 дней. По словам источников Reuters, Келлог дал понять, что январь станет финальной точкой, учитывая действующее законодательство.

    «Его уход станет неприятной новостью в Киеве. Келлог – генерал-лейтенант в отставке пользовался широким признанием среди европейских дипломатов, в том числе и украинских, как благожелательный слушатель в администрации США, которая порой склонялась к точке зрения Москвы относительно причин войны на Украине», – сообщает агентство.

    Келлог решительнее осуждал российские атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру, чем другие чиновники администрации Трампа. Он порой конфликтовал со специальным посланником по миротворческим миссиям Стивом Уиткоффом, который повторял некоторые тезисы президента России Владимира Путина и выступал за односторонний территориальный обмен в рамках долгосрочного мирного соглашения.

    Среди успехов Келлога было содействие освобождению десятков заложников в Белоруссии в обмен на частичное ослабление санкций.

    Один источник, знакомый с позицией Келлога, заявил, что, по его мнению, слишком много чиновников администрации работают над украинским вопросом, а внутри администрации не признают, что именно Россия, а не Украина, тормозит мирные переговоры.

    Другой источник, знакомый с решением Келлога, заявил, что тот никогда не намеревался долго оставаться в администрации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» І степени спецпосланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога во время его визита в Киев в августе. Тогда же охране пришлось особо охранять американца от повышенного внимания к его персоне со стороны украинцев.


    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 04:05 • Новости дня
    Азаров назвал тех, кто заказал смену власти на Украине через коррупционный скандал

    Азаров назвал тех, кто заказал смену власти на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон дал команду на реализацию антикоррупционного скандала вокруг команды президента и офиса Владимира Зеленского, считает бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

    «Это же американцы начали, никаких сомнений. НАБУ самостоятельно не способно было принимать такие решения. Никто на Украине, кроме американцев, не мог дать команду НАБУ, чтоб на такой уровень разоблачений они вышли», – сказал он ТАСС.

    По его мнению, команда на снятие Зеленского дана американской стороной, и процесс ухода будет поэтапным и последовательным, но неизбежным. Недавние коррупционные расследования затронули не только Андрея Ермака, возглавляющего офис президента, но и самого Зеленского, а также членов его ближайшего окружения.

    На вопрос, приведет ли эта ситуация к прорыву в переговорах между Киевом и Москвой, Азаров ответил, что именно на это нацелен сценарий давления.

    Он отметил, что о наличии американского влияния свидетельствует широкое освещение скандала в украинских и западных СМИ и участившиеся комментарии общественных деятелей в интернете.

    «В интернет можно зайти, увидеть огромное количество различных лидеров общественного мнения так называемых, которые комментируют, разоблачают. Всего этого не было бы, если не было бы крыши американцев», – считает он.

    Напомним, НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, НАБУ предъявило обвинения семи фигурантам дела о коррупции в энергетике, включая  соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. Пятерых подозреваемых задержали по подозрению в получении от 10% до 15% от стоимости контрактов «Энергоатома». Владимир Зеленский, комментируя расследование НАБУ, заявил, что нужна «неотвратимость наказания».

    Кроме того, Азаров предсказал скорую отставку правительству Украины.

    Комментарии (0)
    Бастрыкин запросил возбуждение дел против шести судей России
    Греф объявил о сокращении 20% неэффективных сотрудников Сбера до конца года
    Италия решила выдать ФРГ обвиняемого в терактах на «Северных потоках» украинца
    Во Львове произошел блэкаут впервые за последние месяцы
    Валуев предложил «пивникам» решение вопроса с присутствием на стадионах
    Минтруд рассказал об увеличении пенсий с Нового года
    Поклонская дала два совета украинцам

    У Банка России и Сбербанка появились серьезные претензии к онлайн-магазинам типа Ozon и Wildberries. Скидки при оплате товаров банками маркетплейсов они считают стыдными практиками, которые надо запретить. Герман Греф еще и обвинил маркетплейсы в том, что они недоплатили 1,5 трлн рублей в казну государства. Откуда ноги у этого конфликта и чем он закончится?

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством.

    В Санкт-Петербурге заложен новый ледокол проекта 22220, получивший название «Сталинград». Почему имя нового корабля имеет особую символику для сегодняшнего геополитического соперничества в Арктике, какими возможностями обладают ледоколы данного класса и в чем уже сейчас заключаются их основные задачи?

    Во Франции потирают руки после сделки, заключенной в начале недели с Украиной на продажу колоссального количества вооружений, в том числе ста истребителей «Рафаль». Выводы французских военных экспертов парадоксальны: они верят, будто бы «Рафали» могли изменить ход конфликта для Украины, но при этом признают, что в ближайшие годы киевский режим в любом случае эти истребители не получит. А главное – никто не знает, кто оплатит все это оружие.

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    • 100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

      Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95 квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

