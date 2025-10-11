Силы ПВО сбили семь украинских БПЛА над двумя регионами

Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями

Tекст: Мария Иванова

Силы ПВО с 15.00 до 21.00 по московскому времени успешно отразили атаку украинских беспилотников, сбив семь аппаратов самолетного типа над двумя российскими регионами, передает Минобороны России.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников над территорией Белгородской области. Еще два украинских БПЛА были перехвачены и ликвидированы над Курской областью.

Ранее в субботу силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника за три часа.

Четыре человека были ранены при ударе ВСУ дроном по автобусу в Горловке. Водитель погиб при ударе ВСУ по машине в Белгородской области.