В Курске прошел фестиваль казачьей культуры «Казацкая слобода»

В Курске прошел межрегиональный фестиваль казачьей культуры и искусства «Казацкая слобода»

Tекст: Вера Басилая

Межрегиональный фестиваль-смотр «Казацкая слобода» состоялся в Курске. Мероприятие посвятили Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами выступили комитет культуры и туризма города, культурный центр «Лира», благотворительный фонд «Венец добра» и региональное отделение «Союза казаков-воинов России и зарубежья».

«Этот фестиваль – дань исторической традиции нашего города. Он проводится с 2010 года, и мы, конечно, не могли обойти такую дату, как 80-летие Великой Победы», – отметил президент фонда «Венец добра» Сергей Смахтин.

Он рассказал, что фестиваль изначально вырос из пасхальных праздников, а теперь объединил коллективы, для которых казачьи песни и традиции стали важной частью творчества.

На сцене выступили профессиональные и самодеятельные коллективы из Курска и 12 районов области. Они представили песни, танцы, обряды и игровые традиции казачьего народа. Ансамбль «Затея» из Советского района презентовал новую песню «Славься, курская земля».

Гости также увидели выступления Федерации рубки шашкой «Казарла». Спортсмены демонстрировали техники поражения мишеней разной плотности и высоты, а также рубку лозы, каната и бутылок.

В фойе культурного центра «Лира» прошла выставка декоративно-прикладного искусства «Казачий лад и жизненный уклад». Посетители могли увидеть предметы быта, посуду, тряпичных кукол и художественные работы, отражающие традиции казачества.