При стрельбе в Миссисипи погибли четыре человека

CBS: Четыре человека погибли, не менее 12 пострадали при стрельбе в Миссисипи

Tекст: Мария Иванова

Четыре человека погибли, по меньшей мере 12 получили ранения в результате стрельбы в небольшом городе Лиланд, штат Миссисипи, сообщает CBS со ссылкой на мэра города Джона Ли. По его словам, трагедия произошла рано утром в субботу на главной улице города.

Мэр Лиланда уточнил, что пострадавшие были доставлены в местные больницы. Причины и обстоятельства стрельбы пока не раскрываются, но известно, что полиция уже начала расследование, передает РИА «Новости».

Телеканал отмечает, что местные власти взаимодействуют с правоохранительными органами для выяснения всех деталей произошедшего. Информация о возможных подозреваемых на данный момент не раскрывается.

Напомним, в конце сентября в здании церкви мормонов в городе Гранд-Бланк произошла стрельба.

Ранее в американском Питтсбурге во время нападения в школе пострадали три подростка.