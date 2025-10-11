Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.2 комментария
При стрельбе в Миссисипи погибли четыре человека
CBS: Четыре человека погибли, не менее 12 пострадали при стрельбе в Миссисипи
В результате стрельбы на главной улице города Лиланд в американском штате Миссисипи погибли четверо и пострадали не менее 12 человек.
Четыре человека погибли, по меньшей мере 12 получили ранения в результате стрельбы в небольшом городе Лиланд, штат Миссисипи, сообщает CBS со ссылкой на мэра города Джона Ли. По его словам, трагедия произошла рано утром в субботу на главной улице города.
Мэр Лиланда уточнил, что пострадавшие были доставлены в местные больницы. Причины и обстоятельства стрельбы пока не раскрываются, но известно, что полиция уже начала расследование, передает РИА «Новости».
Телеканал отмечает, что местные власти взаимодействуют с правоохранительными органами для выяснения всех деталей произошедшего. Информация о возможных подозреваемых на данный момент не раскрывается.
