Развожаев опроверг сообщения о массовых загрязнениях пляжей Севастополя

Губернатор Севастополя Развожаев опроверг сообщения о массовых загрязнениях пляжей
Власти Севастополя зафиксировали локальные загрязнения мазутом в отдельных точках, установили лодки для сбора отходов и привлекли ученых для мониторинга.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что распространяемые в соцсетях сообщения о якобы масштабных загрязнениях являются дезинформацией, а на деле речь идет о точечных пятнах мазута на нескольких пляжах Северной стороны, сообщает РИА «Новости».
«ЦИПсО уже активно вбрасывают дезинформацию о якобы массовых загрязнениях нефтепродуктами береговой линии. Подчеркиваю: массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет. Есть точечные выбросы мазута всего в нескольких местах, которые мы оперативно собираем силами Спасательной службы Севастополя, горхоза, Севприроднадзора и операторов пляжей», – отметил глава региона.
Власти города сотрудничают с учеными, которые проводят моделирование возможных загрязнений. Остается вероятность появления новых, небольших очагов загрязнения на Северной стороне. Для оперативного реагирования на пляжах «Любимовка-1» и «Любимовка-2» установлены лодки для сбора загрязнений. Ситуация находится под постоянным контролем Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора, Севприроднадзора и МЧС по Севастополю.
Губернатор призвал жителей сообщать о новых пятнах мазута или загрязнениях морских животных и птиц по номеру 112.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе в Черном море обнаружили мазутное пятно у побережья Крыма вблизи курортов и заповедников.
В Крыму и Севастополе зафиксировали 23 погибших дельфина, среди которых не было загрязненных мазутом, а большинство животных погибло до аварии с танкерами.