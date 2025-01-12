В Крыму и Севастополе погибли 23 дельфина

В Крыму нашли 23 погибших дельфина

Tекст: Дмитрий Зубарев

С момента крушения танкеров в Крыму и Севастополе было обнаружено 23 погибших дельфина, передает РИА «Новости». Центр спасения и реабилитации дельфинов «Безмятежное море» сообщил, что среди найденных животных не было ни одного, загрязненного мазутом. Большинство найденных тел дельфинов находилось на продвинутой стадии разложения, что указывает на их гибель до произошедшей аварии.

По данным центра, ни одно обращение по поводу пострадавших живых дельфинов к ним не поступало. Среди погибших особей было обнаружено тело азовки с предположительным ножевым ранением, что может свидетельствовать о прилове в орудия рыболовства. В основном погибшие дельфины были найдены в Севастополе, меньше – в Керчи, Феодосии и Евпатории.

Центр «Безмятежное море» попросил людей фотографировать и присылать информацию и координаты обнаруженных тел дельфинов через мессенджеры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черном море было зафиксировано мазутное пятно возле курортов и заповедников Крыма, в регионе выявили 50 мест выброса мазута, а в Севастополе впервые обнаружили мертвых дельфинов после разлива мазута.