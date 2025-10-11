Ермак заявил о телефонном разговоре Зеленского с Трампом

Глава офиса Зеленского Ермак сообщил о разговоре Зеленского с Трампом

Tекст: Вера Басилая

Ермак своем Telegram-канале написал, что Зеленский проводит разговор с Трампом, передает ТАСС.

Подробности разговора глава офиса Зеленского не привел.

Ранее Зеленский заявил, что в начале следующей недели делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко посетит США для обсуждения вопросов ПВО, санкций и энергетики.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk на Украину, но хочет уточнить цели их использования.

Трамп также выразил уверенность, что Россия и Украина вскоре начнут переговоры по урегулированию ситуации на Украине.