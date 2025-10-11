Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.2 комментария
Ермак заявил о телефонном разговоре Зеленского с Трампом
Глава офиса Зеленского Ермак сообщил о разговоре Зеленского с Трампом
Владимир Зеленский проводит телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
Ермак своем Telegram-канале написал, что Зеленский проводит разговор с Трампом, передает ТАСС.
Подробности разговора глава офиса Зеленского не привел.
Ранее Зеленский заявил, что в начале следующей недели делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко посетит США для обсуждения вопросов ПВО, санкций и энергетики.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk на Украину, но хочет уточнить цели их использования.
Трамп также выразил уверенность, что Россия и Украина вскоре начнут переговоры по урегулированию ситуации на Украине.