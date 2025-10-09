Зеленский заявил об отправке Свириденко и Ермака в США для переговорах о ПВО

Tекст: Вера Басилая

По словам главы киевского режима Зеленского, премьер-министр Украины Юлия Свириденко, глава офиса президента Андрей Ермак и уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк посетят США в начале следующей недели, передает ТАСС.

Зеленский подчеркнул, что основной целью визита станет продолжение сотрудничества с Вашингтоном. Среди приоритетов – противовоздушная оборона, энергетика, санкции и переговорные вопросы. Также будут обсуждаться замороженные активы.

Ранее украинские власти выражали желание подписать с США соглашения о поставках оружия и производстве дронов. Ермак сообщал, что Киев рассчитывает заключить четыре двусторонних документа, включая гарантию безопасности и свободную торговлю.

Ранее Владимир Зеленский объявил о программе совместного производства дронов с США с планами выпуска 10 млн аппаратов в год.

В августе Андрей Ермак прибыл в США для переговоров по гарантиям безопасности.

Турецкое издание Aydinlik получило видеозапись обсуждения Ермаком и Сырским взятки американскому сенатору Линдси Грэму (внесен в список террористов и экстремистов).

Поставки оружия США на Украину могут быть задержаны из-за заморозки военной помощи после приостановки работы правительства в Вашингтоне.

